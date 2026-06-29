TVアニメ『ワールドトリガー』と「マリオンクレープ」のコラボが開催決定！お揃いのエプロン姿の描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」などオリジナルグッズが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「TVアニメ『ワールドトリガー』×マリオンクレープ」にて2026年7月3日(金)より新商品を販売します。
コラボ情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/worldtrigger_marion/
TVアニメ『ワールドトリガー』とマリオンクレープのコラボレーションが決定！
お揃いのエプロン姿でクレープを持ったキャラクター達の描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルフィギュアスタンド」をはじめ、「クレープ風ハンカチ」「エプロン」など、コラボならではの新作アイテムが多彩なラインナップで登場！
2026年7月3日(金)より全国のマリオンクレープ一部店舗およびオンラインにて販売開始します。
さらに、キャラクターをイメージした"コラボクレープ"も販売します。
開催情報
「TVアニメ『ワールドトリガー』×マリオンクレープ」
・開催日時 2026年7月3日(金)～7月26日(日)
・開催店舗 マリオンクレープ全国30店舗
・マリオンクレープ公式ページ https://marion.co.jp/collaboration/7159/
・通販・商品案内 https://www.chugai-contents.jp/blog/event/worldtrigger_marion/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
オリジナルメニュー
＜コラボクレープ 各1,100円(税込)＞
コラボクレープを1点ご購入ごとに、ノベルティコースター(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。
ノベルティコースター(全6種)
コラボ限定デザイン巻紙
※詳細はコラボHPをご確認ください。
※コラボクレープ、ノベルティはなくなり次第終了となります。
【店舗限定】グッズ購入特典
対象の店舗にて、関連グッズを2,000円(税込)お買い上げごとに「ノベルティステッカー(全6種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。
※各店舗でお買い上げ限定の特典です。通販では付属しません。※無くなり次第終了となります。
オリジナルグッズ
■アクリルフィギュアスタンド マリオンクレープコラボver.（全6種）
販売価格：2,200円(税込)
ラインナップ：三雲 修、空閑 遊真、迅 悠一、烏丸 京介、太刀川 慶、出水 公平（全6種）
■トレーディンググリッター缶バッジ マリオンクレープコラボver.（全6種）
販売価格：1個 660円(税込)／1SET[6個入]3,960円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション マリオンクレープコラボver.（全6種）
販売価格：1枚 550円(税込)／1SET[6枚入]3,300円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■アクリルフォトプロップス マリオンクレープコラボver.（全6種）
販売価格：1,650円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■クレープ風ハンカチ マリオンクレープコラボver.（全6種）
販売価格：1,650円(税込)
■看板風クリップスタンド マリオンクレープコラボver.（全6種）
販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ブロマイドセット マリオンクレープコラボver.
販売価格：1,980円(税込)
■エプロン マリオンクレープコラボver.
販売価格：6,600円(税込)
■ポケットティッシュケース マリオンクレープコラボver.
販売価格：1,650円(税込)
※通販商品は店舗での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/worldtrigger_marion/
予約期間：2026年7月3日(金)10:00～8月2日(日)23:59
発送日：2026年10月以降順次発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)葦原大介／集英社・東映アニメーション
【関連サイト】
ワールドトリガー | 東映アニメーション
https://www.toei-anim.co.jp/tv/wt/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline