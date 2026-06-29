投資先であるTurtlemint社（インド）の株式上場が承認

株式会社ドリームインキュベータ

株式会社ドリームインキュベータ（東京都千代田区、代表取締役社長 三宅 孝之、以下DI）のインド投資先であるTurtlemint Fintech Solutions Limited（以下Turtlemint）が、6月29日にインド国立証券取引所（National Stock Exchange of India、NSE）へ上場いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社の保有株式数（売出分を含む）は3,656,691株（シェア1.43％、顕在株ベース、インドパートナーとの共同投資ビークルを通じた保有分含む）です。

Turtlemintは、「全てのインド国民が適切な保険・投資商品によって経済的な安心を得られる社会」の実現を目指し、2015年にインドで設立した、43万人超の保険代理店（POSP）ネットワークを有する保険テクノロジープラットフォーム・InsurTech企業です。インド国内の生損保市場全体の75％以上を占める45社の保険会社と提携し、代理店向けに販売・顧客管理プラットフォームを提供することで、2023～2025年度に累計2,180万件超の保険販売を支援しています。

（参考）Turtlemintのホームページ：https://www.turtlemint.com/

DIのインド現地法人であるDIAIは、2014年からインド市場において投資事業を推進し、現地スタートアップをはじめとする投資先企業の成長を支援してまいりました。こうした投資活動を通じて、現地起業家や投資家、事業会社との幅広いネットワークに加え、インド市場に関する深い知見を蓄積しています。

近年、インドはグローバルサウスの中核国としての存在感を高め、日本企業にとっても重要な成長市場として注目されています。DIは、こうした市場環境のもと、これまでに培ったインド市場への知見とネットワークを活かし、日系企業のインド進出、成長戦略策定、現地パートナー（含むスタートアップ）連携、事業開発、実行支援に至るまで、幅広い実績を積み重ねてきました。今後も、日印間におけるビジネスプロデュース支援を一層推進してまいります。

■ 株式会社ドリームインキュベータについて

「社会を変える 事業を創る。」をミッションに、新たな事業や産業の創造・企業の成長支援を行う「The Business Producing Company」です。リアルかつ当事者的な経営推進力と、実現性の高い戦略に加え、DIの強みである仲間づくりや社内外ドライブ力を融合したビジネスプロデュースで、クライアント企業のビジネス価値の拡大に貢献します。

https://www.dreamincubator.co.jp/

■本プレスリリースのPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d10437-213-a7f7431c60b486908c6f3db0e77a8140.pdf