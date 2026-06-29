コナミデジタルエンタテインメントがJリーグ26/27シーズンをゴールドパートナーとしてサポート

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、シーズンを移行して8月に開幕する公益社団法人日本プロサッカーリーグ（以下、Jリーグ）を、ゴールドパートナーとして支援していくことをお知らせします。

当社は2018年から、トップパートナーとして日本サッカーの基盤であるJリーグをサポートしてきました。また、2019年からは、「明治安田Ｊリーグ KONAMI月間MVP」のパートナーを務め、シーズン中の継続的なJリーグの魅力発信をサポートしています。

当社の事業活動としても、Jリーグを題材としたゲームアプリ『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』を配信し、1,500万人を超えるファンの皆さまにお楽しみ頂くとともに、家庭用ゲーム機やモバイル端末向けに提供中の『eFootball(TM)』を競技タイトルとしたeスポーツ大会「eＪリーグ」をJリーグと共同開催し、大会の模様を全世界に配信するなど、Jリーグの魅力をデジタルならではの形で届けています。

また、今年の2月から6月にかけて開催された特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」では、トップパートナーとしてリーグをサポートするだけでなく、当社の人気コンテンツ「桃太郎電鉄」とのコラボレーションを実施し、地域密着の理念を掲げる全国各地のJリーグクラブを盛り上げました。

5月に決勝が行われた「eＪリーグ eFootball(TM) 2026シーズン」では、アビスパ福岡が初優勝を飾ったともに東と西に分かれた「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」と『桃太郎電鉄２』の共通点を生かしたコラボレーション

コナミデジタルエンタテインメントは、Jリーグとのパートナーシップを通じて、サッカーの未来をともに創り、より多くの皆さまにその魅力と感動を届けていきます。

【『eFootball(TM)』について】

『eFootball(TM)』は、1995年に「ウイニングイレブン」として誕生して以来、世界中のサッカーファンに愛されてきたゲームで、累計ダウンロード数は、現在10億を超えています。現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。また国内外のさまざまなeスポーツ大会において競技タイトルとして採用されており、全世界に向けてデジタルを活用したサッカーの楽しさを拡げています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Xアカウント： @we_konami