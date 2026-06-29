TVアニメで旋風を巻き起こした『拷問バイトくんの日常』JR池袋にロングポスター掲出中!!
株式会社白泉社
「拷問バイトくんの日常」(C)次見やをら／白泉社
「拷問バイトくんの日常」(C)次見やをら／白泉社
【『拷問バイトくんの日常』JR池袋駅北口】
ヤングアニマルコミックス「拷問バイトくんの日常」8巻（次見やをら）
『拷問バイトくんの日常』第８巻
■発売日：2026.6.29
『拷問バイトくんの日常』池袋にロングポスター掲出中!!
拷問会社で働くセロと先輩のシウ、新人のミケとヒューの４人の、アットホームでゆる～い日常とハードな裏側が大人気！ 『拷問バイトくんの日常』コミックス最新8巻発売を祝って、夏に効く涼しげなロングポスターを池袋駅に掲出中!!
「拷問バイトくんの日常」(C)次見やをら／白泉社
「拷問バイトくんの日常」(C)次見やをら／白泉社
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【『拷問バイトくんの日常』JR池袋駅北口】
掲出路線：JR池袋駅
掲出場所：JR池袋駅北改札出て右手
掲出期間：2026/6/29(月)～7/5(日)まで
お問い合わせ先：data@hakusensha.co.jp
『拷問バイトくんの日常』最新８巻 絶賛発売中!!
ヤングアニマルコミックス「拷問バイトくんの日常」8巻（次見やをら）
『拷問バイトくんの日常』第８巻
■著者名： 次見やをら
■ISBNコード：9784592166900
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2026.6.29
TVアニメでも旋風を巻き起こした超話題作!!
拷問会社で働くセロと先輩のシウ、新人のミケとヒューの４人。
仕事相手との繋がりもさらに深まっていき、ときに店番を手伝ったり、恋愛相談(!?）に乗ったりと大忙し！
アットホームでゆる～い日常と、ハードな裏側がどっちも楽しい！
これからも日々を駆け抜けていく、ホットでダークなお仕事コメディ★