エシカルセレクトショップ「style table（スタイルテーブル）」が7月9日（木）たまプラーザに待望のニューオープン！

株式会社フラッグ





「エシカル×サスティナブル×ヴィーガン」をコンセプトに、地球環境や人に優しいライフスタイルを提案するエシカルセレクトショップ「style table（スタイルテーブル）」は、2026年7月9日（木）、東急百貨店たまプラーザ店1階に新店舗をオープンいたします。

多摩田園都市構想の中核であるたまプラーザは、美しい並木道や公園などの豊かな自然に囲まれ、住民の皆様が「心身ともに豊かな生活（ウェルビーイング）」を大切にされている地域です。



この街が持つ「サスティナブルで上質な暮らし」への価値観と、style tableが掲げる「地球環境や思いやりを大切にするエシカルなライフスタイル」というコンセプトが高い親和性を持つことから、今回の出店が実現いたしました。地域の皆様の毎日の暮らしに寄り添い、共にサスティナブルな未来を育む拠点を目指します。

【style table 東急百貨店たまプラーザ店について】



肌悩みに寄り添う「ドレッサー2台」を完備、タッチアップやカウンセリングを強化

「style table 東急百貨店たまプラーザ店」の最大の特徴として、店内にゆったりとしたドレッサーを2台完備しております。 オーガニックコスメや植物由来のスキンケア、エシカルなメイクアップアイテムを、実際に鏡の前で座りながらリラックスしてタッチアップ（お試し）いただけます。



専門スタッフによる、お客様一人ひとりの肌悩みに合わせた丁寧なカウンセリングを通じて、本当にご自身の身体と環境に合うアイテムを納得してお選びいただける環境を整えました。

【期間限定オープン記念特典】

style table 東急百貨店たまプラーザ店のグランドオープンを記念いたしまして、style tableの人気アイテムをご購入いただいた方への「OPEN記念特典」をご用意いたしました。

特典１.：Beグリーン GF

style table インナーケア人気No.1「Beグリーン GF」をご購入の方に、グリーン7本セットをプレゼント！



特典２.：サプミーレ スキンケアシリーズ

天然成分100%、国産の完全無添加スキンケアブランド「SUPMILE」の対象商品を2点以上ご購入の方に、スキンケアラインナップをお試しいただける「スキンケアセット」をプレゼント！

上記以外にも、複数のstyle table人気アイテムに特典が付与されます。

特典のご用意はオープン日の9日から19日までですので、この機会をお見逃しなく！

※本特典は配布数に達し次第終了となりますので、予めご了承ください。

【新店舗概要】

・店舗名： style table（スタイルテーブル）東急百貨店たまプラーザ店

・オープン日： 2026年7月9日（木）

・所在地： 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目7 東急百貨店たまプラーザ店 1階（ロクシタン横）

・営業時間： 10:00～20:00（施設営業時間に準ずる）

・店舗インスタグラム：https://www.instagram.com/styletable_denenchofu/

ブランド情報

・想い、ストーリーがある上質なオーガニック商品を

style table（スタイルテーブル）はオーガニック・エシカル・サスティナブルに特化した商品を厳選し取り揃えたブランドです。

人と地球にやさしいオーガニック商品が生まれる背景には、生産者・企業の想いで綴られたストーリーがあります。

両ブランドはそのストーリーを商品セレクトの際にも大切にし、オーガニックの価値を伝え発信しています。

ストーリーの共有から、お客様にとってオーガニックがより身近になり、日々のお買い物の選択が豊かになるきっかけづくりをご提案します。

style table（スタイルテーブル）ブランドサイトURL：https://styletable.jp/

【店舗一覧】

■style table DAIKANYAMA

■style table ららテラス 武蔵小杉店

■style table 吉祥寺パルコ店

■style table for ethical gifts 渋谷ヒカリエ ShinQs店

■style table 田園調布 東急スクエアガーデンサイト店

■【New】style table 東急百貨店 たまプラーザ店

■style table 山陽百貨店〈長期POP UP〉

■style table selection ~KURAWANKA~

ショップリストはこちら(https://styletable.jp/shoplist/)から

株式会社フラッグのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/60883