『桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ』 第1弾キャンペーンが6月30日（火）から開始！
一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、国民的人気ゲーム「桃太郎電鉄」とコラボレーションしたWEBプロモーション『桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ』を年間計6回にわたり開催いたします。
第1弾は、「第17回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」の開催にあわせ、Amazonギフトカード2,000円分やオリジナルコラボグッズ、シリーズ最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』のゲームソフトなどが当たるWEBキャンペーンを2026年6月30日（火）より実施。
「桃太郎電鉄」のキャラクターたちがボートレーサー仕様になったビジュアルは要チェック！
年間タイアップ概要
●タイトル：
桃鉄ボートレース 水しぶきのお祭り騒ぎ
●キャンペーンサイト：
https://lets-boatrace.jp/br-momotetsu/
※キャンペーンサイトは6月30日（火）0:00にオープン予定
●ボートレース公式X：
https://x.com/Lets_BOATRACE
●CP実施期間：
2026年3月～12月にかけて計6回開催
・第1弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース蒲郡／2026年6月30日（火）～7月6日（月）
・第2弾：全国ボートレース甲子園＠ボートレース戸田／2026年7月7日（火）～7月12日（日）
・第3弾：ファン感謝３Daysボートレースバトルトーナメント＠ボートレース津／2026年10月5日（月）～12日（月）
・第4弾：BBCトーナメント＠ボートレース三国／2027年1月23日（土）～31日（日）
・第5弾：ボートレースレディースVSルーキーズバトル＠ボートレース戸田／2027年2月1日（月）～6日（土）
・第6弾：スピードクイーンメモリアル＠ボートレース多摩川／2027年2月18日（木）～28日（日）
第1弾キャンペーン概要
X フォロー＆リポストキャンペーン
●応募期間：
2026年6月30日（火）0:00～7月12日（日）23:59
●賞品：
（6/30～7/6）Amazonギフトカード2,000円分×210名様
（7/7～7/12）Amazonギフトカード5,000円分×120名様
●応募方法：
①ボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー
②キャンペーン期間に同アカウントに投稿をリポスト
③その場で抽選結果が分かる
※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。
X 貯めて応募！MBポイントキャンペーン
●第1弾応募期間：
2026年6月30日（火）0:00～10月4日（日）23:59
※ポイントはタイアップを実施している2026年6月30日～2月28日まで獲得可能です。
●賞品：
A賞：ゲームソフト『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編』×5名
B賞：オリジナルアクリルスタンドセット×30名
C賞：オリジナルデザインAmazonギフトカード1,000円分（500円×2枚セット）×100名
※上記のA賞～C賞については、上記第1弾応募期間のみ応募可能な賞品です。
●応募方法：
①Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー
②Xアカウントでキャンペーンにエントリー
③キャンペーン期間中に指定されたアクション（いいね、リポスト、引用リポスト、リプライ）
を行う、または指定ハッシュタグをつけて投稿
④アクションに応じたポイントを獲得。獲得したポイントはマイページにて確認
⑤マイページ上で、ポイントを使用してＡ賞～Ｃ賞を選択して応募
※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。
キャンペーンに関するお問い合わせ
・メールアドレス：cp-info@boatracecp.jp
・開設期間：2026年6月30日（火）～2027年3月31日（水）
・受付時間：9:00～18:00 ※土日祝日は除く
桃太郎電鉄とは
「桃太郎電鉄」は、1988年の第１作発売以来、37年以上にわたって楽しまれているすごろくゲームです。
プレーヤーは会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指します。
2020年に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』は累計販売本数400万本、2023年11月に発売された『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』は累計販売本数150万本を超えています。
「東日本編」「西日本編」のWマップが楽しめる、シリーズ史上最大ボリュームの最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』は2025年11月13日に発売され、累計出荷本数100万本を突破しています。