カラオケボックス初！ビッグエコーにモナキのコラボルームが登場 7月8日よりコラボ企画開始

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、ビッグエコーにおいて、4人組歌謡グループ・モナキとのコラボ企画を2026年7月8日より実施します。

ビッグエコー池袋西口駅前店と茶屋町店にはカラオケボックス初となるモナキのコラボルームを設置し、当該店舗を含む全30店舗ではオリジナルグッズがもらえるコラボドリンクを販売します。

モナキは、今年4月にデビューした元スーパー戦隊俳優や元会社員など異色の経歴を持つメンバーからなるグループです。スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」から誕生したことで注目を集め、デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がSNS動画総再生数15億回（6月29日現在）に上るなど輝かしいスタートを切っています。

ビッグエコーでは、既存ファンの満足度向上と新たな“モナカマ”（ファンネーム）の獲得による集客を目的にコラボ企画を展開します。2店舗には、アーティスト写真やロゴで彩った空間でモナキの魅力を存分に楽しめるコラボルームを設置します。また、30店舗ではメンバーをイメージしたコラボドリンクを販売し、ご注文の方にはもれなく本企画限定のポップアップコースターを進呈します。モナキ尽くしのカラオケ体験で、ファン同士の交流やコミュニティのさらなる活性化を後押しします。

当社は、今後も顧客ニーズを敏感に捉えた魅力あるサービスを創出し、顧客満足度を追求することでビッグエコーのカラオケ利用促進を目指します。

■ビッグエコー×モナキ コラボ企画概要

実施期間 ：2026年7月8日(水)～10月12日(月・祝)

1.コラボルーム設置

実施店舗 ：ビッグエコー池袋西口駅前店／茶屋町店（各1ルーム）

※詳細はビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

内容 ：壁、テーブル、扉および廊下をモナキのアーティスト写真とロゴで装飾

2. コラボドリンク販売

実施店舗 ：ビッグエコー全30店舗（コラボルーム設置2店舗を含む）

※詳細はビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください

メニュー ：メンバーをイメージした4種類のコラボソフトドリンク

各750円(税込)

1. じんドリンク

2. おヨネドリンク

3. ケンケンドリンク

4. サカイJr.ドリンク

ノベルティ：オリジナルポップアップコースター（全10種）

※ランダムで配布するため絵柄は選べません／欠品時にはコラボドリンクの販売を休止する場合があります

■DAMでは、オリジナル賞品がゲットできる歌唱キャンペーンを実施

実施期間 ：2026年7月8日(水)～10月12日(月・祝)

実施店舗 ：全国のDAM設置店

対応機種 ：LIVE DAM WAO!、LIVE DAM AiシリーズおよびLIVE DAM STADIUMシリーズ

デンモクはSmartDAMシリーズ

課題曲 ：モナキの全リリース曲

※詳細はDAMキャンペーン特設サイトをご確認ください

応募方法 ：１.実施店舗のSmartDAMでキャンペーンバナーをタッチ

キャンペーンページ内の課題曲を選曲して歌唱

２.SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス

３.必要情報を入力して応募

賞品 ：・モナキ全員があなたの名前を呼んでくれる！メッセージ動画 10名様

・オリジナルスマートフォン壁紙（全5種） 応募者全員

※ランダムで配布するため絵柄は選べません

■関連サイト

・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ：https://big-echo.jp/campaign/monaki/(https://big-echo.jp/campaign/monaki/)

・DAMキャンペーン特設サイト：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202607_monaki.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202607_monaki.html)