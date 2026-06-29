楽天ステイ、北海道エリア初となる「Rakuten STAY 札幌中島公園」をグランドオープン

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）の宿泊施設ブランド「Rakuten STAY」を運営する楽天ステイ株式会社（以下「楽天ステイ」）は、北海道エリア初となる「Rakuten STAY 札幌中島公園」（以下「本施設」）を本日グランドオープンしました。「Rakuten STAY」公式サイトや公式アプリ、楽天が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」ならびに提携する宿泊予約サイトにて、予約受け付けを開始しています。

「Rakuten STAY 札幌中島公園」特設ページ： https://stay.rakuten.co.jp/sapporo-nakajima-park/

「Rakuten STAY 札幌中島公園」の外観（左）、広々としたリビングを備えた8名定員の客室（右）

本施設は、札幌市営地下鉄南北線の中島公園駅から徒歩約5分に位置する、9階建て、全46室の宿泊施設です。札幌中心部へのアクセスが良く観光やビジネスの拠点として便利でありながら、閑静な街並みに囲まれたロケーションで快適に滞在することができます。全室にリビングやダイニングとして使えるスペースを設けており、団らんを楽しめるプライベート空間になっています。また、全室にプロジェクターに加えて充実した家電や調理器具が付いたキッチン、洗濯乾燥機、バスタブ付きの風呂を完備しているため、長期滞在でも快適にくつろぐことができます。

本施設には、それぞれ特徴の異なる4タイプの客室を用意しています。A typeの客室は8名まで宿泊可能な約98平米の広々とした空間にリビングとダイニング、2つの寝室を備え、2家族やグループによる大人数の旅行にも対応しています。B typeとC typeは、それぞれ約49平米と約46平米のゆとりあるスペースを定員6名で利用することができ、ファミリーやグループでの旅行に最適です。B typeにはリビング・ダイニングを備え、就寝スペースにはバンクベッドを設置しているほか、C typeにはダイニングとしても就寝スペースとしても利用できる小上がりスペースを備えています。D typeの客室は4名まで宿泊可能な約36平米の空間にダイニングとしても利用できるテーブルエリアを設けており、夫婦や友人同士などの少人数でも快適に過ごすことができます。

6名定員の客室（左）、室内と充実した設備（右）

全室には、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」で人気の「ヒツジのいらない枕(R) ―至極―」（注）やフットマッサージャー、加湿器など快眠をサポートする商品を設置し、旅の疲れを癒すことができます。チェックインとチェックアウトは、ロビーに設置したタブレット端末から簡単に手続きすることができ、客室の扉はスマートロックに対応しています。到着から出発まで、非対面かつスムーズに入退室することが可能です。

ヒツジのいらない枕(R) ―至極―（左）、フットマッサージャー（中）、加湿器・除菌脱臭機（右）

さらに本施設には、小型犬から大型犬まで愛犬とともに宿泊できるドッグフレンドリールームを3室用意しており、1室あたり2頭まで宿泊できます。室内にはリードフックやケージ、ペット用ベッド、フードボウル、ペットシート、ダストボックス、エチケット袋などを常備し、ペット連れでも安心して過ごせる環境を整えています。

ドッグフレンドリールームの室内（左）、ペット用ベッド（右）

楽天ステイは今後も、「Rakuten STAY」を全国に拡充し、地域のさらなる活性化と、旅行者への新たな宿泊体験の提供に取り組んでまいります。

（注）「楽天年間ランキング2025」の「インテリア・寝具・収納」ジャンルにて1位を受賞（集計期間： 2024年8月17日（土）～2025年8月11日（月））

【「Rakuten STAY 札幌中島公園」について】

●特設ページ： https://stay.rakuten.co.jp/sapporo-nakajima-park/

●所在地： 北海道札幌市中央区南8条西3丁目1-1

●アクセス： 札幌市営地下鉄南北線「中島公園駅」から徒歩で約5分

●客室数： 46室

●定員と室内面積、宿泊料金（1室1泊）：

A type： 8名、約98平米、56,000円～（消費税・手配手数料込）

B type： 6名、約49平米、32,000円～（消費税・手配手数料込）

C type： 6名、約46平米、32,000円～（消費税・手配手数料込）

C type（ドッグフレンドリールーム）： 6名、約46平米、32,000円～（消費税・手配手数料込）

D type： 4名、約36平米、22,400円～（消費税・手配手数料込）

※価格は時期、宿泊予約サイト等により変動します。

※チェックインは午後3時、チェックアウトは午前10時です。

●駐車場： なし

●予約方法： 「Rakuten STAY」公式サイトや公式アプリおよび「楽天トラベル」をはじめとする宿泊予約サイトより予約可能

●宿泊受入開始日： 2026年6月29日（月）

●設計： 株式会社フィルド

●施工： 株式会社イチケン

●運営： 楽天ステイ株式会社

【「Rakuten STAY」について】

「Rakuten STAY」は、楽天の宿泊施設ブランドです。楽天ステイ株式会社が企画から不動産取得、建築、開業後の施設運営まで一括して行っています。自然と調和し、広いプライベート空間を備えた一棟貸し切りの「VILLA」シリーズや、開放感あふれる上質な客室で暮らすように過ごすことができる「TERRACE」シリーズ、観光やビジネスの拠点としても利用しやすいマンションタイプなど、多種多様な宿泊施設を全国50カ所以上に展開しています。

「Rakuten STAY」： https://stay.rakuten.co.jp/

■楽天ステイ株式会社

所在地： 東京都港区港南二丁目16番5号

代表者： 代表取締役 蔦井 克彦

事業内容： 宿泊施設運営事業、宿泊施設ウェブ販売支援事業

設立年月： 2017年3月

ウェブサイト： https://corp.stay.rakuten.co.jp/

※ヒツジのいらない枕は、MOON-X Japan株式会社の商標または登録商標です。

以 上