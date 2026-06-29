医療痩身専門「エテルナクリニック」、富山院を6月27日に開院

医療法人社団火生会

医療痩身専門クリニック「エテルナクリニック」は、2026年6月27日、富山県富山市に「エテルナクリニック 富山院」を開院いたしました。

近年、医療痩身は美容医療の選択肢の一つとして広く認知されるようになり、脂肪冷却や脂肪吸引、脂肪溶解注射など、治療方法も多様化しています。

一方で、「自分にはどの治療が適しているのかわからない」「複数の施術から何を選べばよいか判断できない」といった悩みを抱える方も少なくありません。

エテルナクリニックは、医療痩身に特化したクリニックとして、こうしたニーズに向き合い、一人ひとりの体質や脂肪の付き方、ご希望の仕上がりに合わせた治療をご提案しています。

脂肪冷却・脂肪吸引・脂肪溶解注射など、それぞれの施術には特徴があります。単一の施術を勧めるのではなく、カウンセリングを通じて適した治療方法をご提案し、お客様が納得したうえで治療を選択できることを大切にしています。

このたび開院する富山院でも、医療痩身専門クリニックとして、カウンセリングから施術、アフターケアまで一貫した体制でサービスを提供します。

院概要

【院名】

エテルナクリニック 富山院

【開院日】

2026年6月27日

【所在地】

〒930-0003 富山県富山市桜町２丁目１－１０ 陽光堂ビル 3F

【アクセス】

JR線「富山駅」南口より徒歩3分

【診療時間】

9:00～20:00

【休診日】

不定休

【診療内容】

・脂肪冷却

・脂肪吸引

・脂肪溶解注射

・その他医療痩身メニュー

エテルナクリニックについて

エテルナクリニックは、医療痩身に特化した診療を提供しています。

医療痩身には複数の選択肢があり、それぞれに特徴や適したケースがあります。そのため当院では、見た目のお悩みだけでなく、体質や生活習慣、これまでのダイエット経験、目指したい仕上がりまで丁寧に確認したうえで、無理のない治療方針をご提案しています。単に施術を行うのではなく、お客様が内容を理解し、納得したうえで治療を選べることを大切にしています。

また、カウンセリングから施術、アフターケアまでを一貫して行うことで、医療痩身が初めての方でも相談しやすい体制づくりに取り組んでいます。今後も、医療痩身を専門とするクリニックとして、一人ひとりに合わせた診療を通じて、安心して治療を受けられる環境の充実に努めてまいります。

エテルナクリニック 公式サイト

https://eterna-clinic.com/