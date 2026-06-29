一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、国民的人気ゲーム「桃太郎電鉄」とコラボレーションしたWEBプロモーション『桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ』を年間計6回にわたり開催いたします。

第1弾は、「第17回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」の開催にあわせ、Amazonギフトカード2,000円分やオリジナルコラボグッズ、シリーズ最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』のゲームソフトなどが当たるWEBキャンペーンを2026年6月30日（火）より実施。

「桃太郎電鉄」のキャラクターたちがボートレーサー仕様になったビジュアルは要チェック！





年間タイアップ概要

●タイトル：

桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ

●キャンペーンサイト：

https://lets-boatrace.jp/br-momotetsu/

※キャンペーンサイトは6月30日（火）0:00にオープン予定

●ボートレース公式X：

https://x.com/Lets_BOATRACE

●CP実施期間：

2026年3月～12月にかけて計6回開催

・第1弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース蒲郡／2026年6月30日（火）～7月6日（月）

・第2弾：全国ボートレース甲子園＠ボートレース戸田／2026年7月7日（火）～7月12日（日）

・第3弾：ファン感謝３Daysボートレースバトルトーナメント＠ボートレース津／2026年10月5日（月）～12日（月）

・第4弾：BBCトーナメント＠ボートレース三国／2027年1月23日（土）～31日（日）

・第5弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース戸田／2027年2月1日（月）～6日（土）

・第6弾：スピードクイーンメモリアル＠ボートレース多摩川／2027年2月18日（木）～28日（日）

第1弾キャンペーン概要

X フォロー＆リポストキャンペーン

●応募期間：

2026年6月30日（火）0:00～7月12日（日）23:59

●賞品：

（6/30～7/6）Amazonギフトカード2,000円分×210名様

（7/7～7/12）Amazonギフトカード5,000円分×120名様

●応募方法：

①ボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー

②キャンペーン期間に同アカウントに投稿をリポスト

③その場で抽選結果が分かる

※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。

X 貯めて応募！MBポイントキャンペーン

●第1弾応募期間：

2026年6月30日（火）0:00～10月4日（日）23:59

※ポイントはタイアップを実施している2026年6月30日～2月28日まで獲得可能です。

●賞品：

A賞：ゲームソフト『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編』×5名

B賞：オリジナルアクリルスタンドセット×30名

C賞：オリジナルデザインAmazonギフトカード1,000円分（500円×2枚セット）×100名

※上記のA賞～C賞については、上記第1弾応募期間のみ応募可能な賞品です。

●応募方法：

①Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー

②Xアカウントでキャンペーンにエントリー

③キャンペーン期間中に指定されたアクション（いいね、リポスト、引用リポスト、リプライ）

を行う、または指定ハッシュタグをつけて投稿

④アクションに応じたポイントを獲得。獲得したポイントはマイページにて確認

⑤マイページ上で、ポイントを使用してＡ賞～Ｃ賞を選択して応募

※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。

キャンペーンに関するお問い合わせ

・メールアドレス：cp-info@boatracecp.jp

・開設期間：2026年6月30日（火）～2027年3月31日（水）

・受付時間：9:00～18:00 ※土日祝日は除く

桃太郎電鉄とは

「桃太郎電鉄」は、1988年の第１作発売以来、37年以上にわたって楽しまれているすごろくゲームです。

プレーヤーは会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指します。

2020年に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』は累計販売本数400万本、2023年11月に発売された『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』は累計販売本数150万本を超えています。

「東日本編」「西日本編」のWマップが楽しめる、シリーズ史上最大ボリュームの最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』は2025年11月13日に発売され、累計出荷本数100万本を突破しています。