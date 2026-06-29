【アオバジャパン・インターナショナルスクール】世界初「IBグループスクール認証」を取得

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）のグループ校であるアオバジャパン・インターナショナルスクール（東京都練馬区、以下「アオバ」）は、国際バカロレア機構（IB）より、複数の教育拠点を一つのグループとして評価・認証する新たな枠組みにおいて、世界で初めて認証を取得したことを発表します。

これまで国際認証は、学校が一校ごとに個別に受けるのが通例でした。今回アオバが取得したのは、複数のキャンパスを一つのグループとして一体で評価する、世界でも前例のない枠組みによる認証です。すべてのキャンパスと教職員が国際基準を満たし、拠点間の緊密な連携のもとで、どのキャンパスに通う生徒も同じ志と基準のもとに設計された質の高い学びを受けられる--本認証は、アオバが半世紀にわたり築いてきたこの教育の確かさを、国際機関が組織として裏付けたものです。

- 詳しくはこちら：https://japaninternationalschool.com/jp(https://japaninternationalschool.com/jp)

■ 最速での評価完了が示す、日常の質

この枠組みは、IBが導入を進めるパイロットプログラムであり、世界各地から複数の教育団体が参加しています。そのなかでアオバは、評価プロセスを最も迅速に完了しました。質の高さが特別な準備によるものではなく、各キャンパスの日常に根づき、グループ全体で共有・改善されてきたからこそ、最速での完了が可能となったのです。

さらにアオバは、評価を受ける立場にとどまらず、IB機構に対して評価基準に関する具体的なフィードバックを提供しました。これは今後の評価のあり方（フレームワーク）にも貢献するものとして高く評価され、アオバが国際的な教育評価の発展そのものに寄与する存在となっていることを示しています。

■ 「初めて」と「再び」--二つの達成が裏付ける持続的な質

あわせてアオバは、2026年3月の包括的な評価を経て、国際認証（再認証）を取得しました。これは、国際的な評価機関であるCIS（Council of International Schools）が、NEASC（New England Association of Schools and Colleges）と連携して実施したものです。CIS国際認証は、124か国・1,500校以上の学校・大学が加盟する、世界で最も権威ある国際認証の一つです。

世界で「初めて」のグループ認証と、長年の質の維持を示す「再びの」CIS／NEASC認証。グローバルな視点を持つ子どもたちの育成を基準とするこれら厳格な機関に認められたことは、アオバの高い教育水準が一過性のものでないことを、二つの角度から裏づけています。



■ 評価された、生徒一人ひとりの学びの姿

独立評価チームは、アオバの教育を次の点で高く評価しました。

- 生徒の主体的な学びとリフレクション（省察）を支える、協働的かつ探究型の学習環境- 教員、支援スタッフ、学校コミュニティの連携による、一人ひとりに最適化された学びの提供- 自らの学びを言語化し、課題に直面した際の解決アプローチを自分の言葉で説明できる生徒たちの力- 教育の継続的な質向上を支える、評価・報告・教員間協働の高度な仕組み

とりわけ、生徒が自らの学びを言語化し、課題への向き合い方を自分の言葉で説明できるという評価は、アオバが育てているのが知識の量だけではなく、知識をどう使うかの能力に長けていることを物語っています。アオバは「起業家精神」「イノベーション」「社会的責任」を教育の柱に据え、生涯にわたって学び続け、世界に前向きな変化をもたらすグローバルリーダーの育成を目指しています。今回の評価は、その教育が着実に実を結んでいることを示すものです。

【代表者コメント】Jake Madden、学園長

このたびのグループ認証は、いずれか一つの校の達成ではなく、アオバを構成するすべてのキャンパスと教職員が、互いに連携し、高め合いながら築いてきた教育の質が、組織全体として国際的に認められた証であると受け止めております。複数の拠点が長年にわたり同じ志のもとで質の向上に取り組み続けてきたからこそ、世界で初めてのグループ認証という成果に結実したものと考えております。日々の学びに真摯に向き合い、アオバの教育を支え続けてくれている教員・スクールリーダー・生徒、そして全てのサポートスタッフの弛まぬ尽力に、心より敬意を表します。私たちは今後も、グループとして培った知見を分かち合いながら、絶え間ない改善と省察を重ね、生徒一人ひとりの成長を支えてまいります。

アオバは1976年の開校以来、今年で50周年を迎えます。半世紀にわたり、幼児から12年生（高校3年生）までの一貫した国際教育を提供し、国際バカロレア（IB）のPYP（幼稚部・初等部）・MYP（中等部）・DP（高等部）すべての認定校として、IBを中核としたカリキュラムを実践してきました。現在、複数のキャンパスにおよそおよそ830名、約40か国の異なる国籍をもつ児童・生徒が学び、多様性に満ちた環境で互いに学び合っています。



こうした国際認証に裏づけられた教育のもと、アオバの卒業生は、海外の主要大学に加え、日本国内の大学にも進学しています。国際バカロレア・ディプロマ（DP）の取得者は日本の大学入学資格を有するほか、文部科学省はCIS等の認定を受けた外国人学校の卒業者にも大学入学資格を認めています。生徒は、国内外いずれの進路も選べる環境のなかで学んでいます。

開校から半世紀にわたり積み重ねてきた伝統と実績のうえに、アオバは今後も質の高い国際教育を提供し、日本における国際教育のさらなる発展に努めてまいります。

アオバジャパン・インターナショナルスクール（A-JIS）について

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下BBT）の子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ（本店：東京都練馬区）が運営する歴史あるインターナショナルスクール。1976年に目黒区青葉台で開校。

幼児から12年生（高校3年生）までを対象とした、特定の宗教を持たない共学のインターナショナルスクール。日本語クラス以外の授業はすべて英語で行われる。

国際バカロレアのカリキュラムに積極的に参加できるようになるための英語サポートプログラムも充実している。幼稚園から高校までの全ての課程において北米および国際水準のカリキュラムを提供、卒業生は世界中の大学への出願資格が得られる。

さらに、アオバはCIS（カウンシル オブ インターナショナル スクールズ）および NEASC(ニューイングランド アソシエイション オブ スクールズ アンド カレッジズ)の認証も受けている。また、国際バカロレア機構（IBO）より国際バカロレア（IB）DP（高等部）、MYP（中等部），PYP（初等部・幼稚部）の認定校として承認されており、すべての課程においてＩＢ教育を提供している。 http://www.aobajapan.jp/

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当社グループのインターナショナルスクール並びに幼児教育の拠点一覧

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●アオバジャパン・インターナショナルスクール

【国際バカロレア（IB）PYP，MYP，DP認定校】

・目黒キャンパス（目黒区青葉台）

・光が丘キャンパス（練馬区光が丘）

・文京キャンパス（文京区本駒込）

●アオバジャパン・インターナショナルスクール

【国際バカロレア（IB）DP パイロットプログラム】

・グローバルキャンパス（オンライン）

●アオバジャパン・バイリンガルプリスクール

【国際バカロレア（IB）PYP認定校】

・晴海キャンパス（中央区晴海）

・早稲田キャンパス（新宿区高田馬場）

・三鷹キャンパス（東京都三鷹市）

・中野キャンパス（中野区南台）

・下目黒キャンパス（目黒区下目黒）

・用賀キャンパス（世田谷区上用賀）

●その他

【国際バカロレア（IB）PYP認定校】

・サマーヒルインターナショナルスクール（港区元麻布）

【ケンブリッジ大学国際教育機構認定校】

・ムサシインターナショナルスクール・トウキョウ（三鷹市下連雀）

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com