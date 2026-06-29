メディアリンク、コンタクトセンター向けAIサービス20社を徹底比較する「CC AI BENCHMARK 2026」への登壇が決定！

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、Edge Works株式会社（代表取締役：千葉 貴史）が主催するオンラインイベントへ登壇いたします。

「CC AI BENCHMARK 2026」とは

一般的なオンラインセミナーのような、綺麗に作り込まれたプレゼンを見るイベントではありません。

CC（コンタクトセンター）向けAI導入支援の実務経験者である主催者（Edge Works株式会社 代表取締役 千葉 貴史 氏）が、お客様の視点に立ち、各AIベンダーの営業を「1社30分」本気で受けるという、非常にユニークかつ緊張感のあるイベントです。

営業マンのリアルな提案、鋭い質疑応答、実際のデモ画面のすべてを隠さず生配信するため、スペック表やカタログだけでは見えない各ソリューションの「本当の実力」や「自社にマッチするかどうか」を見るだけで比較検討することができます。

当社の登壇について

お申込はこちらをクリック :https://ccai-benchmark2026.edge-works.ai/?ref=medialink&utm_source=medialink&utm_medium=email&utm_campaign=ccaibenchmark2026

コンタクトセンターをはじめとするビジネスコミュニケーションの課題解決において、数多くの実績を持つ当社が、本イベントの「ガチ商談」に挑みます。

当日は一切の台本なしで、主催者からのリアルな課題や鋭い切り込みに対し、当社の実践的な提案力や最新のAI活用アプローチをありのままに公開いたします。

開催概要

- 登壇日時： 2026年7月15日（水）13:00 - 13:30- 登壇者： メディアリンク株式会社 CSソリューション事業部 宮田 新- イベント名： CC AI BENCHMARK 2026- 開催日時： 2026年7月15日（水）- 16日（木）9:30～17:00- 形式： オンライン（Zoom Webinar、途中参加・退出自由）- 参加費： 無料（事前登録制・各日先着1,000名）- 主催： Edge Works株式会社- 参加登録URL： https://ccai-benchmark2026.edge-works.ai/(https://ccai-benchmark2026.edge-works.ai/?ref=medialink&utm_source=medialink&utm_medium=email&utm_campaign=ccaibenchmark2026)

※講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

会社概要

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング