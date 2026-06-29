仲間と共に、「好き」から始まる未来を描く。「丸井とあした Vol.1～『好き』を応援するビジネス～」を発行

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、このたび「好き」を応援するビジネスを中心とした当社の現在と今後に向けた取り組みをお伝えする冊子、「丸井とあした Vol.1～『好き』を応援するビジネス～」を発行いたしました。

丸井グループに興味をお持ちいただいている方にぜひご一読いただき、当社と共に「あした」を歩んでいただくきっかけとなれば幸いです。

■「丸井とあした」について

丸井グループは、創業100周年である2031年に向けて「好き」が駆動する経済という経営ビジョンを掲げ、ビジョン実現に向けた「好き」を応援するビジネスを推進しています。

「好き」を応援するビジネスを推進していくうえで、丸井グループの理念に共感し応援してくださるステークホルダーの皆さまの存在は欠かせません。そういった共感や応援の輪を広げていくためには、当社グループがめざす「好き」が駆動する経済に向けた一つひとつの取り組みの背景や、実現までの想いなどを丁寧にお伝えすることで、私たちの考え方や価値観に触れていただくことが必要ではないかと考え、今回の「丸井とあした」という冊子の発行にいたりました。「今」の積み重ねの少し先にある「あした」を仲間と共に創っていきたいという想いを込めて制作をしています。

初回となる本冊子では、「好き」を応援するビジネスをテーマに、「好き」を応援するビジネスコンクール当日の様子や、社員の「好き」から生まれた2つの事例をもとにした「好き」がビジネスになるまでのストーリー、社長の青井からのメッセージとして「好き」を応援する企業への進化について掲載しています。

本冊子をきっかけに丸井グループの考え方や価値観に触れていただき、同じ志を持つ仲間や共感していただける方と「好き」を応援するビジネスを通じた社会的インパクトと利益の両立という高い目標に向かって挑戦していきたいと考えています。

丸井グループの「好き」を応援するビジネスについてはこちら

＜経営ビジョン＆戦略ストーリー2031＞

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/plan/2025/pf2025.pdf

■掲載内容

「好き」を応援するビジネスコンクール/「好き」を応援するコンクール発のビジネス/一人ひとりの「好き」を実現するイベントとグッズ/「好き」を応援する企業に向けて

配布ご希望の方は以下のフォームよりお申し込みください。

https://webmail.0101.co.jp/form2/pub/group/maruitoashita_2026

■ 丸井グループの概要

商号：株式会社丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか