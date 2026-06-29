認知症は“歯科”から見つける時代へ--初期兆候を見逃さない「口腔ゲートキーパー構想」を提唱医科歯科連携セミナーを7月5日開催

日本アンチエイジング歯科学会

日本の認知症患者数は2025年時点で約700万人に達すると推計されており、高齢化の進行とともにその数は今後さらに増加すると見込まれています。

一方で現在の認知症医療は、「診断」「投薬」「介護」に重点が置かれやすく、発症前段階における予防介入や生活機能の維持支援については、いまだ十分に体系化されていないのが現状です。

こうした中、いま医療界で新たに注目されているのが、「口腔機能」と認知機能低下との相関です。

咀嚼力の低下。

嚥下機能の衰え。

義歯不適合。

低栄養。

口腔衛生不良。

これらは単なる口腔内トラブルではなく、

・フレイル

・誤嚥性肺炎

・低栄養

・活動性低下

・社会的孤立

を引き起こし、その先にある認知機能低下へ連鎖する「起点」となることが、近年の臨床知見から明らかになりつつあります。

つまり歯科医院は、

「認知症になってから関わる場所」

ではなく、

「認知症になる前に異変を察知できる場所」

へと役割を変え始めています。

本セミナーでは、この新しい概念を「口腔ゲートキーパー構想」と位置づけ、歯科医院が認知症予防の入口となる新しい医療モデルを提示します。

■ 特別講演

名古屋フォレストクリニック院長であり、認知症治療の第一人者として知られる河野和彦医師（コウノメソッド提唱者）が登壇。

「認知症医療の最前線」

「未病段階での気づき」

「歯科現場との具体的連携方法」

について実践的に解説します。

名古屋フォレストクリニック院長 河野和彦 医師

■ 注目ポイント

本セミナーでは、以下の実践ツールを初公開・配布予定です。

・認知症簡易スクリーニング質問票

・歯科医院用患者説明ツール

・コウノメソッド解説漫画

・地域連携用認知症専門医ネットワーク一覧

これにより、参加者は翌日から臨床現場に実装可能な具体策を持ち帰ることができます。

歯科の現場での「気づきと見守り」が認知症対策の鍵

■ 社会啓発プロジェクトとの連動

現在制作が進行しているドキュメンタリー映画

『認知症のゲートキーパー』

とも連動。

本プロジェクトでは、

「認知症を早期に見つける社会」

「歯科・医科・介護が分断されない地域モデル」

の可視化を目指しており、今回のセミナーはその重要な実践フィールドとして位置づけられています。

■ 日本アンチエイジング歯科学会 会長 松尾通 コメント

「これからの歯科医療は、治療完結型ではなく、生活機能支援型へ進化していく必要があります。認知症はその象徴的課題です。歯科だからこそ気づける変化があります。」

■ 広報担当 コメント

「認知症は、症状が現れる前に生活や口腔の変化としてサインを出しています。歯科医院はその最前線にいる。今回のセミナーは、歯科が社会のゲートキーパーになるための第一歩になると考えています。」

奇跡が起こるコウノメソッド

【報道関係者の皆さまへ】

本セミナーは、

・認知症予防

・高齢者医療

・地域包括ケア

・歯科医療の新たな役割

・未病介入モデル

という複数の社会課題が交差する取材テーマです。

当日は、

・講師インタビュー

・現場撮影

・配布資料撮影

・映画制作関係者取材

も対応可能です。

【開催概要】

■名称

歯科医科連携セミナー

『認知症医療に期待される歯科医療従事者の貢献』

■日時

2026年7月5日（日）

13:00～16:30

■会場

飯田橋レインボービル 2F 中会議室

東京都新宿区市谷船河原町11番地

■定員

100名

■受講料

歯科医師・医師・獣医師：22,000円（税込）

歯科衛生士・歯科技工士・看護師・コデンタル・一般：11,000円（税込）

■取得単位

日本アンチエイジング歯科学会 認定更新2単位

■申込締切

2026年6月30日（火）

■申込ページ

https://peatix.com/event/4961565

■主催

日本アンチエイジング歯科学会

■公式サイト

https://jd-aa.net

【報道関係者お問い合わせ先】

広報担当：田口伸明

Mail：taguchi@integral-ms.jp