TVアニメ『ワールドトリガー』と「マリオンクレープ」のコラボが開催決定！お揃いのエプロン姿の描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」などオリジナルグッズが登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「TVアニメ『ワールドトリガー』×マリオンクレープ」にて2026年7月3日(金)より新商品を販売します。コラボ情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/worldtrigger_marion/

TVアニメ『ワールドトリガー』とマリオンクレープのコラボレーションが決定！

お揃いのエプロン姿でクレープを持ったキャラクター達の描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルフィギュアスタンド」をはじめ、「クレープ風ハンカチ」「エプロン」など、コラボならではの新作アイテムが多彩なラインナップで登場！

2026年7月3日(金)より全国のマリオンクレープ一部店舗およびオンラインにて販売開始します。

さらに、キャラクターをイメージした"コラボクレープ"も販売します。

開催情報

「TVアニメ『ワールドトリガー』×マリオンクレープ」

・開催日時 2026年7月3日(金)～7月26日(日)

・開催店舗 マリオンクレープ全国30店舗



・マリオンクレープ公式ページ https://marion.co.jp/collaboration/7159/

・通販・商品案内 https://www.chugai-contents.jp/blog/event/worldtrigger_marion/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。

オリジナルメニュー

＜コラボクレープ 各1,100円(税込)＞

コラボクレープを1点ご購入ごとに、ノベルティコースター(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

ノベルティコースター(全6種)コラボ限定デザイン巻紙

※詳細はコラボHPをご確認ください。

※コラボクレープ、ノベルティはなくなり次第終了となります。

【店舗限定】グッズ購入特典

対象の店舗にて、関連グッズを2,000円(税込)お買い上げごとに「ノベルティステッカー(全6種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※各店舗でお買い上げ限定の特典です。通販では付属しません。※無くなり次第終了となります。

オリジナルグッズ

■アクリルフィギュアスタンド マリオンクレープコラボver.（全6種）

販売価格：2,200円(税込)

ラインナップ：三雲 修、空閑 遊真、迅 悠一、烏丸 京介、太刀川 慶、出水 公平（全6種）

■トレーディンググリッター缶バッジ マリオンクレープコラボver.（全6種）

販売価格：1個 660円(税込)／1SET[6個入]3,960円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション マリオンクレープコラボver.（全6種）

販売価格：1枚 550円(税込)／1SET[6枚入]3,300円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■アクリルフォトプロップス マリオンクレープコラボver.（全6種）

販売価格：1,650円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■クレープ風ハンカチ マリオンクレープコラボver.（全6種）

販売価格：1,650円(税込)

■看板風クリップスタンド マリオンクレープコラボver.（全6種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ブロマイドセット マリオンクレープコラボver.

販売価格：1,980円(税込)

■エプロン マリオンクレープコラボver.

販売価格：6,600円(税込)

■ポケットティッシュケース マリオンクレープコラボver.

販売価格：1,650円(税込)

※通販商品は店舗での販売はございません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/worldtrigger_marion/

予約期間：2026年7月3日(金)10:00～8月2日(日)23:59

発送日：2026年10月以降順次発送予定

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)葦原大介／集英社・東映アニメーション

【関連サイト】

ワールドトリガー | 東映アニメーション

https://www.toei-anim.co.jp/tv/wt/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)

https://x.com/chugaionline