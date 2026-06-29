【20代の約4割が日傘男子】即時の赤み回避ではなく“未来のシミ・シワ予防“がトップに！一方で「日焼け回避肌」では毛が目立つ…！？

医療法人社団エミナル（エミナルクリニックメンズ）

近年、美容意識の高まりから、日常的に日傘を使用したり日焼け止めを塗ったりと、紫外線対策を行う若い男性が増えています。

清潔感の向上や将来の肌トラブル予防のために「白い肌」を保とうとしていますが、肌が白くなることで、腕や脚などの「体毛」が目立ってしまうということもあるかもしれません。

では、現代の若い男性は、自身の日焼けや全身の体毛ケアに対して、どのような意識や課題を持っているのでしょうか。

そこで今回、メンズ専用脱毛クリニック・エミナルクリニックメンズ(https://mens-eminal.jp/lp/index.php?refmedia=31073)は、20代の男性を対象に、「Z世代男子の美肌意識と体毛のギャップ」に関する調査を実施しました。

20代の男性の約4割が日傘を使用すると回答！最大の理由は「日焼け防止」

はじめに、「外出時に日傘を使用することがありますか？」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

『よく使用する（13.6％）』

『たまに使用する（23.7％）』

『使用を考えている（12.4％）』

『全く使用しない（50.3％）』

約4割が日傘を使用しており、『使用を考えている』という方も含めると、約半数が日傘の使用に肯定的です。従来では女性のアイテムという印象が強かった日傘ですが、近年では日常的なアイテムとして男性にも浸透しつつあることがうかがえます。

では、具体的にどのようなことがきっかけで日傘を使用している、あるいは使用を考えているのでしょうか。

前の質問で『よく使用する』『たまに使用する』『使用を考えている』と回答した方に、「日傘を使用したきっかけを教えてください」と質問したところ、『日焼け防止（38.4％）』と回答した方が最も多く、『熱中症対策として（26.9％）』『シミやシワ、肌の老化を防ぎたい（18.3％）』と続きました。

「熱中症対策」という体調に関わること以外に、「日焼け防止」「シミ・シワ予防」といった美容・スキンケア目的の回答も上位に挙がりました。Z世代の男性にとって日傘は、単なる暑さしのぎの道具ではなく、肌のコンディションを守る「スキンケアの延長」として機能していると考えられます。

では、肌の日焼けそのものに対してはどのような意識を持っているのでしょうか。

「自身の肌の日焼けについて、どの程度気にしていますか？」と質問したところ、約6割が『非常に気になる（21.3％）』『やや気になる（39.8％）』と回答しました。

6割以上の男性が日焼けを気にしているようですが、「自身の肌の日焼けが気になる理由は何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、『シミ・シワ・老化を予防したいから（44.1％）』と回答した方が最も多く、『日焼け後の赤み・痛みが苦手だから（30.6％）』『見た目の印象を良くしたいから（29.1％）』と続きました。

理由のトップが「赤みや痛み」といった即時的なダメージの回避ではなく、「シミ・シワ・老化の予防（44.1%）」という蓄積ダメージへの懸念である点です。

この結果から、現代の若い男性にとって日焼け対策は、一時的なトラブル回避の手段ではなく、「未来の肌を美容の観点から守るスキンケア」として考えている男性が多いことが示されました。

若年層男性の美容意識が、表面的な身だしなみの域を超え、長期的な視点で肌の健康をコントロールしようとするほどにまで高まっているようです。

美肌を保つことで生じる「体毛が目立つ」という新たな悩み。約半数が体毛ケアについて意識していると回答

このように、将来を見据えて徹底的な紫外線対策を行うZ世代男子。しかし、肌を白く保つことにより新たな悩みも浮かび上がってきます。それが「体毛」の存在です。

「日焼けしていない肌は、日焼けした肌に比べて体毛が目立ちやすいと感じたことはありますか？」と質問したところ、約4割が『よく感じる（16.1％）』『たまに感じることがある（27.4％）』と回答しました。

「肌が白いと体毛が目立つ」と感じている方が一定数おり、日焼け対策によって肌のトーンが明るくなるほど、肌の色と体毛のコントラストが強くなり、毛の存在感が際立ってしまうこともあるようです。

実際に、どのようなときに体毛が目立つのでしょうか。

前の質問で『よく感じる』『たまに感じることがある』と回答した方に詳しく聞きました。

■体毛が目立つと感じるときとは？

・ハーフパンツのとき（東京都／学生）

・半袖の服を着たとき（京都府／公務員）

・露出が多い服装のとき（千葉県／学生）

・水着のとき（神奈川県／公務員）

「半袖やハーフパンツを着たとき」や「水着になったとき」など夏の場面においては、特に体毛が目立つと感じる方が多いようです。

日焼け対策をして腕や脚の肌を白く保っているからこそ、夏場のファッションやレジャーシーンにおいて、肌の色と体毛のコントラストがより一層際立ってしまっていることがうかがえます。

そこで全身の体毛ケアに対する意識と、具体的なアプローチ方法について尋ねました。

「全身の体毛ケアについて、どの程度意識していますか？」と質問したところ、約半数が『とても意識している（13.7％）』『やや意識している（32.7％）』と回答しました。

約4割が「肌が白いと体毛が目立つ」と感じていましたが、全身の体毛ケアを意識している方も約半数となっています。この結果から、日焼けを防いで美肌を保つことと、体毛を適切に処理することへの意識はつながっていると考えられます。

また「現在、どのような体毛の処理やケアをしていますか？」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

『医療脱毛（23.9％）』

『サロン脱毛（25.1％）』

『自己処理のみ（41.5％）』

『全く行っていない（9.5％）』

自己処理のみでケアする方が最も多い一方で、約半数が医療脱毛やサロン脱毛を取り入れていることから、専門的な体毛ケアが男性にも広がっていることがうかがえます。

脱毛経験者の約9割が「肌が綺麗に見えるようになった」と実感

では、脱毛の施術を受けた結果、肌の見た目にはどのような変化があったのでしょうか。

ここからは、前の質問で『医療脱毛』『サロン脱毛』と回答した方にうかがいました。

「脱毛をした結果、肌が綺麗に見えるようになった（白さや清潔感が際立つようになった）という実感はありますか？」と質問したところ、約9割が『非常に実感している（肌が綺麗に見える・トーンアップした気がする）（45.6％）』『やや実感している（42.1％）』と回答しました。

大多数が、脱毛を通じて「肌が綺麗に見えるようになった」「白さや清潔感が際立った」と実感していることがわかりました。これは、体毛がなくなることで、肌が明るく見えるという視覚的な効果を感じているためと考えられます。

肌を白く保つ日焼け対策と脱毛を組み合わせることが、現代の20代の男性が求める「清潔感のある綺麗な肌」を手に入れるための近道になっている可能性があります。

最後に、「夏本番（7～8月）の肌の露出が増える時期に向けて、今（6月）からメンズ脱毛をスタートすべきだと思いますか？」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

『十分間に合う（今すぐ始めるべきだ）（42.1％）』

『効果実感が早いので、今から始めるべき（39.5％）』

『夏には完璧に間に合わないと思うが、今後のために始めてもいいと思う（14.9％）』

『今からでは遅すぎるから時期は改めてもいいと思う（3.5％）』

この高い数値の背景には、実際に施術を受けている方が「脱毛の効果実感を早く得られた」というリアルな成功体験を持っていることが大きく影響していると考えられます。実体験を通じてスピード感を肌で知っているからこそ、夏本番を間近に控えた時期であっても「決して遅すぎることはない」と自信を持って言えるのではないでしょうか。

【まとめ】美肌意識の高まりから全身のトータルケアへ、20代の男性の美容動向

今回の調査で、20代の男性は体調面と美容面から日焼け対策を意識しており、その意識は体毛ケアにもつながっていることが明らかになりました。

彼らが日傘や日焼け止めを駆使して紫外線を防ぐ動機は、目先の肌トラブル回避ではなく、将来のシミやシワといった蓄積ダメージを見据えた「未来の肌を守るスキンケア」にあります。しかし、この徹底した紫外線対策によって肌が白く美しくなるほど、今度は「明るい肌と黒い体毛のコントラストによって、かえって体毛が際立ってしまう」という新たな悩み直面していることが判明しました。

このような背景から、全身の体毛ケアを意識している方の約半数が医療脱毛やサロン脱毛という専門的な脱毛をしている状況です。

実際に専門的な脱毛を経験した方の約9割が、肌が綺麗に見えるようになった、清潔感が際立つようになったという変化を実感しています。

さらに、脱毛経験者の約8割が、夏本番を迎える前の6月からの脱毛スタートについても肯定的に捉えています。夏本番を前に「今からのスタートでは遅すぎるのではないか」と躊躇する未経験者も多いかもしれませんが、実際に施術を受けて効果の早さを肌で知っている脱毛経験者の多くが「今すぐ始めるべきだ」と太鼓判を押しています。

現代の20代の男性にとって、日焼け対策と体毛ケアは個別の取り組みではなく、理想とする清潔感のある肌を目指す上での一体的なプロセスのようです。今後は、肌質と体毛の両面から整える全身のトータルケアが、身だしなみの新基準としてさらに定着していくと推察されます。

メンズ脱毛を始めるならエミナルクリニックメンズ

全国に60院以上展開するレディース専門医療脱毛『エミナルクリニック』のメンズ専門クリニックとして、2021年1月にメンズ専門医療脱毛『エミナルクリニックメンズ(https://mens-eminal.jp/)』を開院しました。

脱毛施術の技術に長けた看護師が多く在籍しており、現在はレディース同様全国に60院以上展開しています。

そんなエミナルクリニックメンズのこだわりは、痛みを少なく・広い照射範囲の医療脱毛をご提供することです。

一番人気の「ヒゲ脱毛 選べる3部位」は3回セットで一括払8,400円（税込）～※1と非常に通いやすい価格となっております。

患者様のコンプレックスやお悩みに向き合っていきますので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。

脱毛でお悩みの方は、ぜひエミナルクリニックメンズの無料カウンセリングに一度お越しください！

※1 初回カウンセリング限定料金です。

※1 自由診療のため保険適用外

※1 掲載料金は予告なく変更される場合がございます。

■施術の詳細情報

施術時間：約30分～120分（コースによって異なります）※部位や毛量・毛質により個人差があります

麻酔：痛みを軽減するよう麻酔クリームを使用します※麻酔対象の部位は、ヒゲ・ワキ・VIOのみです

施術後の注意：照射後最低2週間は、搔いたり擦ったりして刺激を与えないでください。

お手入れ当日の入浴（シャワーは可）、サウナ、岩盤浴、マッサージ、激しい運動、飲酒はお控えください。

施術1か月前～施術後2週間は日焼けをされないようお気をつけください。

肌を清潔に保ち、保湿をしっかりと行ってください。

リスク・副作用：照射直後、赤みや熱感、痒み、痛み、乾燥が生じる可能性がありますが、ほとんどの場合、数週間で消失します。まれに、毛嚢炎や色素沈着、色素脱色、肥厚性瘢痕、硬・増毛化、日光の刺激による紅斑が生じる可能性があります。

通院間隔：最短1か月に1回通うことが可能

※保険適用外の自由診療です。

■メンズ医療脱毛クリニック『エミナルクリニックメンズ』：https://mens-eminal.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/eminalclinic_mens/

調査概要：「Z世代男子の美肌意識と体毛のギャップ」に関する調査

【調査期間】2026年6月12日（金）～2026年6月15日（月）

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,002人

【調査対象】調査回答時に20代の男性と回答したモニター

【調査元】エミナルクリニックメンズ(https://mens-eminal.jp/)

【モニター提供元】サクリサ

※このアンケートは、エミナルクリニックメンズに通われていた方・勤務している医師や看護師に実施したものではありません。

エミナルクリニックメンズのプランや料金、施術内容や効果とは異なる場合がございます。

【記事等でのご利用にあたって】

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「サクリサ調査」「エミナルクリニックメンズ」である旨の記載

・ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://mens-eminal.jp/