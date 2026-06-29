Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月25に「Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。医療用内視鏡システムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の概要
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)に関する当社の調査レポートによると、Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)規模は 2035 年に約 713 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)規模は約 358 億米ドルとなっています。医療用内視鏡システムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の拡大は、世界中で消化器疾患や大腸がんの罹患率が上昇していることに起因しています。
世界保健機関（WHO）は、大腸がんが最も一般的ながんの一つであり、がんによる死因として世界で2番目に多いと報告しています。同報告書は、2022年には1.9百万人以上の新規大腸がん症例が診断され、今後数年間でその罹患率がさらに増加すると予測しています。
こうした状況に加え、内視鏡の画像技術や可視化技術の急速な進歩も市場の成長を後押ししています。HD、4K、3Dといった高度な技術は、内視鏡検査における診断精度や処置の成果を向上させています。そのため、こうした需要に応えるべく、主要な市場参入企業は内視鏡画像システムの開発に多額の投資を行っています。
医療用内視鏡システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/medical-endoscopy-systems-market/590642495
医療用内視鏡システムに関する市場調査からは、早期診断と治療の重要性に対する認識の高まりや、AI支援型内視鏡への関心の高まりを背景に、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、米国FDAや欧州医薬品庁（EMA）などによる厳格な規制と承認プロセスが、今後の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354062/images/bodyimage1】
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)セグメンテーションの傾向分析
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、医療用内視鏡システムの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域に分割されています。
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642495
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)は製品タイプ別に基づいて、軟性内視鏡、硬性内視鏡、カプセル内視鏡システム、ロボット支援内視鏡システム、可視化システム、内視鏡用アクセサリーに分割されています。
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の概要
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)に関する当社の調査レポートによると、Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)規模は 2035 年に約 713 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)規模は約 358 億米ドルとなっています。医療用内視鏡システムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の拡大は、世界中で消化器疾患や大腸がんの罹患率が上昇していることに起因しています。
世界保健機関（WHO）は、大腸がんが最も一般的ながんの一つであり、がんによる死因として世界で2番目に多いと報告しています。同報告書は、2022年には1.9百万人以上の新規大腸がん症例が診断され、今後数年間でその罹患率がさらに増加すると予測しています。
こうした状況に加え、内視鏡の画像技術や可視化技術の急速な進歩も市場の成長を後押ししています。HD、4K、3Dといった高度な技術は、内視鏡検査における診断精度や処置の成果を向上させています。そのため、こうした需要に応えるべく、主要な市場参入企業は内視鏡画像システムの開発に多額の投資を行っています。
医療用内視鏡システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/medical-endoscopy-systems-market/590642495
医療用内視鏡システムに関する市場調査からは、早期診断と治療の重要性に対する認識の高まりや、AI支援型内視鏡への関心の高まりを背景に、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、米国FDAや欧州医薬品庁（EMA）などによる厳格な規制と承認プロセスが、今後の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354062/images/bodyimage1】
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)セグメンテーションの傾向分析
Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、医療用内視鏡システムの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域に分割されています。
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Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)は製品タイプ別に基づいて、軟性内視鏡、硬性内視鏡、カプセル内視鏡システム、ロボット支援内視鏡システム、可視化システム、内視鏡用アクセサリーに分割されています。