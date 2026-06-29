プレイヤーの感情をコントロールする“レベルデザイン”のガイドブック登場！『レベルデザインをはじめよう　プレイヤーを夢中にさせるゲーム設計の10原則』8月中旬発売

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『レベルデザインをはじめよう プレイヤーを夢中にさせるゲーム設計の10原則』（著：マイケル・サルモンド）を2026年8月中旬に発売いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/book/9784862466709/これから学ぶ人も、挫折した人も、AAAタイトルの秘密を知れば、今日からゲームが見違える！仕掛けを学び、ゲームをレベルアップできる本

感覚に頼らない、理論に基づいたゲーム体験の作り方！

「ゲームは作れるようになったけど、実際に遊んでみるとなぜか退屈……」

「なんとなく敵を配置して、なんとなく扉を置いてしまう……」

「プレイヤーが意図した通りに動いてくれず、迷子になってしまう……」

面白いゲームの裏側には、必ず「レベルデザイン」が隠されています。

レベルデザインとは、単なる「マップ制作」ではありません。建築学、心理学、ユーザー体験などを融合させて、プレイヤーの感情をコントロールする技術です。

本書はその最初の一歩として、難解になりがちなこれらの理論を「レベルデザインの10原則」としてまとめた、どこよりもわかりやすいガイドブックです。

「そもそもレベルデザインとは何か？」がゼロからわかるように、既存の書籍よりも手前の「ゲームの面白さの要素」を言語化しています。

まずは本書で「なんとなく」の設計を卒業し、プレイヤーを夢中にさせるステージを作り上げましょう！

◼️こんな方におすすめ

・インディーゲーム開発者

・新人のレベルデザイナー（デザイナー、プランナー、背景アーティスト）

・ゲーム業界を目指す学生

【著者について】

マイケル・サルモンド

デジタル・インタラクションデザイナー、アーティスト、デジタル理論家。国内外の展示会やオンラインで作品が発表・出版されている。20年以上にわたりデジタルメディアの分野で活動しており、現在はフロリダ州のフロリダ・ガルフ・コースト大学にて、インタラクションデザインおよびデジタルデザインの教鞭を執っている。

関連URL：https://stresspuppy.net https://www.fgcu.edu/directory/msalmond

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ボーンデジタル出版事業部X：https://x.com/bd_publishing

■書籍概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/256_1_f8c09425d15c6319feabfe264166a02f.jpg?v=202606300251 ]Amazonでのご予約はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4862466702