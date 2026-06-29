【講演・セミナー】経営企画本部 事業開発部長 田口が「八幡平市企業懇談会総会」で講演しました

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、2026年6月5日（金）、岩手県八幡平市で開催された「八幡平市企業懇談会総会」において、経営企画本部 事業開発部長 田口 直樹が講演を行いました。

本講演では、「環境／GXと経済性を両立する、設備更新手法について ～環境価値と脱炭素に着目～」をテーマに、来賓の副市長をはじめ、市内企業の代表者ら約30名を対象に、GX（グリーントランスフォーメーション）を取り巻く国内外の動向や、中小企業に求められる脱炭素対応の方向性について解説しました。

あわせて、電化・省エネ・脱炭素設備を初期投資ゼロで導入できるグリーントランジションモデルを紹介しました。本モデルでは、ヒートポンプ等の導入による熱エネルギー電化、AI・IoTによる換気・空調の最適制御の提供、および電力のデマンドコントロールにより、エネルギー使用量とピーク電力を削減します。これにより、エネルギーコストとCO2排出量の削減を実現するともに、環境価値をJ-クレジットとして売却し、新たな収益を得ることが可能となります。

バイウィルは今後も、環境価値の創出・流通および活用支援を通じて、地域企業のGX推進と持続可能な経済循環の実現に貢献してまいります。

【バイウィル 概要】

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・GXコンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■コーポレートサイト：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）