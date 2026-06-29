MagicPod、モバイルとWebブラウザのテストを1プロジェクトで管理・一括実行できる「ミックスプラットフォームテスト」機能を正式リリース

株式会社MagicPod

AIテスト自動化プラットフォームを提供する株式会社MagicPod（東京都中央区、代表取締役：伊藤 望）は、モバイルアプリとWebブラウザのテストケースを1つのプロジェクト内でまとめて管理・一括実行できる「ミックスプラットフォームテスト」機能を正式リリースしました。

本機能により、これまで自動化が難しかったモバイルとWebをまたぐE2Eテストシナリオを、1つのプロジェクトで一括して自動化できるようになりました。エンタープライズプランおよび新スタンダードプラン2025のお客様は、今すぐご利用いただけます。

背景

MagicPodではこれまで、モバイルアプリ環境とブラウザ環境をそれぞれ独立したプロジェクトとして管理し、個別に実行する形式を提供してきました。

しかし実際のユーザーフローでは、モバイルアプリとWebアプリが連携して動作するケースが多く、「モバイルで操作した結果をWebで確認する」「Webで登録した内容をアプリで検証する」といった、プラットフォームをまたいだE2Eテストのニーズが高まっていました。

こうした声に応えるため、MagicPodはモバイルとブラウザのテストケースを1つのプロジェクトで一括実行できる「ミックスプラットフォームテスト」機能を開発しました。

ミックスプラットフォームテスト機能の概要

利用対象プラン- エンタープライズプラン- 新スタンダードプラン2025利用方法

プロジェクト作成時に「ミックスプラットフォーム」を選択するだけで利用を開始できます。各テストケースはモバイルアプリまたはブラウザのいずれかに対応します（1つのテストケース内でモバイルとブラウザのステップを混在させることはできません）。既存のモバイルプロジェクト・ブラウザプロジェクトからの移行にも対応しており、これまで蓄積したテストケースをそのまま活用できます。クラウド実行でご利用いただけます。ローカル環境への対応は順次拡張予定です。

ユーザーへの価値

本機能により、これまで別々に管理・実行していたモバイルとWebのテストを1つのプロジェクトに統合し、実際のユーザーフローに忠実なE2Eテストシナリオを自動化できます。

たとえば「モバイルアプリで会員登録 → Webの管理画面で結果を確認する」といったプラットフォームをまたいだシナリオも、分断することなく1回の実行で検証できます。

すでにMagicPodをご利用のお客様は、MagicPod Autopilotやブランチ機能を含む既存の機能をそのままミックスプラットフォームのシナリオでも活用できます。

詳細・設定方法

ミックスプラットフォームテストの利用方法（ヘルプページ）：

https://support.magic-pod.com/hc/ja/articles/58287078669081

提供条件

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27392/table/68_1_2163851a3df868b8997576de6ff6f4e2.jpg?v=202606290351 ]

注意事項

AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」について

- モバイルアプリプラン・ブラウザプランの両方をご契約中の組織のみ本機能を利用できます。- ミックスプラットフォームプロジェクトは、2つのプロジェクト枠を消費します。例えば、6プロジェクトを作成できる組織で、すでに5プロジェクトが存在する場合は、ミックスプラットフォームのプロジェクトを作成することができません。- ミックスプラットフォームプロジェクトでのローカルPC環境での一括実行および外部クラウド実行環境での実行は、現状サポートされていません。いずれも順次拡張予定です。

「MagicPod」は、モバイルアプリテスト、ブラウザ（ウェブアプリ）テストの両方に対応したAIテスト自動化プラットフォームです。プログラミングなどの特別なスキルがなくても直感的に使うことのできるデザイン、クラウドでのサービス提供によるメンテナンス性の高さ、AI技術を活用した自動修正によるテストプログラム修正の手間削減などによりリリースサイクルの高速化を支援します。IT業界のリーディングカンパニーを中心にすでに500社以上の企業が導入しています。

公式サイト https://magicpod.com/(https://magicpod.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260629&utm_content=ID_398)

ニュースレター購読 https://share.hsforms.com/25L0L-wFGSH6ZYO9jVryQFgclte0

公式X https://x.com/MagicPodJP

お問い合わせ https://magicpod.com/consulting/(https://magicpod.com/consulting/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260601&utm_content=ID_361)

企業情報

社名：株式会社MagicPod

代表取締役：伊藤 望

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1－2 The Shore日本橋茅場町 4階

設立：2012年7月

事業内容：AI技術を活用したテスト自動化クラウドサービス「MagicPod」の開発・運営

URL：https://magicpod.com/corporate/(https://magicpod.com/corporate/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260629&utm_content=ID_400)