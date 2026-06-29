株式会社メディアオーパスプラス

株式会社メディアオーパスプラス

メディアオーパスプラスは、2026年6月29日より「Media Opus Contents＋ハイエンド撮影オプション」の提供を開始いたします。

株式会社メディアオーパスプラス（https://www.mediaopusplus.com/ 本社：兵庫県神戸市、代表取締役：竹森 勝俊 、以下 「MOP」）は、映像表現力を幅広くアップする「Media Opus Contents+ ハイエンド撮影オプション」（以下、本サービス）を2026年6月29日から提供開始します。

1 概要

MOPでは、学習塾・大学・出版社・一般企業などの講義・研修・セミナー・講演の映像を制作しています。近年お客様より会社紹介や商品紹介など、プロモーションのための動画制作のお問い合わせをいただいています。

今回、MOPでは、瀬戸内国際芸術祭公式カメラマンであり、ドキュメンタリー映画監督としても活躍する宮脇慎太郎氏をアートディレクターとして迎え、表現力をプラスした本サービスの提供を始めます。

２ 本サービスの特徴

（１）企業向けのリッチな映像制作

ブランディングムービー、周年事業のヒストリームービー、人材獲得のための採用ドキュメンタリー動画など。単に情報を伝達するだけでなく感情に訴えるような作品を制作します。

（２）大学・教育機関向けの熱量のある映像制作

大学が長年培ってきたアカデミックな風土や、勉学・研究への熱量を可視化するコンセプトムービー、周年記念事業の記録ドキュメンタリーなど。社会に対して空気感が伝わるような作品を制作します。

（３）写真撮影にも対応

社員ポートレート、イベントの記録、広報ビジュアルなどの写真撮影にも対応しています。

３ サービス料金

本サービスについては個別見積とさせていただきます。

■宮脇慎太郎氏プロフィール

1981年香川県高松市生まれ。大阪芸術大学写真学科卒業後、日本出版、六本木スタジオなどを経て独立。大学在学時より国内外への旅を繰り返したのち、2009年から高松を拠点に本格的な写真活動開始。辺境・辺縁で生きる人々や、マイノリティーが浮き彫りにする命の流れと聖性を追求。2022年にはリアス式海岸が続く南予沿岸地域を6年間撮影した『UWAKAI』を刊行。金刀比羅宮本宮の公式カメラマンとして2026年のカレンダーを撮り下ろした。2002年大阪芸大卒業制作展にてホースマン賞受賞。2020年香川県文化芸術新人賞受賞。

瀬戸内国際芸術祭公式カメラマン。専門学校穴吹デザインカレッジ非常勤講師。

東京藝術大学瀬戸内海分校プロジェクト参加アーティスト。

■会社概要

株式会社メディアオーパスプラス

2017年1月4日設立、2月1日事業開始。学習塾・大学・出版社・一般企業などに学びの映像制作・配信、教材のデジタル化を支援する「Media Opus Contents+」と、最高水準の学習管理システムを提供する「Media Opus LMS+」、AI（機械学習手法など）・統計学を活用したデータサイエンスを提供する「Media Opus Knowledge+」を柱とする学びのテクノロジー企業です。

■お客さまからのお問合せ先

株式会社メディアオーパスプラス

TEL：078-222-1311（神戸本社 受付 平日13時～18時）

問合せ担当：福井・辰巳

■取材などのお問合せ先

株式会社メディアオーパスプラス

電話：078-222-1311（神戸本社 受付 平日13時～18時）

問合せ担当：福井

メールアドレス：pr@mediaopusplus.com