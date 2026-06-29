INCLUSIVE Holdings、最高AI責任者（CAIO）を新設

INCLUSIVE Holdings株式会社

INCLUSIVE Holdings株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木村美樹）は、2026年6月29日開催の第19回定時株主総会およびその後の取締役会において、新たに取締役に選任された鹿倉良太が、同日付で新設の役職であるCAIO（Chief AI Officer／最高AI責任者）に就任することを決議しましたので、お知らせいたします。

取締役CAIO 鹿倉 良太

■CAIO新設の背景

当社グループは、2025年10月に持株会社体制へ移行し、メディア事業から地域創生へと事業の主軸をシフトしながら、「ブランドコンサルティング」「食関連」「宇宙関連」「投資」など、複数領域での事業展開を推進しています。不確実性の高い経営環境において持続的な成長を実現するためには、AIをはじめとする先端技術の活用によるデータ分析、業務効率化、意思決定の高度化が重要な経営課題となっています。

当社グループでは、食関連事業を担う株式会社下鴨茶寮でAIデータ分析を活用したEC事業の強化を進めているほか、宇宙関連事業では衛星データを利活用した農業行政現地調査支援サービス「圃場DX」を展開するなど、各事業領域でのAI・データ活用の取り組みを進めています。

このたび、インターネットサービス領域での新規事業開発、データガバナンス、経営管理領域にも豊富な知識と経験を有し、子会社の経営体制強化をリードしてきた鹿倉良太が当社取締役に就任したことを機に、新たにCAIOを設置いたします。これにより、経営陣が主導し、グループ横断でAI戦略・データ戦略を一貫して推進する体制を構築し、さらなる企業価値向上を目指してまいります。

■CAIOの主な役割

鹿倉はCAIOとして、主に以下の役割を担います。

・グループ横断でのAI戦略およびロードマップの策定・推進

・各事業領域でのAI・データ活用施策の連携および最適化

・AIガバナンス、倫理指針、セキュリティ管理体制の構築

・AI活用推進に必要な知見の集約と、次世代の経営・デジタル人材の育成

■就任者プロフィール

取締役CAIO 鹿倉 良太

サイバーエージェント、メルカリなどのIT企業で経営企画や内部監査等の要職を歴任し、新規事業開発やデータガバナンス領域での豊富な経験を有する。2024年5月に当社に入社後、子会社の下鴨茶寮取締役としてEC事業や管理体制の強化を牽引。2026年6月より当社取締役CAIO（最高AI責任者）に就任し、その知見を活かしてグループ横断でのAI戦略およびAX（AIトランスフォーメーション）を推進する。

■取締役CAIO 鹿倉 良太 コメント

これまで下鴨茶寮において、AIとデータの活用により、伝統的なブランドをテクノロジーでスケールさせる挑戦に取り組んでまいりました。この取り組みを通じて、テクノロジーによって事業がかつてないスピードと質で進化していくことを実感しております。CAIOとして、今後はこの実感をグループ全体の力へと変えていきます。事業へのAIの実装によるビジネスのスケール、ミドル・バックオフィス業務のアップデート、そしてAIガバナンスの構築と人材育成を通じて、AIを経営の中核に据え、組織そのものの進化を促してまいります。

■代表取締役社長 木村 美樹 コメント

鹿倉氏を新たに取締役に迎え、CAIOとして登用することを大変心強く思います。AI技術が社会のあり方を根本から変えつつある今、当社グループが持続的な成長を遂げるためには、経営の主軸にAIを据えた事業変革が不可欠です。鹿倉氏の卓越した知見と強力なリーダーシップは、当社のAI戦略を大きく加速させ、かつてない顧客体験と新たな事業価値を創出してくれるものと確信しています。確固たる倫理観に基づく全社的なAI実装を通じ、当社の次なる成長フェーズを共に切り拓いていくことを大いに期待しています。

■INCLUSIVE Holdings株式会社

https://inclusive.co.jp/

INCLUSIVE Holdings株式会社は、地域の価値をつくり、伝え、自動化する取り組みを通じて、地域社会と産業の持続的な成長を支えることを目指しています。グループ全体の戦略立案・実行や経営管理、投資を担う持株会社として、デジタルマーケティング事業、企画プロデュース事業、食関連事業、宇宙関連事業などを展開し、「価値の創造」と「行政・産業の効率化」を連動させながら、社会課題の解決に取り組んでいます。

代表者：代表取締役社長 木村 美樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー

資本金：1,421万円（2025年3月現在）

事業内容：ブランドコンサルティング、食関連、宇宙関連、投資等のグループ事業運営