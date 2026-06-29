「おいないさ、伊勢」キャンペーン第5弾！伊勢市内で撮影した、アンジュルム『おいないさ、伊勢』のミュージックビデオがまもなく公開！

東海旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）は、ハロー!プロジェクト「アンジュルム」のリーダー・伊勢鈴蘭さんとともに歩んできた「おいないさ、伊勢」キャンペーン第5弾を2026年7月10日(金)～11月1日(日)までの期間で実施します。

東海道新幹線車内限定コンテンツの配信や乗車特典のプレゼント、伊勢で楽しめるコンテンツなど、様々な企画をご用意しています。

さらに、アンジュルムの楽曲『おいないさ、伊勢』のミュージックビデオも2026年7月9日(木)に公開決定！

この機会にぜひ東海道新幹線に乗って伊勢へおでかけください。

「おいないさ、伊勢」キャンペーン第5弾

■実施期間

2026年7月10日(金)～11月1日(日)

キャンペーンビジュアル（イメージ）

■実施概要

１. 東海道新幹線車内限定コンテンツ

・東海道新幹線での移動中に聴ける、伊勢鈴蘭さんの限定ボイスを配信（期間ごとに異なる全3種）。

伊勢鈴蘭さんとアンジュルムメンバーによる、楽曲『おいないさ、伊勢』のミュージックビデオ撮影裏のエピソードなどをお楽しみください。

・東海道新幹線車内にて、楽曲『おいないさ、伊勢』のミュージックビデオのメイキング映像を先行配信。

・東海道新幹線車内限定コンテンツを再生していただくと、期間ごとに異なるオリジナルスマホ壁紙（全3種）をプレゼント。

・さらに、東海道新幹線車内限定コンテンツを再生後、伊勢市駅観光案内所にお越しいただくと、「おいないさ、伊勢」ステッカーをプレゼント。

※東海道新幹線に乗車し、キャンペーンサイトにアクセスするとお楽しみいただけます。

※特典の引換はおひとり様１日１回までです。特典はなくなり次第、終了となります。

２. オリジナルステッカーがもらえる！「ＥＸ旅先予約」限定ノベルティ

・キャンペーン期間中に、「ＥＸ旅先予約」にてキャンペーン対象商品を購入すると、伊勢市駅観光案 内所にて伊勢旅限定ステッカーをランダムでプレゼント（全4種）。

└対象商品：伊勢神宮・内宮前グルっと満喫クーポン

外宮参道＆二見おもてなしクーポン

※「ＥＸ旅先予約」でのお申込みには、「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」への会員登録が必要です。詳しくは、ホームページ（https://jr-central.co.jp/ex/(https://jr-central.co.jp/ex/)）をご確認ください。

３. 等身大パネル＆現地ウェルカムボイス

・キャンペーンで紹介している伊勢の観光に便利なクーポンが使える、勢乃國屋と伊勢市歴史博物館に伊勢鈴蘭さんの等身大パネルを設置します。現地限定のウェルカムボイスの設定もあるので、ぜひ伊勢に聴きに来てください。

※ウェルカムボイスは、勢乃國屋または伊勢市歴史博物館でキャンペーンサイトにアクセスするとお楽しみいただけます。

ＪＲ東海×アンジュルム タイアップ楽曲『おいないさ、伊勢』

アンジュルムの伊勢鈴蘭さんとともに歩んできたキャンペーン「おいないさ、伊勢」のキャンペーンソングをアンジュルムとして制作。曲名は『おいないさ、伊勢』。

楽曲のミュージックビデオ制作にあたり、実際にメンバー全員が伊勢市内を訪れ、撮影を行いました。

ミュージックビデオの公開は、2026年7月9日（木）

『おいないさ、伊勢』を聴いて、ぜひ伊勢にお越しください。

ミュージックビデオ（イメージ）

※詳細は、「おいないさ、伊勢」キャンペーン第5弾サイトをご確認ください。（https://recommend.jr-central.co.jp/mie-tabi/oinaisaise5th/）

※画像はすべてイメージです。

※本キャンペーンの主催は東海旅客鉄道株式会社です。キャンペーン内容について対象の施設等へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※キャンペーン内容は、予告なく変更・中止となる場合があります。

※各種ノベルティはなくなり次第終了となります。