2026年大型蓄電PCS業界分析：動向予測＋産業調査 - 年平均成長率（CAGR）9.1％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、世界の大型蓄電システム用PCS市場規模は2025年に33.44億米ドルに達した。
2032年には67.07億米ドルに達すると予測されている。
2026年から2032年までの年平均成長率(CAGR)は9.1%と見込まれる。
2025年時点で上位10社は売上ベースで約69.0%を占め、一定の集中構造を示している。
大型蓄電システム用PCS（Large-scale Energy Storage PCS）とは、大型蓄電システムにおいて直流側の電池と交流側の電力系統を接続し、双方向の電力変換、充放電制御、系統連系支援、電力品質調整を担う中核的な電力変換装置である。単体のインバータ筐体に限定されず、制御、保護、熱管理、系統連系に強く結び付く付帯ユニットを含む。調査範囲は、主に公用事業規模の蓄電システム、電源側蓄電、電網側蓄電などに用いられる大容量PCSであり、小容量の住宅用・分散型機器とは区別される。
市場規模と今後5年予測： 系統需ニーズを下支え
大型蓄電システム用PCS市場は、政策主導の導入期から、実需に基づく量的拡大期へ移行している。LP Informationの最新レポート（https://www.lpinformation.jp/reports/613040/large-scale-energy-storage-pcs）によると、世界市場の売上は2021年の7.97億米ドルから2025年には33.44億米ドルまで拡大していた。また、2026年から2032年までは年平均成長率9.1%で67.01億米ドルに達すると予測される。
この成長は、単なる新規プロジェクト数の増加だけで説明されるものではない。世界的に再生可能エネルギーの導入が進む中で、出力変動の吸収、系統調整、ピークシフト、ブラックスタート、弱系統支援といった用途が拡大している。PCSは蓄電池と電力系統を結ぶ制御インターフェースとして、蓄電システム全体の性能を左右する装置になりつつある。
また、売上成長率では価格低下と標準化の進行が読み取れる。今後の市場価値は、単価維持よりも、高出力化、構網制御、高付加価値機種、海外高規格市場での採用拡大に支えられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354001/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354001/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、大型蓄電システム用PCSの主要製造業者には、Tesla、Sungrow Power Supply、SMA、Kehua Digital Energy Technology、EPC Power、NR Electric、Ingeteam、Huawei、Nidec、Xuji Electricなどが含まれる。2025年には、世界上位10社が売上ベースで約69.0%を占めていた。市場は完全な分散型ではなく、上位企業群が需要の相当部分を取り込む構造である。
売上面では、Tesla、Sungrow Power Supply、SMAがトップ層を形成している。Kehua Digital Energy Technology、EPC Power、NR Electric、Huawei、Ingeteam、Nidec、Xuji Electricなどは有力な追随企業群に位置付けられる。上位企業と追随企業との間には、製品ラインアップ、認証対応、プロジェクト実績、グローバルな納入能力において顕著な差が存在している。
ただし、市場は極端な寡占状態にはない。用途や地域、電力規格によって求められる仕様が異なるため、地域密着型の企業や、システムインテグレーターとの連携を強みとする企業にも参入余地が残されている。
主要企業の動向
2025年5月、SMAは大型太陽光・蓄電プロジェクト向けの中圧パワーステーションの現地最終組立を開始すると発表した。このシステムは、バッテリーインバータ、変圧器、中圧開閉装置を組み合わせたもので、大型太陽光および蓄電プロジェクトに用いられる。
2032年には67.07億米ドルに達すると予測されている。
2026年から2032年までの年平均成長率(CAGR)は9.1%と見込まれる。
2025年時点で上位10社は売上ベースで約69.0%を占め、一定の集中構造を示している。
大型蓄電システム用PCS（Large-scale Energy Storage PCS）とは、大型蓄電システムにおいて直流側の電池と交流側の電力系統を接続し、双方向の電力変換、充放電制御、系統連系支援、電力品質調整を担う中核的な電力変換装置である。単体のインバータ筐体に限定されず、制御、保護、熱管理、系統連系に強く結び付く付帯ユニットを含む。調査範囲は、主に公用事業規模の蓄電システム、電源側蓄電、電網側蓄電などに用いられる大容量PCSであり、小容量の住宅用・分散型機器とは区別される。
市場規模と今後5年予測： 系統需ニーズを下支え
大型蓄電システム用PCS市場は、政策主導の導入期から、実需に基づく量的拡大期へ移行している。LP Informationの最新レポート（https://www.lpinformation.jp/reports/613040/large-scale-energy-storage-pcs）によると、世界市場の売上は2021年の7.97億米ドルから2025年には33.44億米ドルまで拡大していた。また、2026年から2032年までは年平均成長率9.1%で67.01億米ドルに達すると予測される。
この成長は、単なる新規プロジェクト数の増加だけで説明されるものではない。世界的に再生可能エネルギーの導入が進む中で、出力変動の吸収、系統調整、ピークシフト、ブラックスタート、弱系統支援といった用途が拡大している。PCSは蓄電池と電力系統を結ぶ制御インターフェースとして、蓄電システム全体の性能を左右する装置になりつつある。
また、売上成長率では価格低下と標準化の進行が読み取れる。今後の市場価値は、単価維持よりも、高出力化、構網制御、高付加価値機種、海外高規格市場での採用拡大に支えられる。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、大型蓄電システム用PCSの主要製造業者には、Tesla、Sungrow Power Supply、SMA、Kehua Digital Energy Technology、EPC Power、NR Electric、Ingeteam、Huawei、Nidec、Xuji Electricなどが含まれる。2025年には、世界上位10社が売上ベースで約69.0%を占めていた。市場は完全な分散型ではなく、上位企業群が需要の相当部分を取り込む構造である。
売上面では、Tesla、Sungrow Power Supply、SMAがトップ層を形成している。Kehua Digital Energy Technology、EPC Power、NR Electric、Huawei、Ingeteam、Nidec、Xuji Electricなどは有力な追随企業群に位置付けられる。上位企業と追随企業との間には、製品ラインアップ、認証対応、プロジェクト実績、グローバルな納入能力において顕著な差が存在している。
ただし、市場は極端な寡占状態にはない。用途や地域、電力規格によって求められる仕様が異なるため、地域密着型の企業や、システムインテグレーターとの連携を強みとする企業にも参入余地が残されている。
主要企業の動向
2025年5月、SMAは大型太陽光・蓄電プロジェクト向けの中圧パワーステーションの現地最終組立を開始すると発表した。このシステムは、バッテリーインバータ、変圧器、中圧開閉装置を組み合わせたもので、大型太陽光および蓄電プロジェクトに用いられる。