【7/10】名鉄レジャック跡地「Meieki Parklet」にて「一夜限りの盆踊り」を開催します

名古屋鉄道株式会社

名鉄都市開発株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：日比野 博）は、2025年8月にオープンした都市型広場「Meieki Parklet」において、「一夜限りの盆踊り」を7月10日に開催します。

昨夏、大盛況となった盆踊り企画が、今年も一夜限りの特別企画として復活します。名古屋の夏をまるごと楽しめるコンテンツを展開し、地域の方も名古屋駅前を訪れる方も一緒になって、特別な夏のひとときをお過ごしいただけるイベントです。

詳細は下記のとおりです。

昨年開催の様子昨年開催の様子

１．イベント開催日時

7月10日（金）17:30～21:00 ※盆踊りは20時まで

２．開催場所

Meieki Parklet（メイエキパークレット）

（名鉄レジャック跡地／愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目2501）

３．実施内容

（１）一夜限りの盆踊り（17:30～20:00）

名古屋市の広沢市長も参加！

やぐらを囲んで踊る本格的な盆踊り。夕暮れの名駅前に響く音頭で、世代を超えた一体感を

楽しめます。

（２）キッチンカーの出店（17:30～21:00）

世界の山ちゃんキッチンカーも出店決定！

このほか、たこ焼き・焼きそばに唐揚げキッチンカー等、大人も子どもも楽しめるさまざまなキッチンカーが出店します。

＜出店店舗（一部）＞※店舗、メニューは変更の可能性あり

世界の山ちゃん 出店内容：幻の手羽先てっぺん屋 出店内容：焼きそば黎明 出店内容：たこ焼きロケットチキン 出店内容：新感覚チキン

４．その他

・当日、会場内にて合計5,000枚の「オリジナルうちわ」と、数量限定で名駅の夜を彩る「サイ

リウムブレスレット」を配布します。

・盆踊りにご参加いただいた方には数量限定でドリンクを配布します。

・入場料は無料です。

・荒天時には中止する場合がございます。※中止の場合は特設HPにてお知らせします

・特設 HP はこちら（https://www.chunichi-adnet.co.jp/meiekiparklet）から