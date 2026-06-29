九大フェスタ in 東京「九大発 イノベーション・トーク」を開催！

国立大学法人九州大学

九州大学は、2026年8月28日(金)に、大学の取組みや研究成果を首都圏で発信するイベントである、九大フェスタ in 東京 「九大発 イノベーション・トーク」を開催いたします。

「九大発 イノベーション・トーク」では、メディアおよび首都圏企業の方々向けに、九州大学の魅力的な研究を4件ご紹介します。また、発表会後には、登壇者等との交流会も予定しております。

当イベントは全てご取材可能となっておりますので、詳細や参加申込み方法につきましては別紙をご参照ください。

大変ご多忙中かと存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

九大フェスタ in 東京「九大発 イノベーション・トーク」実施概要

〇九大発 イノベーション・トーク

【日時】

2026年8月28日(金) 14：00～16：50

※13:00より受付開始（交流会もご参加の場合は同時に受付いたします。）

【会場】

東京ミッドタウン八重洲カンファレンス 4階 大会議室1・2（東京都中央区八重洲2-2-1）

【内容】

１：開会挨拶 石橋 達朗 総長

２：九州大学説明 荒殿 誠 理事・副学長・プロボスト

「九大発の学術フロンティアとイノベーション」

３：研究成果発表１. 松永 久生 / サスティナブル水素研究所 教授

「持続可能な水素社会を、材料とデータで支える-九州大学サスティナブル水素研究所での挑戦-」

４：研究成果発表２. 三浦 恭子 / 大学院医学研究院 教授

「最長寿げっ歯類ハダカデバネズミに学ぶ健康長寿の未来」

５：研究成果発表３. 日下部 宜宏 / 大学院農学研究院 教授

「九州大学の昆虫科学研究とカイコ昆虫工場を利用した組換えタンパク質ワクチン生産」

６：研究成果発表４. 小島 立 / 大学院法学研究院 教授

「「空飛ぶクルマ」が「責任あるモビリティ」として社会に受容されるために、私たちは何をすべきか？」

７：閉会挨拶 LAUWEREYNS JOHAN（ローレンス・ヨハン）副学長

※当日は、進行内容・発表タイトル等に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

【進行に関する注意事項】

・発表案件ごとに質疑応答の時間を設けております。

・研究成果発表会終了後、交流会の会場準備をいたしますので一度ご退室をお願いいたします。

〇交流会

【日時】

2026年8月28日(金) 17:15～19:00

※交流会からご参加いただく場合は16:50より受付いたします。

【場所】

東京ミッドタウン八重洲カンファレンス ４階 大会議室1・2（東京都中央区八重洲2-2-1）

【大学関係出席者（予定）】

総長、理事、研究成果発表者等

【会費】

2,000円（当日、会場受付にて承ります。）

【お願い】

交流会では、お名刺を名札として使用させていただきますので、ご持参くださいますようお願い申し上げます。

【イベント参加申込み方法】

上記イベントへの参加をご希望の方は、以下のURLまたはQRコードより必要事項を記入いただき、2026年8月20日（木）までにお申込みください。

URL：https://forms.cloud.microsoft/r/GSWGa7T7Mn

※九大フェスタ in 東京「九大発 イノベーション・トーク」の詳細につきましては以下のURL、および添付のチラシよりご参照ください。

URL：https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/events/view/2419