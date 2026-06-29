株価変動、物価高…資産を守るコンテンツが目白押し！「テレ東系 あなたのお金を考えるWEEK インフレ時代に負けない！資産防衛術」7月5日（日）～7月11日（土）で放送＆配信決定！

株式会社テレビ東京ホールディングス

テレ東では７月５日（日）から１１日（土）までの１週間、「テレ東系 あなたのお金を考えるWEEK インフレ時代に負けない！資産防衛術」と題して、テレ東やBSテレ東の経済番組、経済動画配信サービス「テレ東BIZ」が総力を挙げてお金の使い方、貯め方、増やし方を考え直すきっかけとなる”役に立つ”コンテンツを多数提供します。



連日、最高値の更新が伝えられる日経平均株価。その一方で不安定な世界情勢や円安を背景に、終わりの見えない物価高が起きて、私たちの暮らしへの不安がこれまで以上に高まっています。インフレ時代に、どう対応すればいいのか？資産を増やし守ることはできるのか？その最新情報を「テレ東系 あなたのお金を考えるWEEK」を通して様々な角度からお届けします。日常生活の中にあるお金の不安や資産運用のヒントを探ってみませんか。



そして、「テレ東BIZ」では見逃した経済番組や資産運用のヒントになるオリジナル動画も見放題。今なら14日間無料キャンペーン中！(https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/okane-week?utm_source=tx&utm_medium=link&utm_campaign=moneyweek26_txweb)是非この機会にお試しください。

【対象番組 テレ東】

■7月5日（日）夜6時30分「世界の給与明細～日本と比べてどうなの？～」

日本人の給料をガチ調査！バス運転手、医師、デザイナーなど、街行く人の給料を聞くという“タブー"に切り込みます。また、急成長を遂げているフィリピンで日本人も相手にする意外な人気副業を調査します。



■7月6日（月）～10日（金）朝5時45分「Newsモーニングサテライト」

インフレ時代の資産運用を特集。インデックスファンドか？アクティブファンドか？資産運用を始めたら必ず直面するこの論争に迫ります。また、金利が上昇するいま、気になる住宅ローンも専門家が解説するほか、テレビ大阪との連携企画では、”終の棲家” を賢く購入するテクニックを特集。テレ東の女性記者・ディレクターによる、お金にまつわるトーク企画も。



■7月6日（月）～9日（木）夜10時、10日（金）夜11時 「WBS（ワールドビジネスサテライト）」

240万円から４億円超まで資産を増やしたママ投資家・ちょる子の最新投資術や、店舗を持たずSNSを駆使してマンションを売る不動産店、巨大企業の財務を一手に握る凄腕CFOの稼ぎ方などを紹介します。



■7月7日（火）夜11時6分 「世の中お金で見てみよう～火曜ヨルの学べる経済～」

備蓄をお金で見てみようーアメリカのイラン攻撃で、原油不足に陥った日本。今回、国として確保している石油備蓄の放出に踏み切りましたが、そもそも日本はどんなものを備蓄しているのでしょうか？エネルギーの他に、食料は、医療に関わるものはどうなのか。国として、個人として、いざという時のために…備えるべきものを考えます！



■7月9日（木）夜11時6分「カンブリア宮殿」

首都圏を中心に展開するスーパーマーケット「オーケー」。顧客満足度調査では15年連続１位。39期連続増収を続け、売上高は7500億円規模にまで拡大しています。物価高の時代になぜここまで安さを維持できるのか、家計を支えるオーケーの挑戦に迫ります。



■7月11日（土）午前10時「モーサテサタデー」

ジョージ・ソロス氏を儲けさせた、アメリカ在住の“伝説の投資コンサルタント”が登場！投資に重要な世界経済の行方を展望します。



■7月11日（土）午前10時30分 「ブレイクスルー」

“推し活”で社会課題の解決を目指す新しい投資のスタイルに、ベストセラー作家・相場英雄が迫ります。「伝統産業の存続」といった草の根プロジェクトに“応援投資”すると、売り上げに応じて分配金を受け取れる仕組みとは。巨額の個人マネーを地方活性化に生かそうという新たな取り組みについて深掘りします。

■7月11日（土）午前11時「円卓コンフィデンシャル」

インフレが加速する中、教育費・受験費用は子育て世代の悩みの一つ。 そこで今回は、受験事情に詳しい専門家・教育経済学者・ファイナンシャル プランナーが円卓に集結。先を見据えたマネープランは？どこにお金をかけるべき？など「教育投資」について徹底討論します。

【対象番組 ＢＳテレ東】

■7月6日(月)～10日(金)朝7時5分「日経モーニングプラスFT」

「数字で見る市場・経済」は個人投資家の資産形成や銘柄選びの参考になるコーナーです。日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社QUICKの協力を得て、月次調査（株・債券・為替・短観）、テーマ株や業種別の騰落率、投信ランキングなどのデータを活用し、毎放送回の最終コーナーで展開しています。



■7月6日(月)～9日(木) 夜9時 10日(金) 夜9時54分「NIKKEI NEWS NEXT」

「わくわくマネー倶楽部～イシケン×マナミの投資術～」と題し、石田健と橋本マナミのインフレ防衛術から投資を始めたきっかけ、気になるポートフォリオまで、二人の投資術に迫ります。「なぜ投資するの？」「貯めたお金をどう使う？」といった素朴な疑問にも回答します。



■7月6日(月)夜10時「マネーのまなび」

日本株が盛り上がりを見せる中、指数に連動するインデックスファンドだけではなく、指数を上回る運用成果を目指すアクティブファンドへの関心も高まっています。番組では優れたアクティブファンドを表彰するR&Iファンド大賞で優秀賞を受賞したファンドを紹介。ボーナス時期のまとまった資金を活かして高いリターンを狙いたい投資家必見です。



【対象番組 テレ東BIZ・モーサテプレミアム】

■「モーサテわからん」

皆さんが「Newsモーニングサテライト（通称モーサテ）」を見ている中で、しっくりきていないことや今さら聞けない疑問など、実は腑に落ちていないことはありませんか？そんなあなたの悩みを解消し、モーサテを楽しく見ることができるようになる配信番組が「モーサテわからん」です。モーサテレギュラーでおなじみ智剣・Oskarグループの大川智宏さんと、テレビ東京の中原みなみアナウンサーが、最新の市場動向や注目銘柄、複雑な経済の仕組みをやさしく丁寧に紐解きます。



■「モヤモヤサテライト」

「モーサテわからん」に出演する中原アナウンサーがモーサテのメインキャスターへと成長を遂げ、もはや「わからん」状態を卒業したのではーーそんな声から生まれたスピンオフ番組「モヤモヤサテライト（モヤサテ）」。モーサテにレギュラー出演し、名前の似た人気バラエティー番組のアシスタントも務める入社2年目・齋藤陽アナウンサーがバトンを引き継ぎました。マーケットの第一線で活躍する専門家から経済の基礎を学び、日々のニュースに潜む「モヤモヤ」をすっきりと解消していきます。



■「月曜マネーLIVE」

新たな1週間が始まる月曜日。今日の東京市場の動きを見て、明日からの投資戦略に迷っていませんか？「月曜マネーLIVE」は、そんな投資家の皆様に「今週の投資戦略」の羅針盤をお届けする30分のライブ配信番組です。最大の武器は、月曜朝のモーサテで発表されるプロの相場予測「モーサテサーベイ」。その週のサーベイで最も興味深い予測（独自の見解や少数派の予想など）を出した専門家をスタジオに招集！放送で伝えきれなかった予測の「裏側」や「深いロジック」、そして市場が気付いていない「リスクシナリオ」を徹底的に解剖します。



■「金曜3時半のマーケットライブ～BullとBear～」

毎週金曜日に株式市場の終了とともにお送りする視聴者参加型のライブ配信番組です。”ブル隊長”こと日本経済新聞社 客員編集委員の鈴木亮さんと、“ベア子隊員”ことマーケット番組の経験が豊富な末武里佳子アナウンサーが、笑いあり涙ありの1週間のマーケットを振り返ります。翌週の株式市場をうらなうマーケット関連予定や注目銘柄も紹介します。



■「47歳からのキャリア」

“投資の神様”ウォーレン・バフェット氏は「投資の本当の敵は株価の下落ではなくインフレだ」と説いています。お金を持ち続けるだけでは価値が下がるインフレ時代に突入した今、資産防衛のためにできることは何でしょうか？また、日経平均株価は連日のように最高値を更新。今からでも間に合う「投資」とは…？マーケットを取材し続けてきたMCの佐々木明子がフジワラキャピタルの土屋剛俊さんと共に探ります。



■「隣のマネーのぞき見隊！FPライブ相談所」

“お隣”のリアルなマネー戦略をアンケートで徹底調査。インフレ時代の資産形成術や家・車・保険といった生活に密着したお金をテーマに、ファイナンシャルプランナー歴38年の大ベテラン・深野康彦さんが視聴者から寄せられた悩みに答えます。

【WEEK概要】

日時：7月5日（日）～7月11日（土）

イベント名：テレ東系 あなたのお金を考えるWEEK インフレ時代に負けない！資産防衛術

ホームページ： https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/okane-week(https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/okane-week?utm_source=tx&utm_medium=link&utm_campaign=moneyweek26_txweb)

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【テレ東BIZとは】

「テレ東BIZ」(https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/okane-week?utm_source=tx&utm_medium=link&utm_campaign=moneyweek26_txweb)（読み：テレ東ビズ）は、仕事と投資の意思決定に役立つ経済メディア です。経済ニュースやマーケットの解説をはじめ、「Newsモーニングサテライト」「WBS」「ガイアの夜明け」「カンブリア宮殿」などテレビ東京を代表する経済番組が見放題。 さらに、ここでしか見られない記者解説やオリジナル番組も多数そろえています。 国際情勢や先端技術、教育・進路からキャリアの選択まで、日々の判断に欠かせない知識と新しい視点を、テレ東ならではの取材力でお届けします。