DMM GAMES『テクロノス』にて、「ミライ（水着）」が新登場！さらに、水着イベント「ビーチ・ガールズ・バレーボール！」を開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「ミライ（水着）」が新登場し、さらに、水着イベント「ビーチ・ガールズ・バレーボール！」を開催したことをお知らせいたします。

▼「ミライ（水着）ピックアップガチャ」開催！

本日より、「ミライ（水着）」のピックアップガチャを開催します！

開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。

【ピックアップ対象】

・バトル[波乗り案内人] ミライ（水着）（★3／月属性）

・アシスト[君のおかげで一等賞！] ミライ（水着）（★3／宙属性）

【ガチャ開催期間】

2026年6月29日（月）メンテナンス終了後～2026年7月14日（火）9:59まで

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。

▼イベント「ビーチ・ガールズ・バレーボール！」開催！

本日より、イベント「ビーチ・ガールズ・バレーボール！」を開催します。

本イベントでは、ストーリーを楽しめるほか、

イベントボスを討伐してゲーム内アイテムを獲得できます。

【イベント名】

ビーチ・ガールズ・バレーボール！

【開催期間】

2026年6月29日（月）メンテナンス終了後～2026年7月21日（火）11:59まで

【あらすじ】

夏季休暇をもらったミライは、オロチ、アンドロメダとともに水着姿で夏のビーチを満喫することに。

しかし、リゾートの宿泊特典を巡り、ビーチバレー大会への電撃参戦が決定！

特訓や強豪たちとの激闘を潜り抜けるうち、限界を超えた彼女たちの絆が覚醒する！

魂を込めたレシーブ、トス、スパイクで、最強のライバルを打ち破れ！

ミライたちの熱い夏、今ここに開幕！

※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。

▼チャレンジクエスト「トラブルクライシス」に各属性の新クエストを追加！

本日より、チャレンジクエスト「トラブルクライシス」に、

各属性の新クエストを追加しました。

「トラブルクライシス」は、花・月・日・雪・星・宙の各属性のクエストに挑戦し、

「祝祭の加護」の強化素材を獲得できるクエストです。

階層が進むほど難易度が高くなり、より歯ごたえのある戦いに挑戦できます。

追加された新クエストに挑戦して、「祝祭の加護」をさらに強化しましょう！

※「トラブルクライシス」は「プレイヤーランク40」に到達すると解放されます。

※「トラブルクライシス」はクエストTOPの「チャレンジ」から挑戦できます。

▼公式Discord連動CP第6弾開催中！

水着イベントの開催を記念して公式Discord連動CP第6弾が開催中！

夏のコンテスト企画に参加しミッションを達成しましょう！

テクロノス公式Discordサーバーに参加し、エントリーした方限定で、

ガチャチケットや育成アイテムなどのゲーム内アイテムが獲得できますので、

ぜひみなさんご参加ください！



・エントリーはこちらから

https://discordapp.com/channels/1374553537211666432/1506859035771797554

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼注意事項

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。