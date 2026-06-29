Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月25に「Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電動駆動ユニットに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場)の概要
Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）に関する当社の調査レポートによると、Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）規模は 2035 年に約 819億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）規模は約 337億米ドルとなっています。電動駆動ユニットに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、主要な成長要因の一つはEV需要の地理的な広がりにあります。EV需要はもはや、一、二の主要市場にのみ集中しているわけではありません。例えばIEA（国際エネルギー機関）の報告によれば、2025年の電気自動車の販売台数は20百万台を超え、世界で販売された新車の4台に1台が電気自動車であったとされています。
一方、2025年にはヨーロッパでの販売台数が30%以上増加して4百万台を超え、東南アジアでは年間販売台数が倍増して自動車販売全体の約20%に達しました。また、ブラジルやメキシコが牽引する形で、中南米での販売台数も75%増加しました。EV生産の拡大は、電動駆動ユニットへの需要増に直結しています。これは、あらゆる車種において、バッテリーのエネルギーを駆動力に変換する上で、これらのユニットが依然として中核的な役割を担っているためです。
電動駆動ユニットに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-drive-units-market/590642491
電動駆動ユニットに関する市場調査によると、主要地域全体でバッテリーの規模拡大とコスト競争力の向上が続くことで市場シェアが拡大すると予測されています。こうした動きは電気自動車（EV）製造の採算性を高め、結果として駆動ユニットの需要を後押しすることになります。
例えば、IEA（国際エネルギー機関）の報告によれば、2025年のEV用バッテリーの導入量は1.2TWhに達し、2024年―約30%増加しました。地域別に見ると、世界のEV用バッテリー導入量の約60%を占める中国や、15%近くを占めるヨーロッパ連合（EU）で導入が拡大したほか、中国以外の新興市場も世界全体の6%を占めるに至りました。また、IEAは2025年にバッテリーの平均価格が8%下落したことも指摘しています。バッテリーの経済性が向上し競争力が高まることは、車両の投入台数の増加や、より多くのセグメントで電動化を進めようとするOEM（自動車メーカー）の意欲を支える要因となるため、電気駆動ユニットにとって極めて重要です。
しかし、駆動ユニットのサプライヤーは依然として複数の推進方式やハードウェア構成に同時に対応する必要があり、このことが今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。本レポートによれば、BEVが市場の主流になると見込まれるものの、HEV、PHEV、FCEVも将来の構成要素として存続します。また、駆動ユニットのアーキテクチャも、統合型電動駆動ユニット、eアクスル、セントラル駆動ユニット、ホイールハブ駆動ユニット、非統合型システムなど多岐にわたります。こうした状況は、アーキテクチャや車両カテゴリーによってパッケージング、熱管理戦略、インバーターの要件、減速機構、動力伝達の目標などが大きく異なるため、エンジニアリング上の複雑さを生じさせています。
Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場)の概要
Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）に関する当社の調査レポートによると、Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）規模は 2035 年に約 819億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Electric Drive Units Market （電動駆動ユニット市場）規模は約 337億米ドルとなっています。電動駆動ユニットに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、主要な成長要因の一つはEV需要の地理的な広がりにあります。EV需要はもはや、一、二の主要市場にのみ集中しているわけではありません。例えばIEA（国際エネルギー機関）の報告によれば、2025年の電気自動車の販売台数は20百万台を超え、世界で販売された新車の4台に1台が電気自動車であったとされています。
一方、2025年にはヨーロッパでの販売台数が30%以上増加して4百万台を超え、東南アジアでは年間販売台数が倍増して自動車販売全体の約20%に達しました。また、ブラジルやメキシコが牽引する形で、中南米での販売台数も75%増加しました。EV生産の拡大は、電動駆動ユニットへの需要増に直結しています。これは、あらゆる車種において、バッテリーのエネルギーを駆動力に変換する上で、これらのユニットが依然として中核的な役割を担っているためです。
電動駆動ユニットに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-drive-units-market/590642491
電動駆動ユニットに関する市場調査によると、主要地域全体でバッテリーの規模拡大とコスト競争力の向上が続くことで市場シェアが拡大すると予測されています。こうした動きは電気自動車（EV）製造の採算性を高め、結果として駆動ユニットの需要を後押しすることになります。
例えば、IEA（国際エネルギー機関）の報告によれば、2025年のEV用バッテリーの導入量は1.2TWhに達し、2024年―約30%増加しました。地域別に見ると、世界のEV用バッテリー導入量の約60%を占める中国や、15%近くを占めるヨーロッパ連合（EU）で導入が拡大したほか、中国以外の新興市場も世界全体の6%を占めるに至りました。また、IEAは2025年にバッテリーの平均価格が8%下落したことも指摘しています。バッテリーの経済性が向上し競争力が高まることは、車両の投入台数の増加や、より多くのセグメントで電動化を進めようとするOEM（自動車メーカー）の意欲を支える要因となるため、電気駆動ユニットにとって極めて重要です。
しかし、駆動ユニットのサプライヤーは依然として複数の推進方式やハードウェア構成に同時に対応する必要があり、このことが今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。本レポートによれば、BEVが市場の主流になると見込まれるものの、HEV、PHEV、FCEVも将来の構成要素として存続します。また、駆動ユニットのアーキテクチャも、統合型電動駆動ユニット、eアクスル、セントラル駆動ユニット、ホイールハブ駆動ユニット、非統合型システムなど多岐にわたります。こうした状況は、アーキテクチャや車両カテゴリーによってパッケージング、熱管理戦略、インバーターの要件、減速機構、動力伝達の目標などが大きく異なるため、エンジニアリング上の複雑さを生じさせています。