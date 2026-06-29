エフピコ、「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に５年連続で選定

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：佐藤守正、以下「当社」）は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が設定する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に５年連続で選定されました。

SOMPOサステナビリティ・インデックスは、ESG評価に優れる約300銘柄で構成される国内株式投資型のESG指数です。SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査」と「ESG経営調査」によるESG評価を基に銘柄を選定します。本指数に追随する長期投資志向の運用は、年金基金などの複数の機関投資家に採用されています。

当社は、今後も事業を通じた社会課題の解決を推進し、持続可能な社会の構築と企業価値の向上を目指してまいります。

◇エフピコHP 関連リンク

■環境における取り組み

https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort.html

■社会における取り組み

https://www.fpco.jp/esg/societyeffort.html

■ガバナンスにおける取り組み

https://www.fpco.jp/esg/managementeffort.html