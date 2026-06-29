日本のクラウドベース量子コンピューティング市場の需要、市場シェア、動向、成長、主要メーカー、市場規模、事業機会およびインサイト分析（2026～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本のクラウドベース量子コンピューティング市場：ソリューション別（ソフトウェア、サービス）、技術別（超伝導量子ビット、トラップドイオン、量子アニーリング、その他）、用途別（最適化、シミュレーション・モデリング、サンプリング、その他）、業種別（BFSI、ヘルスケア、自動車、エネルギー・電力、航空宇宙・防衛、政府、化学、その他）―市場分析、動向、事業機会および予測（2026～2036年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場における成長促進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のクラウドベース量子コンピューティング市場の概要
日本のクラウドベース量子コンピューティング市場は、日本の先進コンピューティングおよびデジタルイノベーション分野における戦略的な市場として台頭している。クラウドベース量子コンピューティングは、量子プロセッサや開発プラットフォームへリモートでアクセスできる環境を提供することで、高額なオンプレミスインフラを導入する必要をなくし、企業や組織が量子コンピューティングを利用しやすくするものである。市場は、量子技術に関する研究の拡大、次世代コンピューティングに対する政府の支援、ならびに医薬品、金融、製造、物流などの分野での採用拡大を背景として成長している。日本が有する強固な半導体エコシステムに加え、テクノロジー企業、大学、および研究機関の連携が技術革新を加速させている。さらに、複雑な最適化、シミュレーション、および暗号技術に関する課題を解決するための需要の高まりが、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場の持続的な成長を支えると見込まれている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場規模は2025年に3,530万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が2億2,580万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約22.6％で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353974/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のクラウドベース量子コンピューティング市場に関する定性的分析によれば、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場は、高度な計算能力に対する需要の拡大、量子研究およびデジタルイノベーションへの投資の増加、政府による投資と量子研究エコシステムの拡充、ならびに複雑な計算アプリケーションに向けた企業による採用拡大を背景として、市場規模が拡大すると見込まれている。日本のクラウドベース量子コンピューティング市場における主要企業には、Google LLC（Alphabet Inc.）、Microsoft Corporation、IBM Corporation、Amazon Web Services, Inc.（Amazon.com, Inc.）、Baidu, Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.（Huawei Investment & Holding Co., Ltd.）、SpinQ Technology Co., Ltd.、およびCERNが含まれる。
日本のクラウドベース量子コンピューティング市場の概要
日本のクラウドベース量子コンピューティング市場は、日本の先進コンピューティングおよびデジタルイノベーション分野における戦略的な市場として台頭している。クラウドベース量子コンピューティングは、量子プロセッサや開発プラットフォームへリモートでアクセスできる環境を提供することで、高額なオンプレミスインフラを導入する必要をなくし、企業や組織が量子コンピューティングを利用しやすくするものである。市場は、量子技術に関する研究の拡大、次世代コンピューティングに対する政府の支援、ならびに医薬品、金融、製造、物流などの分野での採用拡大を背景として成長している。日本が有する強固な半導体エコシステムに加え、テクノロジー企業、大学、および研究機関の連携が技術革新を加速させている。さらに、複雑な最適化、シミュレーション、および暗号技術に関する課題を解決するための需要の高まりが、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場の持続的な成長を支えると見込まれている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場規模は2025年に3,530万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が2億2,580万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のクラウドベース量子コンピューティング市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約22.6％で成長すると見込まれている。
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