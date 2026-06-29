台北メトロのラッピング電車企画に『Maniani World』が登場！台北101/世貿駅改札装飾＆コラボ商品第2弾も決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（アニメイトグループ）より新情報をお届けいたします！

アニメイトグループの株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、世界中で注目を集めるイラストレーター・Manianiとフロンティアワークスが贈るオリジナルブランド『Maniani World』が、台湾・台北の地下鉄を運営する台北大衆捷運股份有限公司（所在地：台湾台北市、董事長：趙 紹廉、以下「台北メトロ」）とのコラボレーションの続報として、ラッピング電車企画への参加、駅改札装飾およびコラボ商品第2弾の展開が決定したことをお知らせいたします。

2026年7月より、台北メトロの淡水信義線にて複数作品が参加するラッピング電車が運行を開始します。さらに、駅構内の特別装飾もあわせて実施されます。本企画に『Maniani World』も参加し、ラッピング電車の6両目や、台北101/世貿駅の改札周辺をこわくてかわいいモンスターたちが彩ります。ぜひこの機会に台北メトロに乗って、『Maniani World』の世界観を存分にお楽しみください。

また、台北メトロとのコラボ商品の第2弾として、イラストレーター・Maniani氏による描き下ろしイラストを使用した新作アイテムを7月下旬より発売予定です。今回のイラストテーマは「一緒に電車に乗る『Maniani World』のモンスターたち」。定番のアクリルスタンドやポストカードに加え、台湾カルチャーの定番であるドリンクホルダーなど、日常使いしやすい実用的なアイテムもラインナップに加わります。

※本コラボの開始日および展開内容は、状況により前後・変更となる場合がございます。

■「台北メトロ×Maniani World」コラボ ラッピング電車企画＆駅改札装飾

実施概要

・期間： 2026年7月～9月

・ラッピング電車運行情報：淡水信義線（6両目の車体および車両内を装飾）

・駅改札装飾：台北101/世貿駅（3番出口付近の改札周辺を装飾）

ラッピング電車（6両目）のデザインイメージ

台北メトロの電車

台北メトロ 台北101/世貿駅（3番出口付近の改札周辺）

■「台北メトロ×Maniani World」コラボ商品 第二弾

商品ラインナップ

・アクリルスタンド（全2種）

・ステッカーセット

・ピンバッジ

・ポストカード（全2種）

・ドリンクホルダー

・トートバッグ

METRO SHOP（捷運商品館）

営業時間（全店舗共通）：12:30～19:30（現地時間）

公式サイト：https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=C0C01E489E479018

・忠孝復興店

忠孝復興駅 文湖線コンコース階（改札内）・インフォメーション付近

・南京復興店

南京復興駅 松山新店線の乗り換え通路階（改札内）・出口5付近

・中山店

中山駅 中山地下街（中山駅～ジャズスクエア間）・R10出口付近

台北メトロオンラインショップ

https://www.momoshop.com.tw/TP/TP0005207/main

■『Maniani World』関連情報

・「台湾文博会2026（Creative Expo Taiwan）」に登場！

2026年8月6日（木）から8月12日（水）にかけて、台北南港展覧館1号館で開催される「台湾文博会2026」へ出展いたします。「有點市（J1-050）」ブースにて登場予定ですので、ぜひブースまでお越しください。

・日本のハンズ対象店舗にてPOPUP SHOPを開催！

開催期間：2026年7月14日（火）～7月30日（木）

開催場所：ハンズ新宿店、ハンズ心斎橋店

■『Maniani World』とは

こわ～い？×かわいい？＝Kowaii！

国内外で人気のイラストレーターManianiが生みだした「Kowaii（こわくてかわいい）」キャラクターたちが暮らす、未知で無二な世界『Maniani World』。

公式サイト：https://maniani-world.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maniani_world/

公式Facebook：https://www.facebook.com/ManianiWorld/

海外向けECサイト：https://www.animate.shop/collections/maniani

■イラストレーター紹介

マニアニ/Maniani

SNSを中心に活躍するイラストレーター/キャラクターデザイナー。

モンスターシリーズをはじめ可愛さとダークな雰囲気が絶妙にミックスされた「Kowaii」作風が人気で、ゲームキャラクターデザインや書籍挿絵など様々なプロジェクトに携わる。

公式X：https://x.com/maniani0122

公式Instagram：https://www.instagram.com/maniani0122/

公式pixiv：https://www.pixiv.net/users/8873261

■著作権表記

(C) Maniani / Frontier Works Inc.

■株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム・イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/

公式X：https://x.com/frontier_works

公式YouTube：https://www.youtube.com/@FRONTIERWORKS

海外向け公式X：https://x.com/global_fwinc

海外向け公式Facebook：https://www.facebook.com/frontierworksglobal

海外向け公式Instagram：https://www.instagram.com/frontierworksglobal