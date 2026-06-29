第２回 社内ビジネスコンテスト「ZERO ONE」を開催

株式会社メディパルホールディングス

株式会社メディパルホールディングス（東京都中央区、代表取締役社長：渡辺 秀一）およびグループ会社（以下、「当社グループ」）は、このたび第２回社内ビジネスコンテスト「ZERO ONE（ゼロワン）」を開催しましたので、お知らせします。

「ZERO ONE」は、だれもが心身ともに健やかに暮らせる社会の実現と企業価値向上を目指し、従業員提案型の新規事業創造と業務変革を目的として、2024年にスタートしました。第２回目となる今回は「挑戦を称賛する！」をコンセプトに掲げ、参加企業や雇用形態の対象枠を拡大して開催しました。



応募に先立ち、従業員には、アントレプレナーシップ（起業家精神）やマーケティングを学ぶ機会を提供するとともに、ワークショップの実施により事業構想スキルの向上を図りました。

その結果、熱意あふれる134件の提案から、書類審査、予選プレゼンテーション審査を経て、“当社グループの物流網を活かしたサーキュラーエコノミーの実現”、“子ども向け腸内細菌検査「うんちぇっく」を通じた食育の普及”、“プレコンセプションケア連携基盤”など、８件の先進的なアイデアが決勝に進出しました。

決勝では、取締役等による審査に加え、従業員からのオーディエンス投票を実施しました。また、次世代型オンラインプラットフォームを利用したライブ配信を行い、開催会場と全国の当社グループ従業員を繋ぎ、一体感を醸成しました。

採択されたアイデアについては、社内関連部門や有識者による伴走支援、予算付与、専念できる環境の整備などを進めていきます。



なお、第１回「ZERO ONE」で採択されたプログラムも着実に進捗し、以下の３案件が実運用、販売を開始しています。

- DI（Drug Information）問合せ応対システム「MEDIPAL DI NAVI」：株式会社メディセオが構築したDI応対に必要な情報を一元化した、当社グループの薬剤師・MS向け検索システム。検索時間を「1分以内」へと短縮する成果を上げています。- 犬用低カロリーおやつ「ZEROっチョ」※１：ＭＰアグロ株式会社で開発し、応援購入サービスMakuake（マクアケ）での先行販売を経て、2026年４月より一般販売を開始し、同年５月からは全国の動物病院向けにも販売を展開しています。- タンパク質10g配合「リッチな栄養アイス トモニ」 ※２：ＭＰ五協フード＆ケミカル株式会社にて開発し、Makuakeでの先行販売を経て、2026年６月15日より一般販売を開始しました。

当社グループは、経営理念である「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。」の実現に向けて、経営者と従業員が一体となって事業改革を推進しています。また、本取り組みを通じ、当社グループの将来を担う未来志向型人材の育成や創造性豊かな企業文化を醸成し、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

※１愛犬についついおやつをあげすぎてしまう飼い主様の、カロリーや栄養バランスへの不安を少しでも軽減したい。そんな思いを込めて作られた、4つの原材料のみを使用した国産・無添加の犬用おやつです。1本あたりのカロリーは約0.67kcal（ゼロとチョっと ）に抑えています。

※２ 「食欲が無いときでもアイスなら食べられる」-そのようなお客様の声に応え、アイスとしての美味しさやご褒美感をそのままに、カロリーだけでなく、10gのタンパク質、カルシウム、亜鉛、ビタミンDを補給できる、日々の食事にやさしく寄り添うアイスです。

https://www.mpgfc.co.jp/news/21420/