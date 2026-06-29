RISE KANSAI

関西発のビジネス＆カルチャーカンファレンス「RISE KANSAI 2026」を開催いたします。

RISE KANSAIは、アーティストDOZAN11（aka 三木道三）や 株式会社スマレジ元代表取締役社長の山本博士らが発起人となり、「経済 × カルチャー」をテーマに立ち上げたまったく新しいイベントです。

昨年初開催となったRISE KANSAIには約350名が来場。今年は約1,000名の来場を目標に、さらにスケールアップして開催します。

経済とカルチャーのトップランナーが関西に集結

今年も、各分野を代表する挑戦者たちがRISE KANSAIに集います。

カルチャー分野からは、

m-flo ☆Taku Takahashi氏、MINMI氏、TOLAND VLOGサム氏など

経済・ビジネス分野からは、

株式会社ユーグレナ 代表取締役社長 出雲充氏、さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕氏、株式会社タイミー 代表取締役小川嶺氏など、多彩なゲストの登壇を予定しています。

（※登壇者は今後も順次発表予定です。）

昨年は、Zeebra氏、窪塚洋介氏をはじめ、ビジネス・カルチャー双方から豪華ゲストが登壇し、多くの来場者で賑わいました。

「経済 × カルチャー」が交わる一日

RISE KANSAIは、起業家、経営者、クリエイター、アーティスト、学生など、多様な分野で挑戦する人たちが集い、新しい出会いや価値を生み出すことを目的としたカンファレンスです。

業界や肩書きを越えて、人と人が出会い、新しい挑戦が生まれる。

そんな一日を、今年も関西から届けます。

開催概要

イベント名

RISE KANSAI 2026

開催日

2026年8月26日

会場

なんばHatch

主催

RISE KANSAI 実行委員会

チケット販売

https://risekansai2026.peatix.com/

公式サイト

https://risekansai.com/2026/

お知らせなど

RISE KANSAIのお知らせなどについては、公式noteに掲載しています。

RISE KANSAI 公式アカウント | note(https://note.com/rise_kansai)