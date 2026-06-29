湘南の海、サウナ、アートがひとつに。竜泉寺の湯×Sea Sauna Shack×Ryu Ambeトリプルコラボ開催

オークランド観光開発株式会社

オークランド観光開発株式会社（愛知県春日井市、代表取締役 松永哲明）が運営する「湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯」（神奈川県茅ヶ崎市）は、千葉県館山市のプライベートサウナ施設「Sea Sauna Shack」と、湘南・茅ヶ崎を拠点に活動するファインアーティスト「Ryu Ambe」とのコラボレーション企画を実施いたします。湘南の海辺カルチャー・サウナ・アートを一つに結びつけた本企画では、限定コラボグッズの販売と、Ryu Ambe氏によるシルクスクリーンイベントを開催します。

■ サウナカルチャーとアートが出会うコラボレーション

湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯・Sea Sauna Shack・Ryu Ambeによるコラボレーション。

近年、サウナは心身を整える場にとどまらず、新たな価値観やカルチャーが生まれるコミュニティの場としても注目を集めています。海辺のサウナ文化を発信するSea Sauna Shack、湘南を拠点に活動するRyu Ambe氏、そして湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯の三者がタッグを組み、湘南の開放感・サウナの心地よさ・アートの創造性を掛け合わせた体験を提供します。

Ryu Ambe シルクスクリーンイベント

Ryu Ambe氏によるシルクスクリーン制作

日時：2026年7月4日（土）13:00～16:00

場所：湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯

Ryu Ambe氏が来場し、持参したTシャツやトートバッグへその場でオリジナルデザインをシルクスクリーン印刷します。

・予約不要

・手ぶら参加可（無地白Tシャツの販売あり）。

料金：1刷り2,000円～／追加カラー500円（税込）

竜泉寺の湯×Sea Sauna Shack× Ryu Ambeトリプルコラボグッズ

RYUSENJI SURF CLUB Tシャツ

発売日：2026年7月4日（土）13:00～

販売場所：湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯

商品価格（税込）

・コラボTシャツ（竜泉寺の湯 ver.）6,500円

・RYUSENJI SURF CLUB Tシャツ6,500円

・コラボショーツ6,800円

・コラボトートバッグ3,800円

・オリジナルステッカー500円

コラボレーションパートナー

Sea Sauna Shack館山湾を望む貸切サウナ「Sea Sauna Shack」

千葉県館山市の海辺に佇む完全予約制・貸切型のサウナ施設です。館山湾（鏡ヶ浦）と富士山を望む絶景のロケーションの中、一組ごとに専属のサウナコンシェルジュがロウリュからアウフグースまでをアテンド。地下70mから汲み上げた天然地下水の水風呂や薪火のぬくもりを感じるサウナ、海を眺めながらの外気浴など、自然と調和した上質なサウナ体験を提供しています。景色や熱、香り、人との時間まで含めた体験全体をデザインし、多くのサウナファンを魅了する人気施設です。

Ryu Ambe茅ヶ崎を拠点に、国内外で活躍するアーティスト・Ryu Ambe氏

ポップ・キュート・シニカルをキーワードに、独自の色彩とキャラクター表現で国内外から注目を集めるアーティスト。アパレルブランドや音楽フェスティバルとのコラボレーションをはじめ、壁画、ショップウィンドウ、流木、ビーチストーンなど、平面・立体を問わず幅広いメディアで作品を発表しています。2015年に本格的なアーティスト活動を開始し、2025年には活動10周年を記念した展覧会「RyuAmbe 10」を茅ヶ崎市美術館で開催。地元・茅ヶ崎では数多くの壁画を手がけるほか、旅先で感じた風景や空気を作品に残す「TRIP DIARY ZINE」の制作など、国内外を舞台に精力的な創作活動を続けています。

湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯について

富士山を望む湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯の露天風呂。



湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯は、「日常使いできる癒しのリゾート空間」をコンセプトとする神奈川県茅ヶ崎市の日帰り温浴施設です。1989年に日本で初めて「スーパー銭湯」の業態を実現した「竜泉寺の湯」ブランドの関東1号店として、12種類のお風呂・サウナ、5種類の岩盤浴、レストラン、リラクゼーションなど、多彩なコンテンツを提供しています。

2025年・2026年の2度にわたるリニューアルでは、男性サウナにオートロウリュの熱波を14基の送風機で全身へ届ける「14連バズーカロウリュサウナ」を導入。女性サウナには、オートロウリュに加え、熱と香りに包まれるサウナへと進化しました。また、湘南エリアで初めて、男女それぞれに10℃未満の超冷水風呂を新設し、本格的な冷冷交代浴を楽しめる環境を整備し、日常の中で上質なリゾート体験を提供しています。「ニフティ温泉 年間ランキング2025」では全国総合第6位、神奈川県第2位を受賞しています。



所在地：神奈川県茅ヶ崎市中島1339-1（新湘南バイパス 茅ヶ崎西ICよりすぐ）

公式サイト：https://ryusenjinoyu.com/chigasaki/