「源内」OSS公開に伴う特別オンラインセミナーを開催

一般社団法人日本DX地域創生応援団

一般社団法人日本DX地域創生応援団は、AI法施行に伴うガバメントAI「源内」のオープンソースソフトウェア（OSS）公開を受け、自治体DXの大きな転換点に対応するため、6月24日（水）に特別オンラインセミナーを開催いたしました。当日は全国の自治体職員や企業関係者など、多数の方々にご参加いただき、大盛盛況のうちに終了いたしました。

■ セミナーの主な内容

1. デジタル庁 山口真吾参事官による基調講演 第一部では、デジタル庁の山口真吾参事官をお招きし、「行政AI実装の方向性と『源内』OSS公開の背景」と題してご講演いただきました。

AI法施行という変革期において、ガバメントAI「源内」がOSSとして公開された社会的背景や、今後の行政におけるAI実装の具体的な方向性について言及されました。

また、今後の機能拡充に向けたロードマップや導入日程に加え、自治体が安全かつ効果的にAIを運用するための体制整備、およびデータガバナンスの要点について詳しく解説をいただきました。

2. 特別対談：山口真吾氏 × アンドドット 茨木雄太氏 第二部では、山口参事官と株式会社アンドドットの茨木雄太氏による特別対談が行われました。

実務レベルでの最大の関心事である「LGWAN環境でのAI活用」をテーマに、セキュアな環境下での具体的な運用イメージや、自治体と開発ベンダーとの適切な役割分担のあり方について議論が交わされました。

さらに、全国の自治体へスムーズに横展開していくための「導入プロセスの標準化」についても踏み込んだ提言がなされました。 3. 参加者の声（アンケートより抜粋） 受講した参加者からは、「政策側の意図や今後の展望を直接伺うことができ、大変有意義だった」「今後の庁内での実務整理やガイドライン策定に直ちに役立つ内容だった」など、非常に高い満足度と好意的な反響が寄せられました。

■ 当日のセミナー動画（アーカイブ配信） 本セミナーの模様は、当応援団の公式ウェブサイトにてアーカイブ動画として公開しております。

当日ご参加いただけなかった方も、下記URLよりご視聴いただけます。

アーカイブ公開URL： https://digital-supporter.net/11996-2/

■ ガバメントAI「源内」の無料公開について 当応援団では、4月24日の「源内」オープンソース化を受け、ゴールデンウィーク期間中に迅速にシステム構築を行い、ホームページ上で直ちに「源内」をご活用いただけるようデプロイ（展開）を完了しております。現在、以下の特設ページにて無料公開中です。

「源内」無料利用ページURL： https://digital-supporter.net/gennai-free/

※当応援団にご登録いただいている884の自治体職員の皆様のほか、新たに自治体会員にご登録いただいた自治体の職員様であれば、どなたでも無料でご利用いただけます。

一般社団法人日本DX地域創生応援団は、今後とも自治体向けAIエージェント「ヤマトくん」とともに「源内」の普及・活用を強力に推進し、全国の自治体における業務効率化と地域創生の実現を支援してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本DX地域創生応援団 事務局

ウェブサイト: https://digital-supporter.net/