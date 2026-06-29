【北海道・洞爺湖】ブルームスパの期間限定「腸・温活」プログラム｜心と身体を整える極上ウェルネス体験　～　北海道産ブラックシリカで身体の芯から温める、極上ウェルネストリートメント

明海グループ株式会社

北海道・洞爺湖の絶景を望む「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG」（北海道虻田郡洞爺湖町）の「ウィンザー ブルーム スパ」では、期間限定のスペシャルプログラム「腸・温活」を2026年8月末まで提供しています。 本プログラムは、北海道産ブラックシリカなどの自然素材を活用し、身体の深部から温めながら、心身のバランスを整えるオリジナルトリートメントです。

洞爺の自然とともに過ごすウェルネス体験

洞爺湖を望む豊かな自然環境の中に位置する「ブルームスパ」では、四季折々の自然の恵みを取り入れたスパトリートメントを提供しています。北海道の自然素材を活かした独自の施術を通じて、心身の調和と深いリラクゼーションを追求しています。

春から夏にかけては、寒暖差や冷房による冷え、自律神経の乱れを感じやすい季節です。期間限定プログラム「腸・温活」は、そうした季節特有の悩みに着目し、身体の内側からコンディションを整えることを目的として開発されました。

Season’sスペシャル 「腸・温活」プログラムについて

「腸・温活」は、身体を温めながら全身のバランスを整える90分のオリジナルSPAプログラムです。

施術は、温感ボディパックを腹部に施す「ボディラップ」と、北海道産ブラックシリカを使用した「ボディ＆ヘッドマッサージ」の2ステップで構成されています。

まず20分間のボディラップでは、腹部へ温感パックを塗布し、身体の深部へアプローチ。続く70分間のボディ＆ヘッドマッサージでは、ブラックシリカを使用しながら全身を丁寧にほぐし、心身の緊張を解きほぐします。

◼️プログラム名：シーズンズ・スペシャルプログラム「腸・温活」

https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/blog/spaseasons/

◼️提供期間：2026年8月末まで（期間限定）

◼️施術時間：90分

◼️料 金：27,830円（税込・サービス料込）

◼️場 所：ウィンザー ブルーム スパ（2階）

◼️営業時間：9:00～18:00（完全予約制）

Season’sスペシャル「腸・温活」 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/blog/spaseasons/

ウィンザー ブルーム スパ

ウィンザー ブルーム スパは、北海道の自然素材や四季折々の恵みを活かしたオリジナルトリートメントを提供するリゾートスパです。洞爺湖を望む静寂な空間で、非日常の癒しと上質なウェルネス体験をお届けしています。

洞爺湖の豊かな自然に包まれながら、身体を芯から温め、心身の健やかなバランスを取り戻す特別なひとときをご体感ください。

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/

YouTube ： https://www.youtube.com/@the_windsor_hotel/