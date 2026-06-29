イチゴ新品種の環境適応性・果実品質評価に関する共同研究を開始

株式会社CULTA

国立大学法人千葉大学（本部：千葉県千葉市稲毛区、学長：横手幸太郎）と株式会社CULTA（本社：東京都小金井市、代表取締役CEO：野秋収平）は、株式会社千葉大学コネクト（本部：千葉県千葉市稲毛区、代表取締役社長：山本智久）の仲介により、イチゴ新品種の生態的特性、環境適応性、収量性および果実品質の評価を目的とした共同研究契約を締結し、2026年4月より研究を開始しました。

研究の背景

施設園芸分野では、気候変動の影響や生産環境の多様化により、品種ごとの環境適応性や安定生産性を科学的に評価することが重要となっています。とりわけイチゴは需要の高い作物であり、実際の栽培条件下で得られるデータに基づく品種評価が求められています。

研究の概要

本研究では、株式会社CULTAが作出したイチゴ新品種を対象に、千葉大学環境健康フィールド科学センターにおいて、太陽光利用型施設を用いた栽培試験を行います。環境適応性、花芽分化の特性、耐病性、収量性および果実品質について既存品種との比較評価を行い、品種特性および適切な栽培条件の解明を目指します。

研究体制

研究代表者：千葉大学環境健康フィールド科学センター 准教授 塚越 覚

共同研究機関：株式会社CULTA（研究担当者：研究開発部門 マネージャー 渡部 太緒）

研究期間・実施場所

研究期間：2026年4月1日 ～ 2028年3月31日

研究実施場所：千葉大学環境健康フィールド科学センター

今後の展望

本研究を通じて得られる知見は、イチゴ新品種の特性理解を深めるとともに、施設園芸における安定生産技術の検討に資するものと期待されます。

【株式会社CULTAについて】

株式会社CULTAの屋内栽培研究環境

株式会社CULTAは、「『未来の適地適作』で生産者と消費者を幸せにする」をミッションに掲げ、次世代品種開発を起点に農業の産業構造の変革に挑むスタートアップです。

独自の品種開発プロセスにより、従来10年を要するイチゴの新品種開発を2年に短縮。耐暑性や輸送性、高い糖度を兼ね備えた独自品種の実用化を展開しています。また、パートナー農家に生産を委託し、収穫物を原則全量買取のうえ、自社で品質管理から販売までを担う「垂直統合モデル」を構築。

日本国内のみならず、マレーシアでの生産を拡大や、シンガポールを中心とした東南アジア都市部での販売など、世界で通用する「プレミアム農作物ブランド」の確立を通じて、農業の変革を目指しています。

URL：https://culta.jp/

【千葉大学環境健康フィールド科学センターについて】

2003年に「植物と人の専門家」が集い設立された本センターは、植物工場、農福連携、環境保全など多角的な研究教育拠点です。本学園芸学部の実習機能を担うほか、社会人向けプログラムや海外研修を展開し、多様化するニーズに応える人材を育成。園芸生産の課題解決に向けた技術・品種開発に挑み、研究成果を実社会で活かす「実験的フィールド」として、産学や地域と連携しながら未来の農業への貢献を目指しています。

URL：http://www.fc.chiba-u.jp/

【株式会社千葉大学コネクトについて】

千葉大学100％出資の産官学連携機関である株式会社千葉大学コネクトは、大学の優れた研究成果を社会に届けることをミッションとし、課題解決や実用化に向けて企業への橋渡しを行っています。

URL：https://chiba-u-connect.com/