GIGA2026限定コラボグッズがUP-Tで販売スタート！

丸井織物株式会社

丸井織物株式会社（本社：石川県鹿島郡、代表取締役：宮本知幸）が運営するオリジナルグッズ作成サービス「UP-T」は、2026年7月25日（土）・26日（日）、8月1日（土）・2日（日）の4日間にわたり、大阪・舞洲スポーツアイランド ジャイガ特設会場で開催される大型音楽フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026（通称：ジャイガ／GIGA）」とのコラボレーション企画を実施いたします。

本コラボでは、フェスの熱気や世界観を詰め込んだオリジナルグッズを、UP-T特設サイトにて期間限定で販売いたします。会場でも普段使いでも楽しめるデザインを取り揃え、フェスの思い出を彩る特別なアイテムをお届けします。

特設サイトURL:https://up-t.jp/collabo/giga2026

【販売アイテム紹介】

【GIGA2026】

2017年にスタートした「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL（通称：ジャイガ）」は、関西を代表する大型野外音楽フェスティバルです。2026年は開催10周年を迎え、「THANKS 10TH GIGA」をテーマに、ジャイガ史上初となる4日間開催を実施。7月25日（土）・26日（日）、8月1日（土）・2日（日）の4日間、大阪・舞洲スポーツアイランド ジャイガ特設会場を舞台に、約120組のアーティストが出演予定です。また、会場となる舞洲エリア全体を「GIGANTIC PARK」として展開し、フェスをさらに楽しめる多彩なコンテンツも予定されています。

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用