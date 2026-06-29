宮城県の令和８年度「宮城県職員エンゲージメント調査・改善支援業務」を受託

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、宮城県の令和８年度「宮城県職員エンゲージメント調査・改善支援業務」（以下、本業務）を受託したことをお知らせいたします。

受託の背景

宮城県庁では、人口減少に伴う人手不足が深刻化する中、若手職員の離職や休職などが課題となっており、人材の確保・定着に向けた施策の検討・実施が求められていました。また、働き方改革等を推進するうえで、その効果や組織の状態を把握する指標が十分ではありませんでした。加えて、取り組みを現場に浸透させるうえで重要な役割を担う管理職に対しては研修機会が設けられていたものの、日常的なマネジメント実践につなげるための継続的な支援が課題となっていました。

こうした課題を踏まえ、当社は本業務を通じて、組織状態や職員のエンゲージメントを定期的に可視化するとともに、結果に基づく施策の実施や管理職のマネジメント力向上を支援してまいります。なお、本業務においては、当社のクラウドサービス「モチベーションクラウド エンゲージメント」を使用します。

昨年度先行実施における成果

昨年度先行して一部部署で実施した結果、エンゲージメントスコアを通じて組織状態を可視化し、属性別の詳細分析により課題の所在を明確に把握することに貢献いたしました。この成果を踏まえ、当社は今後、全庁での活用を通じて、調査・分析結果に基づくフォローアップ施策を支援し、職員のエンゲージメント向上、県民サービスの向上に寄与してまいります。

※先行して実施した部署におけるインタビュー記事はこちら

https://www.motivation-cloud.com/miyagi?utm_source=google&utm_medium=organic(https://www.motivation-cloud.com/miyagi?utm_source=google&utm_medium=organic)

本業務で使用する「 モチベーションクラウド エンゲージメント」 について

「モチベーションクラウド エンゲージメント」は、従業員エンゲージメント向上を支援するクラウドサービスです。延べ14,130社、約648万人（2026年3月末時点）という国内最大級のデータベースをもとに組織状態を可視化し、課題に応じたアクションプランを実行していくことで、エンゲージメントの向上を支援しています。行政組織においては、8府県庁を含む25組織への支援実績を有し、職員10万人以上のデータベースを蓄積しています。

※本サービスは株式会社アイ・ティ・アールが発行する市場調査レポート「ITR Market View：ワークプレイス最適化市場2025」において従業員エンゲージメント市場のベンダー別売上金額およびシェアで9年連続1位（2017～2025年度予測）を獲得しています。

組織課題の優先順位付けや自律的なPDCAサイクルの確立により、生産性向上にもつながることに加え、当社が実施した自治体職員を対象とした調査では、エンゲージメントが高い組織ほど休退職率が低い傾向が確認されており、自治体における人材定着や組織運営の改善への寄与も期待されます。

※調査の詳細はこちら：

【7自治体・約2万人を分析】職員エンゲージメントと退職率・休職率の関係に関する調査結果（令和7年度）を公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000598.000006682.html

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション