ツーリストホテル「ホテルリソル上野」好評のパンダルームがアニバーサリー仕様に進化！『ぱんだ(ハート)ぱんだ(ハート)ぱんだなアニバーサリーステイプラン』販売開始

リソル株式会社

リソル株式会社（所在地：千葉県茂原市、代表取締役社長：佐野直人）が運営する「ホテルリソル上野」は、2026年7月1日（水）より、1室限定の宿泊プラン『ぱんだ(ハート)ぱんだ(ハート)ぱんだなアニバーサリーステイプラン』の販売を開始します。

ホテルリソル上野では、2026年2月～3月にかけて、上野動物園で長年親しまれてきたパンダへの感謝の想いを形にした期間限定イベント『パンダに想いを寄せて、‟ありがとう”を伝える「ホテルリソル上野」の物語』を開催しました。期間中は、パンダをモチーフにした客室やロビー装飾、フォトスポットなどを展開し、「パンダルーム」も多くのお客様にご宿泊いただき、大きな反響をいただきました。

上野動物園で長年親しまれてきたパンダが返還されてから、約半年が経ちますが、パンダに会うために上野を訪れ、大切な方とホテルに泊まった日。観覧の余韻を胸に、上野の街で過ごした時間。これまでホテルリソル上野には、誕生日や記念日など、大切な方とお過ごしいただけるお客様が多くいらっしゃいました。

本プランはこうしたお客様のパンダロスのニーズに応え、ご好評いただいた「パンダルーム」をアニバーサリー仕様に進化させた『ぱんだ(ハート)ぱんだ(ハート)ぱんだなアニバーサリーステイプラン』を2026年7月1日に迎える開業6周年記念企画として販売いたします。

リソルホテルズは「物語のあるホテル」をコンセプトに、ホテルごとに異なる体験価値を提供する唯一無二のツーリストホテルとして、これからもお客様の大切な一日に寄り添い、心に残る滞在をご提供してまいります。

◆パンダに囲まれて過ごす、上野ならではのアニバーサリーステイ 🐼

本プランは、ホテルリソル上野のコンセプトルーム「ART×ZOO」の1室を、「パンダルーム」としてアニバーサリー仕様に装飾した1日1室限定の宿泊プランです。

客室内には、全長100cmのパンダのぬいぐるみをはじめ、様々なパンダアイテムを配置します。パンダに囲まれた、思わず写真を撮りたくなる空間をご用意しました。スパークリングワインやホールケーキなどの特典とともに、大切な方との思い出づくりをお手伝いします。

１.パンダルーム

ご好評をいただいている「Concept Room ART×ZOO」の1室が「パンダルーム」として登場します。全長100cmのパンダをはじめ、サイドチェア、ティッシュカバー、ベッドライト、マグカップ、シャワーカーテン、小物入れ、タオルに至るまで、客室内はパンダ一色の空間です。パンダに囲まれながら、記念日をお過ごしいただけます。

２.スパークリングワインとホールケーキ

記念日のお祝いに、スパークリングワインとホールケーキをご用意します。客室内の冷蔵庫にあらかじめご準備しているため、お好きなタイミングで、大切な方との誕生日や記念日をゆっくりとお楽しみいただけます。

ホールケーキ：1種類

スパークリングワイン：缶タイプ2本

３.パンダグッズ

本客室にご宿泊のお客様にはハートモチーフのアニバーサリー仕様ルームキーをお渡しします。チェックアウト後はキーホルダーとしてお持ち帰りいただけます。さらに、客室内に備え付けのパンダタオルもおひとり様1セットずつご用意。パンダルームでの思い出を、お持ち帰り可能です。

４.チェキで撮影した記念写真をプレゼント

大切な方との記念日を形に残せるよう、チェキで撮影した写真をプレゼントします。

５.ソープフラワーをプレゼント

記念日の思い出として、ソープフラワーをご用意します。客室でお楽しみいただくほか、お持ち帰りいただくことも可能です。

６.翌12時までのレイトチェックアウト

通常よりゆったりと滞在できるレイトチェックアウト付き。翌朝も時間を気にせずお過ごしいただけます。

『ぱんだ(ハート)ぱんだ(ハート)ぱんだなアニバーサリーステイプラン』概要

販売開始 ：2026年7月1日（水）

宿泊期間 ：2026年7月4日（土）～通年

対象客室 ：ホテルリソル上野「Concept Room ART×ZOO ツインルーム」

販売方法 ：公式HP、じゃらんnet、OZmall

詳細URL：https://www.resol-hotel.jp/discovery/panda_anniversary

『ホテルリソル上野』概要

◇所在地:東京都台東区上野7丁目2-9

◇交通:JR上野駅、浅草口から徒歩1分

◇構造:鉄骨造［地上10階］

◇客室数:115室［モダレット（セミダブル1）07 室/ツイン8室］

◇公式サイト：https://www.resol-hotel.jp/ueno/

ツーリストホテル「リソルホテルズ」について

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国21施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性や、ワンランク上のくつろぎを求めるビジネスパーソンから人気を集めています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届けるオウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

ブランドサイト：https://www.resol-hotel.jp/