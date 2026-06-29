蜷川実花ディレクションブランド「M/mika ninagawa」とのスペシャルコラボカード登場！「楽天カード ″Mika Ninagawa″」の申込受付・発行を開始

楽天カード株式会社

楽天カード株式会社（以下「当社」）は、写真家の蜷川実花さんディレクションブランド「M/mika ninagawa」とコラボレーションした「楽天カード "Mika Ninagawa"」（以下「本カード」）の申込受付・発行を本日6月29日（月）から開始します。

楽天カード "Mika Ninagawa" バタフライデザイン

楽天カード "Mika Ninagawa" フラワーデザイン

本カードは、蜷川実花さんの「蝶」や「花」の作品をあしらった、鮮やかで美しいデザインのカードで、「楽天カード "Mika Ninagawa" バタフライデザイン」と「楽天カード "Mika Ninagawa" フラワーデザイン」の2つのデザインがあります。

本カードのデザインについて、蜷川実花さんご本人から、以下のコメントをいただいています。

■蜷川実花さんからのコメント

日々の生活の中でふと視界に入ったときに、少しでも気持ちが明るく前向きになれるようなものにできたらいいなという思いを込めたカードです。毎日を彩る、小さなお守りのような存在になれたらとても嬉しいです。

本カードは「楽天カード」と同様に、年会費永年無料（注1）、ご利用100円につき1ポイントの楽天ポイント進呈（注2）、さらに楽天市場でのご利用時はポイント進呈率が3倍になるなどの特典があります（注3）。また、「楽天カードアプリ」では、「カードデザインモード」をオンにすると、大きなサイズで発行したお気に入りのデザインカードを楽しむことができます。すでに「楽天カード」をお持ちのお客様も、本カードを2枚目の「楽天カード」として発行していただくことが可能です。

当社は、2005年7月の「楽天カード」の発行以来成長を続け、カード発行枚数は2026年3月末時点で3,387万枚を超え、楽天グループの各種サービスとのクロスユース促進ならびにグループ内外におけるキャッシュレス決済の普及等に向けて積極的に取り組んでいます。

今後も、社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります。

（注1）紛失、盗難、破損、磁気不良、カード裏面のサインミスなど、当社所定の場合によるカードの作り直しには手数料がかかります。詳細は以下のページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/support/guide/card-attention/

（注2）一部ポイント還元の対象外、もしくは、還元率が異なる場合がございます。詳細は以下のページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/point/pointrate/

（注3）楽天市場で開催中のSPU（スーパーポイントアッププログラム）の特典となります。楽天市場でのご利用時3倍進呈の内訳は、楽天カード通常分1倍・楽天市場ご利用分1倍・楽天カード特典分1倍となります。詳細は楽天市場ホームページをご確認ください。

＜「楽天カード "Mika Ninagawa"」概要＞

■名称：「楽天カード "Mika Ninagawa"」

■申込受付・発行開始日：2026年6月29日（月）

■年会費：永年無料

■ポイント特典：1%（100円につき楽天ポイント1ポイント）

※一部ポイント還元の対象外、もしくは、還元率が異なる場合があります。

■国際ブランド：JCB

■家族カード：無料

■ETCカード：550円（税込み）

■海外旅行傷害保険：（最高）2,000万円

■URL： https://www.rakuten-card.co.jp/card/mika-ninagawa-card/

＜蜷川実花さんプロフィール＞

蜷川実花［にながわみか］

写真家、映画監督、現代美術家

写真を中心として、映画、映像、空間表現も多く手掛ける。

木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。2010年ニューヨークのRizzoliから写真集を出版。映画監督として『ヘルタースケルター』（2012年）、『Diner ダイナー』（2019年）など5本の長編映画、およびNetflixオリジナルドラマ『FOLLOWERS』（2020年）を監督。近年は蜷川実花 with EiMとして、クリエイティブチーム「EiM（エイム）」とともに大規模なインスタレーションを手掛けるなど、表現の幅を広げている。

これまでに写真集120冊以上を刊行、個展150回以上、グループ展130回以上と国内外で精力的に作品発表を続ける。京都市京セラ美術館で開催された個展「蜷川実花展 with EiM：彼岸の光、此岸の影」（2025年1月～3月）では、25万人を動員した。

最新の写真集に『VIRA』（bookshop M Co., Ltd.、2026年）、『mirror, mirror, mirror』（光村推古書院、2026年）がある。

https://mikaninagawa.com

主な展覧会／

グループ展「I’M SO HAPPY YOU ARE HERE」Palais de l'Archeveche、2024年

グループ展「Tokyo : Art & Photography」アシュモレアン博物館、2021年‐2022年

「MIKA NINAGAWA INTO FICTION / REALITY」北京時代美術館、2022年

「蜷川実花展」台北当代芸術館（MOCA Taipei）2016年