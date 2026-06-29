半年以内に75%が合格 - オンラインCAアカデミーがCA合格を　　目指す30～40代女性向け沖縄合宿を実施

株式会社オンラインCAアカデミー

「お母さん、なんで諦めちゃったの？」

子どもには『夢を諦めるな』と言うのに、自分は諦めていないだろうか。

全国から沖縄に集まった30代～40代女性が、自分の人生と向き合った3日間

希望者は毎日夜中の12時まで講師とコーチから個別合格戦略を受けることができる。やり切った受講生からも、学院長、講師、サポーターからも涙。全員合格がポリシーのスクール。誰かを蹴落とすのではなく、同時に受けた受験生も自分も受かる方法を伝えている。花火を見て仲間と合格祈願。受講生からの個別相談は夜中12時で締切。その後は、講師、コーチが集まり、一人ひとりをどう合格に導くかの作戦会議を行う。人生をかけた受講生の熱意と本気に感化され、連日午前2時過ぎまで作戦会議は続きます。

自分自身が300回以上の不合格を経験したオンラインCAアカデミー株式会社 学院長：利隆屋あやの（本社：東京都渋谷区 支店：神奈川県相模原市）は、2026年6月、沖縄県で30代～40代の女性を

対象とした2泊3日の合宿を開催しました。

本合宿は今年で３年目になる30歳以上の女性が100日間集中し、CA合格を目指すプログラムの一環として行われている沖縄合宿です。昨年は、このプログラム開始から半年以内に30歳以上の新規参加者の75％が客室乗務員として合格通知を受けました。しかし、私たちが向き合っているのは客室乗務員に

なることだけではありません。その背景にあるのは、「女性が年齢を理由に自ら可能性を閉ざしてしまう社会」という課題です。



参加者は、産後1ヶ月の女性、3人の子どもを育てるシングルマザー、会社員、主婦、無職などCA未経験者12名、過去にCA経験するもブランクのある3名、転職を希望する現役CA2名の合計17名。今の環境も住む場所も異なる女性たちに唯一共通していたのは、「年齢を理由に、夢や挑戦を諦めかけた経験」でした。

【学院長自身も今なお挑戦を続ける当事者】

学院長の利隆屋あやのもまた、300回以上の不合格を経験する中、何度も夢を断念したものの、12年の歳月を経て、34歳、2人目の出産直後に客室乗務員となりました。

利隆屋は自らを成功者だとは考えていません。現在も全国を回りながら、30代以降の女性たちと共に

挑戦を続ける当事者です。300回の受験経験から生まれた「失敗は悪ではなく、宝である」という考えをもとに、【大人の失敗学】を伝え続けています。新規参加者の75％が半年以内に客室乗務員として

採用されることは業界では異例の数字と言われますが、私たちが向き合っているのはCAになることや合格率だけではありません。



年齢を重ねたら挑戦してはいけないのか。

母親になったら夢を持ってはいけないのか。

失敗した人に再挑戦する資格はないのか。



そして、子どもには「夢を諦めるな」と伝えながら、自分自身は夢を諦めていないだろうか。

沖縄に集まった女性たちと共に、私たち自身もまた、その答えを探し続けています。

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「え？お母さん、CAになってないじゃん。なんで？ いつも夢は諦めるなって言うのに、

なんでお母さんはやらないの？」

子どもが生まれてから12年間、一人で宿泊を伴う外出をしたことがなかった参加者の一人、

じゅんこさんも同じでした。初めて一人で飛行機に乗り、緊張しながら、沖縄へ向かいました。

小学校の宿題をきっかけに「お母さんは何になりたかったの？」と聞かれ、数日ごまかした末に

「客室乗務員かな」と答えると、真っ直ぐな目で娘に、

「え？お母さん、CAになってないじゃん。なんで？ いつも夢は諦めるなって言うのに、

なんでお母さんはやらないの？」と言われました。

これがきっかけで沖縄にやって来たじゅんこさんは、娘のこの一言で、「夢を諦めたのではなく、

挑戦することから逃げていたのかもしれない」と気づきましたと話してくれました。



【人生100年時代。それでも女性たちは30代で夢を諦めている】

近年、リスキリングや学び直しが推進される一方で、多くの女性が「もうこの歳だから」「母親だから」「今さら挑戦しても仕方がない」と、自ら夢や挑戦を手放しています。参加者からも「本当は何年も前から挑戦したかった」「年齢を理由に諦めるのが当たり前だと思っていた」という声が数多く聞かれました。

本番で失敗しないために、合宿で失敗を経験して欲しい。本番さながら面接で失敗し、どう巻き返すか自分の勝ちパターンを学ぶ。問答面接だけでなく、グループワークやグループディスカッションも行い、自分ならではの選ばれ方を習得する。講義×実践面接➕個別の合格戦略を作成。大人のCA受験は、新卒採用とは大きく違う。新卒受験とは相反すると腑に落ちてからの変化が早いのは、人生経験がある３０歳以降だから。

【SNS時代に増える“挑戦する前の諦め”】

スマートフォンを開けば誰かの成功や理想の人生が流れてくる時代です。他人の人生を見る機会が増える一方で、失敗する姿を見られたくない、恥をかきたくないという思いから、挑戦する前に諦めてしまう人も増えています。

だからこそ今、正解を教えてくれる場所ではなく、挑戦する人たちと出会い、自分自身の人生と向き合う場が必要だと私たちは考えています。

【AI時代だからこそ価値を持つ人生経験】

AIの進化によって知識や正解へたどり着くことは容易になりました。一方で、失敗した経験、遠回りした経験、苦しみながら乗り越えた経験など、人間ならではの人生経験の価値が見直されています。年齢を重ねることは可能性を失うことではなく、経験を積み重ねることでもあります。実際に、航空会社もこのような人生経験のある人を15年以上前から採用しています。しかし多くの女性は、そのこと自体に気づいておらず、自ら可能性を閉ざしてしまっています。



【なぜ沖縄だったのか】

今回の開催地は沖縄でした。観光地だからではありません。仕事や家事、育児、介護など、日々多くの役割を担い自分のことを後回しにしがちな女性たちが、日常から一度距離を置き、「本当はどう生きたいのか」「何を理由に諦めてきたのか」を見つめ直す場所として選びました。

家をあけることもあるCA。ママ受講生は、合宿でCAデビュー後を体験するCA合格の髪型のコツは現役CAのコーチが手際良く伝授自然に好印象を持たれる特殊なCA合格メイク。普段のメイクとの違いを知る本番さながら面接直前で緊張がマックスの受講生。この面接を受けた後は【たった3分で面接評価が激変する〈3分逆転アドバイス〉】を個別で受け、その過程を見ていない学院長や仲間たちにもう一度リベンジ！この3分で変わらなかった人はいないと言われるオンラインCAアカデミー沖縄合宿名物！【3分逆転アドバイス】を受け、3分後に再び挑戦した受講生の変化で学院長に笑みが溢れる。不合格ラインの1回目でも、3分後には“採用したい人”に変わる沖縄合宿恒例行事。夢を叶えるために今は全ての時間を使おうとホテルに缶詰でしたが、空港への帰り道、我慢できずにビーチでジャンプ！毎年参加者に用意されるサプライズ。ある年は、大人の夜アイス！どんな時も遊び心を忘れない大人集団を目指しています。

【以下のテーマについて講演会や執筆を行なっています】

何か私の経験や生徒さんたちの挑戦をお伝えすることで、「女性が自ら自分の可能性に限界を作らないで生きられる世の中を皆さんと作れたら…」そんな思い出活動しています。

・女性のキャリア再挑戦

・30代～50代女性の自己制限の実態

・人生100年時代における挑戦

・12年、300回以上のCA受験失敗経験から生まれた大人の失敗学

・子育て後のキャリア形成

・産後間もなく挑戦を決意した女性たち

・シングルマザーで客室乗務員に合格した女性たち

・300回落ちた学院長が、112人以上のCA合格者を生んでいる理由

・大人が失敗を「価値」に変える方法



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可能性が1%でもある限り、オンラインCAアカデミーは受験生と共に合格を掴みに行きます。

オンラインCAアカデミー 学院長：利隆屋あやの

３児の母。夢はTEDで『失敗は悪ではなく、宝だった』と自身の失敗談を赤裸々に語り、『自分自身で年齢を理由に諦めない世の中作り』へ貢献すること。

30歳からの大人専門オンラインCAアカデミーを2016年創立。大人のCA受験を通じ、『年齢を理由に諦めない』『失敗は宝』が当たり前になる文化づくりへの挑戦を続けている。

〈著書〉Amazonランキング１位獲得 30歳を過ぎてからCAになろうと思ったら読む本:

- 本当はCAになれることに気づいていないあなたへ - https://shorturl.at/2Urqr

〈インスタグラム〉https://www.instagram.com/online_ca_academy/

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