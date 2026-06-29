女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」で女性起業家のためのClaude Codeセミナーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354043/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月22日(月)、および2026年6月23日(火)に、女性起業家のためのClaude Codeセミナーを開催したことをお知らせします。
【セミナーの背景と目的】
集客を頑張っているにもかかわらず、「発信したいことはあるのに文章を書く時間が取れない」「投稿、メルマガ、LP。やることが多すぎて手が回らない」「AIが便利らしいのは聞くけれど、どこから触ればいいのかわからない」といった悩みを抱える女性起業家が増えています。
本セミナーは、このような「時間が足りない」という課題を解決し、AIを"使いこなす側"として集客に踏み出していただくために開催いたしました。
AIはこれから、できる人とそうでない人の差を大きく広げていきます。今このタイミングで一歩踏み出した方だけが、来年の自分を軽やかにできる。難しくなる前の「今」が、いちばんやさしいスタートラインです。
【セミナー概要】
セミナー名称:女性起業家のためのClaude Codeセミナー
開催日時:
・2026年6月22日(月) 20:00～21:30
・2026年6月23日(火) 13:00～14:30
開催形式:オンライン(Zoom)
参加費:無料
講師:集まる集客(R)コンサルタント 雪野由香
詳細URL: https://www.agentmail.jp/form/ht/72485/2/
【セミナー内容】
セミナーでは、以下の3つの実践ステップを提供しました。
・Claude Codeって何ができるの? をまるごと体感
専門用語は使わず、実際の画面を見ながら「これなら私にもできる」を体験。
・集客と発信を効率化する具体的な使い方
投稿・メルマガ・リサーチ。参加してくださった方のご要望を聞きつつ、Claude Codeで毎日の作業がどう変わるのかを実例でご紹介。
・ビジネスの成長につながるこれからの活用法
一度きりで終わらせない。ビジネスに「AIを組み込む」最初の一歩を解説。
【講師紹介】
集まる集客(R)コンサルタント
雪野由香
もともとはインスタで1年半も発信を頑張っていたものの、家事や育児を後回しにしながら投稿を続けた結果、LINE登録わずか22件、お客様も3名だけ。何をどう改善すればいいか分からず、自己投資220万円を超えていました。
そんな中で出会ったのが「YouTube検索集客」。検索で"探してくれる人"に届く仕組みを取り入れたことで、たった1ヶ月半でメルマガ登録50件、会社を辞めて二週間で月商7桁を達成し、理想の働き方を実現することができました。
現在は、同じように「もう限界かも…」と悩んでいるママ起業家さんに、再現性ある集客導線と、反応が取れる"届け方"を届ける活動をしています。
【こんな方を対象としたセミナーです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿や、ランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月22日(月)、および2026年6月23日(火)に、女性起業家のためのClaude Codeセミナーを開催したことをお知らせします。
【セミナーの背景と目的】
集客を頑張っているにもかかわらず、「発信したいことはあるのに文章を書く時間が取れない」「投稿、メルマガ、LP。やることが多すぎて手が回らない」「AIが便利らしいのは聞くけれど、どこから触ればいいのかわからない」といった悩みを抱える女性起業家が増えています。
本セミナーは、このような「時間が足りない」という課題を解決し、AIを"使いこなす側"として集客に踏み出していただくために開催いたしました。
AIはこれから、できる人とそうでない人の差を大きく広げていきます。今このタイミングで一歩踏み出した方だけが、来年の自分を軽やかにできる。難しくなる前の「今」が、いちばんやさしいスタートラインです。
【セミナー概要】
セミナー名称:女性起業家のためのClaude Codeセミナー
開催日時:
・2026年6月22日(月) 20:00～21:30
・2026年6月23日(火) 13:00～14:30
開催形式:オンライン(Zoom)
参加費:無料
講師:集まる集客(R)コンサルタント 雪野由香
詳細URL: https://www.agentmail.jp/form/ht/72485/2/
【セミナー内容】
セミナーでは、以下の3つの実践ステップを提供しました。
・Claude Codeって何ができるの? をまるごと体感
専門用語は使わず、実際の画面を見ながら「これなら私にもできる」を体験。
・集客と発信を効率化する具体的な使い方
投稿・メルマガ・リサーチ。参加してくださった方のご要望を聞きつつ、Claude Codeで毎日の作業がどう変わるのかを実例でご紹介。
・ビジネスの成長につながるこれからの活用法
一度きりで終わらせない。ビジネスに「AIを組み込む」最初の一歩を解説。
【講師紹介】
集まる集客(R)コンサルタント
雪野由香
もともとはインスタで1年半も発信を頑張っていたものの、家事や育児を後回しにしながら投稿を続けた結果、LINE登録わずか22件、お客様も3名だけ。何をどう改善すればいいか分からず、自己投資220万円を超えていました。
そんな中で出会ったのが「YouTube検索集客」。検索で"探してくれる人"に届く仕組みを取り入れたことで、たった1ヶ月半でメルマガ登録50件、会社を辞めて二週間で月商7桁を達成し、理想の働き方を実現することができました。
現在は、同じように「もう限界かも…」と悩んでいるママ起業家さんに、再現性ある集客導線と、反応が取れる"届け方"を届ける活動をしています。
【こんな方を対象としたセミナーです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿や、ランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方