【新デザイン公開】『INOVE第一住建浪速スポーツセンター』屋外看板、館内サイン等の設置リニューアルが完了

株式会社第一住建ホールディングス

「より新しく、より豊かなライフスタイルを提供し、多くの人に選ばれ愛され続ける企業となる」をパーパスに掲げる株式会社第一住建ホールディングス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松尾 武、URL：https://www.d-group.co.jp/ ）は、2026年4月1日（水）よりネーミングライツを取得した「INOVE第一住建浪速スポーツセンター」において、屋外看板、館内案内サイン、および座椅子カバー等の施工・設置がすべて完了したことをお知らせいたします。

■第一住建グループについて

当社は、不動産管理・仲介・建設・投資からライフスタイル事業までを幅広く展開する総合不動産グループです。関西圏を基盤に、北海道、中部圏、関東圏へ事業を拡大し、管理戸数も毎年大幅に増加しております。居住空間の提供に留まらず、時代に合わせた「豊かなライフスタイル」をデザインし、『新しさと豊かさ（心動かす新常識）』を社会に提供することを目指しています。

■施工・設置個所のご紹介

1. 施設看板の表記更新

施設入口のメイン看板や屋外看板、および館内案内看板に新愛称ロゴのグラフィックシートを貼付する施工を実施いたしました。従来の馴染みある色味や建物の雰囲気を大切に引き継ぎ、既存の景観を損なうことなく表記を更新いたしました。

2. 館内の文字施工

体育場内や多目的室の壁面に、施設全体の雰囲気に馴染むデザインで文字施工を実施いたしました。

- 1階 多目的室2- 3階 多目的室1- 3階 第2体育場- 3階 第1体育場(4階 吹抜け部分の観戦席)

3. 座椅子へのカバー設置

観戦席の一部座椅子（総132 席）に、オリジナルの座椅子カバーを設置いたしました。ご来場の皆さまに快適にスポーツやイベントを楽しんでいただける空間を提供いたします。

4. 館内エレベーター内/横、施設内看板

初めて来館される方はもちろん、日頃から施設をご利用いただいている皆さまにも、これまでと変わらず安心・快適に施設をお使いいただけるよう、案内表示を更新しています。

エレベーター横1階入口3階受付前

■今後の取り組みと背景

新しくなった看板や各種設備が、皆様の健康増進や地域のスポーツ活動のさらなる活性化につながるよう努めてまいります。今後も、長く親しまれてきた本施設の環境を維持しながら、施設と連携したスポーツイベントの企画や、地域コミュニティの活性化などを視野に入れ、地域社会へ貢献してまいります。

【施設概要】

愛称：『INOVE第一住建浪速スポーツセンター』

契約期間：2026年4月1日から2028年3月31日まで（2年間）

所在地：〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-8-8

【運営会社概要】

株式会社 第一住建ホールディングス

所在地：大阪市中央区備後町2丁目4番10号

代表者：松尾 武

グループ事業内容：不動産投資、マンション開発、売買仲介、自社所有ビル・マンションの運営・企画プロデュース、賃貸物件の管理運営、不動産の仲介ほか