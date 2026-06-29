from RED 6th Anniversary Collaboration Cafe by THEキャラCAFEがOPEN決定！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2026年7月22日(水)よりfrom RED 6th Anniversary Collaboration Cafe by THEキャラCAFEを開催いたします。

今回のイベントでは、from REDの新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=114941

【イベント情報】

イベント名：from RED 6th Anniversary Collaboration Cafe by THEキャラCAFE

■東京会場

グランドスケープ池袋 2F「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」

期間：2026年7月22日(水)～8月10日(月)

■大阪会場

HEPナビオ7F 「THEキャラCAFE HEPナビオ店」

期間：2026年8月15日(土)～8月30日(日)

【カフェメニュー】

【販売商品】

カンバッジ(ランダム)

価格：550円(税込)

セット：5,500円(税込)

種類数：全10種

サイズ：直径約57mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ランダム)

価格：440円(税込)

セット：4,400円(税込)

種類数：全10種

サイズ：約55mm×91mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アンブレラマーカー

価格：各770円(税込)

種類数：全5種

サイズ：約40mm×20mm

アクリルキーホルダー

価格：各880円(税込)

種類数：全11種

サイズ：全高約50mm

ミニキャラアクリルスタンド

価格：各1,320円(税込)

種類数：全5種

サイズ：約85mm×105mm

アクリルフィギュア

価格：各2,200円(税込)

種類数：全5種

サイズ：全高約150mm

クリアポーチ

価格：各1,980円(税込)

種類数：全5種

サイズ：約H165mm×W240mm

直筆サイン入りメモリアルアート

価格：各19,800円(税込)

種類数：全5種

サイズ：イラスト部分 A4サイズ、額縁 430×340mm

※受注販売となります

※一部タイトルは上限設定がございます

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

公式URL：https://shu-cream.com/fromred/

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)akabeko,永条エイ,倉橋トモ,たこまっちょ,ダヨオ,つるいとと,渚アユム,南あらた,もりもより,ユノイチカ,Luria／シュークリーム

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売