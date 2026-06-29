熱中症対策に!! W冷却を極めた[ミストハンディファン]が登場！超安全な準固体バッテリー搭載！

株式会社サンコネクション

株式会社サンコネクション（本社：東京都千代田区 代表取締役: 永田 浩信）は 2026年7月1日（水）より、Amazonにて[ミストハンディファン]を数量限定で販売いたします。

ミスト×送風のW冷却でべたつく季節でも、さらっと心地よい冷感が続くミストハンディファンです。

微細なミストが心地よくクールダウンします。持ち歩ける涼しさで、外でも屋内でも快適なひとときを体感してください。

■猛暑対策に最適なひんやりミスト

ファンの風に冷たいミストをプラスして、ダブルの涼しさを実現。

うだるような暑さの日でも、ミストが肌をやさしく冷やし、快適なひとときを届けます。

■パワフルな風量＋5段階風量調節

20/40/60/80/100の5段階風量調節が可能で、

やさしい微風からしっかりした強風まで対応しています。

お好みや環境に応じて、最適な風量を選択してください。

夏場の温度の上昇により、

ハンディファンの発火の心配はありませんか？

近年、ハンディファンの爆発事故は、もはや他人事ではありません。最近では『突然爆発 』『バッグ内で発火』など身近な場所での事故が増えています。夏場の使用急増もあり、事故リスクは年々高まっています。弊社のハンディファンは発火・膨張が極めて発生しない超安全な準固体バッテリーを採用しています。

■超安全な次世代バッテリー採用

準固体バッテリーは、液体の電解質をゲル状にし、発火リスクを大幅に減らしました。

落下や衝撃での燃焼や液漏れの心配が少なく、

リチウムイオン電池よりも安全性に優れています。

▼長寿命

長く安心して使える品質です。

▼超耐熱・超耐寒

幅広い動作温度に対応しています。

■多彩機能搭載

参考動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UxTOAcqvosA ]

[ミストハンディファン ラインナップ]

３カラーでの展開となります。

オレンジブラックホワイト

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170679/table/12_1_76b13501017f39579a262aba52551f9b.jpg?v=202606290951 ]

※防水仕様ではありません。

▼ご購入はこちらから

ミストハンディファン オレンジ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5PWRSZL

ミストハンディファン ブラック

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5VC6X8T

ミストハンディファン ホワイト

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5VFGR19

ただの風じゃ物足りない人へ。ミスト機能付きハンディファンなら、送風＋ミスト W冷却でワンランク上の涼しさを実現。肌に触れた瞬間からひんやり感が広がり、暑さのストレスを軽減します。

本製品は、次世代型のミストハンディファンです。

革新的な準固体電池を採用することで安全性が従来製品より大幅に向上し、安心してお使いいただけます。

毎日の暮らしに快適さをプラスし、どこへでも気軽に持ち運べるように設計しました。

2026年の夏を、もっと涼しく、もっと快適にサポートします。

お客様に“Safety”と“Cool”をお届けしたという思いをコンセプトに、本製品は誕生しました。

株式会社サンコネクション

101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-17 3F

TEL: 03-5213-4611

ホームページ : https://www.sunconnection.co.jp/

デジタル電気製品 企画・製造・販売をしている国内メーカーです。

20 年以上の製品開発の経験とお客様の要望に重視した高品質な製品を提供いたします。みなさんがよく知っている「あの商品」なども作ったりしています。

お客様の満足度を第一に考え、アフターサポートも充実。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。お届けから１年間保証いたします。