自分で選び、自分で納得するために。FOREX EXCHANGE、投資家の判断軸を可視化する分析プラットフォーム「FEAT 3.0」を6月29日提供開始

FOREX EXCHANGE 株式会社

FOREX EXCHANGE株式会社（東京都中央区、代表取締役：中澤泰博）は、投資家が自身の判断材料を多面的に整理し、納得して意思決定できる環境を提供する分析プラットフォーム「FEAT 3.0」を、2026年6月29日（月）に提供開始いたします。

投資家が本当に必要としているのは、「おすすめ」ではなく判断材料だった

FX市場における自動売買（EA）の利用が広がる一方、EAの比較においては「利益率」や「最大ドローダウン」といった個別指標が注目されることが多く、投資家自身がどのような観点で評価・選択すべきかについては、十分に整理されてこなかった側面があります。

その結果、数値上は優れた実績を持つEAであっても、投資家自身の投資方針やリスク許容度、運用感覚と合致しない場合、一時的な不調局面において運用を中断してしまうケースが見られます。

継続できない原因は、必ずしもEAの性能そのものにあるわけではありません。投資家自身が「なぜ自分はこれを選んだのか」という判断の根拠を十分に整理できていないことにも、一因があると当社は考えています。

「FEAT 3.0」は、特定のEAを推奨・誘導するサービスではありません。投資家自身が自らの運用方針や価値観に照らして判断材料を整理し、「自分はなぜそれを選ぶのか」を考えるための意思決定支援プラットフォームです。

FEAT 3.0の3つのコア機能

１. 5つの「運用感覚タイプ」による自己理解

投資家の心理特性やライフスタイルの違いに着目し、5つの運用感覚タイプを定義しました。自身のタイプを把握することで、どのような観点を重視して運用を考えるべきかを整理できます。

- 生活優先型：日常生活への影響を抑えながら安定的な運用を重視- 積み上げ型：着実な資産形成を志向し、一喜一憂を避けたい- 理解納得型：ロジックや統計的根拠を理解したうえで運用したい- 動き実感型：適度な取引頻度を通じて運用を実感したい- 試して確認型：小規模・段階的に検証しながら進めたい

これは「どのEAが向いているか」を示すものではありません。自分が何を重視するのかを整理するための出発点です。

詳細を見る :https://www.forex-exchange.co.jp/feat/

２. 「運用感覚マトリックス」による分析視点の整理

各タイプが重点的に確認すべき指標（◎）や注意して確認すべき指標（△）を一覧化した独自のマトリックスを搭載しています。

最大ドローダウン、平均損益、プロフィットファクター（PF）、期待値、取引回数分布、極値分析（ベスト／ワースト取引）など、多角的なデータを投資家自身の判断軸に沿って整理します。

本機能の目的は「どのEAを選ぶべきか」を示すことではありません。投資家自身が、自らの価値観に照らして判断材料を整理するための環境を提供することにあります。

詳細を見る :https://www.forex-exchange.co.jp/feat/

３. 客観的データに基づく情報提供

収益性に関する情報だけでなく、損失リスクや過去の変動特性を含む多面的なデータを事実に基づいて表示します。

投資家が十分な情報をもとに、自らの責任と判断において意思決定できる環境の整備を設計の中心に据えています。

代表取締役 中澤泰博 コメント

私たちがこれまで一貫して大切にしてきたのは、投資家の皆様に透明性の高い情報と客観的な事実をお届けすることです。

投資において重視するポイントは、人それぞれ異なります。収益性を重視する方もいれば、安定性や継続性を重視する方もいます。しかし、投資家がどのような観点で判断すべきかという部分については、十分に整理された情報が提供されているとは言えませんでした。

だからこそ『FEAT 3.0』では、特定の答えを提示するのではなく、投資家の皆様が自らの運用感覚と向き合い、客観的な事実をもとに判断できる環境をつくることを目指しました。

私たちは、投資家の皆様に代わって選択するのではなく、投資家の皆様が自ら選択するための材料を提供したいと考えています。

自分で考え、自分で選び、その理由を自分の言葉で説明できること。それが長く続けられる資産形成の土台になると考えています。

サービス概要

サービス名：FEAT 3.0

提供開始日：2026年6月29日（月）

利用対象：当社「FEAT 3.0」口座をお持ちのお客様

＜主な機能＞

・運用感覚タイプ別ナビゲーション

・運用感覚マトリックス分析

・取引概要ブラウザー

詳細を見る :https://www.forex-exchange.co.jp/feat/

【会社概要】

会社名：FOREX EXCHANGE株式会社(https://www.forex-exchange.co.jp/)

代表者：代表取締役 中澤泰博

所在地：東京都中央区新川2-6-8 YHビル5F

登録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第293号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会 [会員番号：1525]

一般社団法人 資産運用業協会 [会員番号：012-02866]

【お問い合わせ先】

FOREX EXCHANGE株式会社 カスタマーサポート

TEL：0120-555-729

E-mail：support@forex-exchange.co.jp

受付時間：10:00～17:00（土日祝日を除く）