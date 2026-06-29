猛暑に負けない職場づくりを50円から。エヌケイワイ、法人向け熱中症対策自販機を今年も7～9月限定で実施

昨年好評の取り組みを今年も実施。7月～9月の3か月限定でスポーツ飲料を50円で販売

株式会社三福ホールディングス

三福グループの株式会社エヌケイワイ（本社：愛媛県松山市）は、昨年好評をいただいた法人向け夏季限定企画として、2026年7月から9月までの3か月間、設置先企業様限定でスポーツ飲料「チェリオ セーフガード」を1本50円で販売する取り組みを今年も実施いたします。

近年、猛暑日が増加し、屋外・屋内を問わず熱中症による健康被害が社会課題となっています。昨年6月には、一定の条件下で事業者に対する熱中症対策が義務化され、従業員の健康管理への取り組みはこれまで以上に重要になっています。

エヌケイワイでは、自動販売機を単なる飲料販売機ではなく、「従業員の健康を守るインフラ」と位置付け、企業の熱中症対策をサポートしてまいります。

物価高騰の今だからこそ、企業にも従業員にも優しい福利厚生を

飲料価格の値上げが続く中、企業では福利厚生の充実とコストの両立が課題となっています。

エヌケイワイでは、設置企業様の負担を最小限に抑えながら、従業員の皆様が気軽に水分・塩分補給を行える環境づくりを応援したいという想いから、本企画を実施しています。

通常よりも大幅に購入しやすい50円という価格設定により、

・暑い日でもこまめな水分補給を促進

・従業員満足度向上につながる福利厚生

・企業の熱中症対策への取り組みをサポート

といった価値を提供いたします。

「社員の健康を守りたい」「福利厚生を充実させたい」「できるだけコストを抑えたい」という企業様におすすめの取り組みです。

夏季限定販売概要

【実施期間】

2026年7月1日～9月30日

【対象】

エヌケイワイの自動販売機を設置いただいている法人様

※新規設置をご希望の法人様も対象となります。

【対象商品】

チェリオ セーフガード

【販売価格】

50円（税込）

【設置対応エリア】

松山市、東温市、伊予市、砥部町、松前町

※上記エリア内の法人様であれば、新規設置のご相談も承っております。

※販売条件については設置内容により異なる場合があります。

地域企業とともに、働く人の健康を守る

エヌケイワイは、愛媛県を中心に自動販売機の設置・運営を行い、地域企業や施設に寄り添ったサービスを展開しています。

自動販売機は「飲み物を販売する設備」だけではなく、福利厚生、防災、地域貢献など、さまざまな価値を提供できる存在へと進化しています。

今後もエヌケイワイは、地域企業の皆様とともに働く人の健康を支え、安心して働ける職場環境づくりに貢献してまいります。

■会社名 ： 株式会社エヌケイワイ

住所 ： 愛媛県松山市高岡町139-6

（地図 ： https://maps.app.goo.gl/NUVu34nvgTxGzzhY6）

電話番号： 089-921-2096

HP ： https://nky.bz/

受付時間： 平日9:00～17:00