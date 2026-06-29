満天の星空に願いを託す、幻想的な夏のひととき 「RESOL no MORI 七夕まつり」7月4日（土）より開催

リソルの森株式会社

体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』（所在地：千葉県長柄町、代表取締役社長：佐治重仁）の温泉グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」では、 夏の夜空を彩る特別イベント「RESOL no MORI 七夕まつり」を、2026年7月4日（土）から8月19日（水）の期間開催します。期間中は、本物の竹を使用した七夕飾りや、七夕をイメージした限定メニュー・カクテルが登場するほか、旧暦七夕にあたる8月19日（水）には、願いを込めたランタンを夜空へ飛ばす特別イベントを開催します。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/event/kiji120.html

満天の星空の下、七夕の物語に思いを馳せながら願いを託す。リソルの森ならではの幻想的な夏の一夜を楽しむ「RESOL no MORI 七夕まつり」開催。

織姫と彦星が年に一度出逢うとされる七夕。リソルの森では、七夕の風情と美しい星空をお楽しみいただけるイベント「RESOL no MORI 七夕まつり」を開催します。豊かな自然に囲まれたリゾートならではの開放的な空間で、七夕の物語を感じながら過ごす特別な夏のひとときをお届けします。

現在では7月7日の行事として親しまれています七夕ですが、本来は旧暦（太陰太陽暦）の7月7日に開催されていました。今年の旧暦七夕にあたる8月19日（水）は、天の川や夏の大三角が美しく輝く、まさに星空観察に最適な季節です。そこで、同日、願いを込めたランタンを夜空へ浮かべる特別イベントを開催します。ランタンが夏の夜空を彩った後は、国立天文台の天文学者による解説のもと星空観察ツアーへご案内。織姫星として知られるベガ、彦星として知られるアルタイル、その間を流れる天の川や夏の大三角など、七夕にゆかりのある星々を観察しながら星空の魅力をご堪能いただけます。

また、「RESOL no MORI 七夕まつり」期間中、温泉グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」では、リソルの森の竹林整備のために伐採された本物の竹を使用した七夕飾りが登場。短冊に願いごとを書いて飾ることができるほか、森の風に揺れる短冊や風鈴の涼やかな音色が、夏のリゾートを華やかに彩ります。

さらに期間限定のスイーツとして、「レストラン ブローニュ」にて、七夕の夜空をイメージした「ヨーグルトと白ワインのベリーヌ」を、さらに、「BARもみじ」では、織姫星・ベガと彦星・アルタイルをイメージした期間限定カクテル「VEGA」と「ALTAIR」を販売します。

見た目にも華やかな七夕スイーツと織姫と彦星それぞれの想いを表現したロマンチックなカクテルで、七夕の物語に思いを馳せながらお楽しみいただけます。

■「RESOL no MORI 七夕まつり」概要

期間：2026年7月4日（土）から8月19日（水）

詳細：https://www.resol-no-mori.com/event/kiji120.html

＜期間限定特別メニュー＞

・「ヨーグルトと白ワインのベリーヌ」

爽やかなヨーグルトムース、甘酸っぱいパインゼリー、上品な香りの白ワインジュレを重ねた涼やかな3層仕立てのベリーヌで、透明感のあるジュレが夜空に流れる天の川を思わせる、この季節にぴったりの一品です。白ワインジュレの上品な甘さがフレッシュフルーツの味わいを引き立て、見た目にも華やかな七夕スイーツに仕上げました。

販売場所：「レストラン ブローニュ」

金額：410円（税込）

・カクテル「VEGA」＆「ALTAIR」

「VEGA」は、情熱的な赤色とフルーティーな甘さで、年に一度だけ彦星と出会う織姫の愛を表現したロマンチックな一杯。「ALTAIR」は、カルピス、ブルーキュラソー、ソーダで仕上げた爽やかなブルーカクテルで、深い青色とすっきりとした味わいが、織姫を想い続ける彦星の真っ直ぐな気持ちを表現しています。グラスを彩るゴールドの装飾は、七夕の夜に二人を結ぶ天の川をイメージ。アルコール・ノンアルコールの両方をご用意しており、七夕の物語に思いを馳せながらお楽しみいただけます。

販売場所：「BARもみじ」

金額：1,200円（税込）

「ヨーグルトと白ワインのベリーヌ」カクテル「VEGA」＆「ALTAIR」

＜七夕スペシャルイベント スケジュール＞

開催日時：8月19日（水）

18:00～受付（～19:30まで） @ホテルトリニティ書斎1階

19:40～ランタン点灯 打ち上げ @ラクレマンプールプールサイド

20:00～星空観察ツアーへご案内 @第一グラウンド（曇天時は室内開催に変更します）

21:00～ツアー終了

対象：どなたでも

ランタン販売基数：100基

料金：ご宿泊者様 1基 4,000円（税込）／日帰り一般 1基 5,000円（税込）

※星空観察ツアー参加チケット（1基あたり2名分）付き、追加1名あたり1,000円（税込）

※本イベントの参加には、 星空観察ツアー参加チケット人数分（小学生以上）が必要となります。

※大人2名、子供（小学生以上）2名＝4名でご参加される場合、１.ランタン2基以上のご購入、２.ラン

タン1基＋星空観察ツアー参加チケット2名分追加、いずれかの形でご参加ください。

※ピクニックシートのご持参をお願いします。寝ころびながら天体観測をお楽しみいただきます。

※愛犬同伴OKただし、ホテルトリニティ書斎にはご入場できかねますので、エントランスの外でお待

ちいただき、代表者の方のみ受付までお越しください。会場では、ふたの閉まるリュック型キャリー

やカートなどをご利用いただき、ふたを閉め愛犬がでない状態でご参加ください。

星空ガイド ：国立天文台准教授 縣秀彦

1961年長野県生まれ。東京学芸大大学院修了（教育学博士）。東京大学教育学部附属中・高等学校教諭等を経て、1999年より国立天文台勤務。「面白くて眠れなくなる天文学」（PHP出版）、「地球外生命は存在する！」（幻冬舎）、「星の王子さまの天文ノート」（河出書房新社）、「ビジュアル天文学史」（緑書房）など多数の著作物を発表。NHKラジオ深夜便、NHK高校講座「地学基礎」に出演中。

【「グランヴォー スパ ヴィレッジ」について】

「グランヴォー スパ ヴィレッジ」は、同施設のある千葉県・長柄町の長柄ふる里村が1979年7月に姉妹協定を結んだスイス・旧グランヴォー村との友好関係から生まれた、自然体験と天然温泉が楽しめるグランピング宿泊エリアです。

自然に囲まれた上質な宿泊体験ができる「テントキャビン」、アウトドアリビングと、アウトドアダイニングで森の四季を満喫できる「テラスハウス」、長期滞在にもおすすめの「テラスハウスプレミアム」ほか、ご宿泊の方のみご利用可能な露天風呂付き天然温泉「紅葉乃湯」や焚火ガーデン、ハンモックガーデンなどでお楽しみいただけます。

「リソルの森」内のスポーツ＆アクティビティが利用可能

施設内の本格スポーツ施設「メディカルトレーニングセンター」をはじめ、ロングジップやボルダリングなどのスポーツ＆アクティビティが宿泊料金内でご利用可能となっています。

＜対象施設＞

ロングジップスライド、フォレストアドベンチャー・ターザニア キッズコース、ミニゴルフ、ラク・レマンプール（夏季限定）、テニス、グリーントラック（400m）、ノルディックウォーキング、フットサル、ディスクゴルフ、長柄カルナの湯、サウナ、室内温水プール、オブスタクル、ボルダリング、テーブルテニス、スポンジテニス、バドミントン、バスケットボール、ユニカール、キッズ体操、インドアトラック（200m）、フィジカルフィットネス

＜対象除外施設（有料でご利用可能）＞

フォレストアドベンチャー・ターザニア、グラベルリンク

◇所在: 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号： 0475-35-3333

◇アクセス：・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。