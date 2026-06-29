Fotographer AI、世界中で利用される3Dレンダリングソフトウェア「V-Ray」を提供するChaosグループ傘下のCylindoと戦略的パートナーシップを締結

Fotographer AI株式会社

画像・動画生成AI技術を開発するFotographer AI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 麟太郎、以下「Fotographer AI」）は、世界的3Dビジュアライゼーションソフトウェア「V-Ray」を提供するChaosグループ傘下で、家具・インテリア向けビジュアルコマースプラットフォームを展開するChaos Cylindo社（本社：デンマーク・コペンハーゲン、以下「Cylindo」）と、戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。

本パートナーシップによりFotographer AIは、家具・インテリア向けAI画像生成ソリューション「Cylindo Quickshot」をはじめとするCylindoのAI製品群において、画像生成AIモデルの開発およびスケーラブルなAIインフラの構築・運用を担当しています。Quickshotには、3Dデータを用いた画像の部分生成（インペインティング）、複数商品を組み合わせたシーン生成、単体・ディテールショットの生成、商品・設定の差し替えといった機能を持つ複数のAIモデルが組み込まれており、いずれもFotographer AIが開発を担っています。

Chaos・Cylindoについて

Chaosは、建築・エンジニアリング・映像・製品デザイン分野で世界をリードするビジュアライゼーションソフトウェア企業です。代表製品である「V-Ray」は、業界標準のレンダラーとして世界中のプロフェッショナルに広く採用されています。ドイツ・カールスルーエに本社を置き、世界11都市に拠点を展開、従業員数は約800名です。

Cylindoは2012年にデンマーク・コペンハーゲンで創業し、2022年にChaosの傘下に加わりました。家具・インテリアブランドをはじめ、バリエーションの多い製品を扱う企業向けに、ビジュアルコマースプラットフォームを提供しています。現在、Anthropologieやメイクノルディック（MAKE Nordic）をはじめ、世界で約200のブランド・リテーラーがCylindoを導入しており、正確で魅力的な商品体験を、ブレなく提供できるようになっています。

本協業の背景：家具・インテリア領域でAI画像生成の実務利用が難しかった理由

ECにおける購買行動において、商品ページに掲載される画像の品質は売上を大きく左右する要素の一つです。Cylindoの顧客データによると、質の高い商品画像を活用することで、コンバージョン率は最大35%、平均注文額は最大85%向上することが示されています。

一方、家具・インテリアは「サイズ・形状・素材の忠実な再現」が購買判断に直結するため、汎用の画像生成AIでは商品形状の歪み、スケールのずれ、素材や質感の不自然さが頻発し、EC実務では使用できないという課題がありました。Fotographer AIは、3DデータとAI生成を組み合わせた独自技術によりこの課題に対応し、その技術力が評価されたことで今回のパートナーシップが実現しました。

Cylindo Quickshotとは

Cylindo Quickshotは、家具ブランドのマーケティング・制作チームが、商品画像から数秒で実物に近いライフスタイル画像を生成できるAIソリューションです。

家具製品の多くは、色・素材・形状などの組み合わせパターンが非常に多く、1つの製品だけで数千通りのバリエーションに及ぶケースがあります。Quickshotは、Cylindoが持つ構造化された高精度な3Dデータを基盤にAIで画像を生成するため、製品ごとのバリエーションに応じて最適な3D・2Dのデータを使い分けることができます。これにより、汎用のAIツールで頻発していた商品形状の歪みやスケールのずれ、素材・質感の不自然さといった課題を解消しています。さらに、カメラの位置や焦点距離、複数商品のレイアウトなど、これまでは実物の撮影や3Dレンダリングでしか実現できなかった細やかな調整も可能です。加えて、同一シーンを保持したままカメラアングルを自在に変化させるモデルの開発が完了し、現在制御可能な動画生成という新たな領域へと踏み出しています。

こうした特長により、商品ページ（PDP）・広告・カタログ・SNSなど、あらゆるチャネル向けのビジュアルを高品質かつ高速に制作できます。

Fotographer AIの担当領域と独自技術

Fotographer AIは、CylindoのAI製品群の核となる画像生成AI技術の開発を担っています。具体的な担当領域は以下のとおりです。

- 画像生成AIモデルの設計・開発・チューニング（生成・部分編集／インペインティング※を含む）- グローバル規模のトラフィックに耐えるスケーラブルなAIインフラの構築・運用- 生成品質・速度・一貫性の継続的な改善

※インペインティング：画像の一部を生成AIで自然に描き直す技術

汎用の画像生成AIと比較して、Quickshotは家具・インテリア領域特有の課題に対応するために設計されています。その独自性は以下のとおりです。

導入成果

- 実在する商品データに基づく生成：すべての画像はCylindoの3Dマスターアセット、または既存の商品画像から生成されるため、AIによる推測ではなく、実際の商品と一致した出力が得られます。- 複数商品シーンへの対応：1つのシーンに複数のカタログSKU（商品の型番・バリエーション単位）を組み合わせて構成可能。多くの汎用AIツールは単一の主役商品を超えると精度が落ちます。- インテリジェントなオンデマンド反復：1つのアセットとプロンプトだけで複数のライフスタイルシーンを生成し、バリエーションや商品カスタマイズを即座に試せます。再撮影や、崩れた出力を直すための手作業での再プロンプトや修正負荷を抑えられます。- オムニチャネル対応：商品詳細ページ（PDP）や広告、メールマーケティング、印刷カタログ、店頭ディスプレイなど、あらゆるチャネルに対応した高解像度画像を生成。Cylindoのプラットフォームを通じてシームレスに配信可能です。- 実務利用に耐える生成品質：家具・インテリア領域では、汎用AIの生成結果に対して手作業での修正が必要になるケースが多くあります。Quickshotでは、Cylindoの構造化された3DデータとFotographer AIの生成AI技術により、多くの場合、2回程度の生成試行で追加編集なしにダウンロード可能な品質のライフスタイル画像を得られます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/55274/table/29_1_15e48da6534f021785fcf99a3eb4b6db.jpg?v=202606291051 ]

コメント

導入ブランド: MAKE Nordic E-commerce Manager Soren Hansen 氏

「Quickshotの導入により、ブランドイメージに合致したライフスタイル画像を容易に生成できるようになりました。制作スピードが飛躍的に向上したことでキャンペーンの立ち上げが加速し、追加コストを抑えながらコンテンツ量を増やすことが可能に。その結果、本来注力すべき顧客エンゲージメントやビジネスの成長により多くのリソースを割けるようになりました。」

Cylindo VP of Product Jostein Pedersen 氏

「Cylindoは、あらゆる製品仕様を網羅した構造化された3Dデータを保有しており、Fotographer AIのモデルは、そのデータを最大限に活かせるよう設計されています。その結果生み出されるのは、実際の製品に極めて忠実なライフスタイル画像であり、従来の撮影手法では到底及ばない規模での自動生成を可能にします。物理的な商品を扱う小売事業者にとって、この『正確さ』は単なる付加価値ではなく、ビジネスにおける本質そのものです。」

Fotographer AI株式会社 共同創業者 兼 CPO Saliou Kane

「Cylindoとの協業を大変光栄に思います。半年以上もの間、私たちはインテリア領域において『見た瞬間に違和感を抱かせない品質』とは何かを、徹底した検証を通じて追求してきました。商品の一貫性、素材や質感の再現性、スケール感、そして3Dアセットによる空間制御。これら一つひとつを積み重ね、AI生成がどこまで実用に耐えうるかを突き詰めてきたのです。家具・インテリアのように高い正確性が求められる領域こそ、私たちの『3D×AI』技術が真価を発揮する場所です。今後は、今回のパートナーシップで得た知見を基盤に、日本国内の小売・インテリア業界の皆様へのソリューション提供を加速させていきます。」

今後の展開

Fotographer AIは今後、CylindoおよびChaosグループとの連携をさらに加速させ、グローバル市場でのAI製品開発を拡大します。あわせて日本国内においても、家具・インテリアをはじめ、商品ビジュアルの大量制作を必要とする小売・EC・メーカー各社に対し、本パートナーシップで実証された「商品を正確に再現するAIビジュアル生成」ソリューションの提供を本格化します。すでに国内の大手企業を中心に具体的な検討やプロジェクトの準備が始動しており、今後さらなる展開を目指してまいります。導入のご相談や詳細なご案内につきましては、随時お問い合わせを受け付けています。

Chaos Cylindo 会社概要- 会社名： Chaos Cylindo- 本社所在地： デンマーク・コペンハーゲン（Chaos本社：ドイツ・カールスルーエ）- 創業： 2012年（2022年にChaosグループに参画）- 事業内容：家具・インテリアブランドを対象とした、高精度3Dアセットの制作・配信およびビジュアル表現サービスの提供

URL： https://www.cylindo.com

Fotographer AI 会社概要

Fotographer AIは、独自の画像・動画生成AIと3Dデータを高度に融合させ、商品の形状や素材の質感を精密に再現するプロフェッショナル向けの生成AI技術を展開するスタートアップです。静止画にとどまらず、最先端の3D表現や制御可能なAI動画生成技術の開発に強みを持ち、商業ビジュアル制作の可能性を広げています。また、AWSが実施する「AWS Generative AI Accelerator 2024」において、世界129カ国から寄せられた4,700件超の応募の中から選出された80社のうちの1社として採択されており、グローバル水準の技術開発力も評価されています。

- 会社名 : Fotographer AI株式会社- 所在地：東京都渋谷区- 設立：2020年3月- 代表者：代表取締役 鈴木 麟太郎- 資本金：87,100,022円- 事業内容：画像生成AIモデルおよび関連サービスの開発・提供

URL：https://fotographer.ai