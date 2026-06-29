生成AIなどで石川県内企業のDX・GX推進を支援する「RICOH Value Presentation 2026 in Ishikawa」を開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン 石川支社は2026年7月23日（木）、金沢港クルーズターミナルにて「RICOH Value Presentation 2026 in Ishikawa」（主催：石川県リコー会）を共催いたします。

本イベントでは「変革は待たない。動く企業が未来をつかむ」をテーマに、石川県内企業の経営課題を解決するDX・GX実現に向けた、生成AIやセキュリティサービス、バックオフィスソリューション、業種別ソリューションなどを紹介します。

近年、AIの発展やセキュリティリスクの高まり、SDGs/ESGの浸透など、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、それに伴って経営課題は複雑化しています。

これを受け、石川県内の中堅・中小企業においても、AIなどの技術を活用したDX・GXへの関心が高まっていますが、一方で「何から取り組むべきか分からない」「自社の業務に適用できるか不安」といった声も多く聞かれます。

本イベントではこうした背景を踏まえ、生成AIをはじめとしたデジタル技術の「見て・触れて・活用がイメージできる」体験型展示およびセミナーを通じて、DX・GXを実現するための具体的なヒントを提供します。

【概要】

名称：RICOH Value Presentation 2026 in Ishikawa

日時：2026年7月23日（木）10:00～17:00

会場：金沢港クルーズターミナル

https://www.kanazawa-cruise.jp/access/

主催：石川県リコー会 共催：リコージャパン株式会社

参加費：無料（事前登録制）

■出展内容の特徴

1. 生成AIを活用した業務変革

Microsoft 365 CopilotなどのAI活用事例をもとに、資料作成や情報整理など、日常業務におけるAI利用シーンを紹介します。業務の流れに沿って、AIをどの工程でどのように活用できるか、実務レベルでの適用イメージを確認できます。

2．セキュリティ対策と制度対応の見える化

ゼロトラストや情報漏えい対策、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」への対応を見据えた取り組みを紹介します。企業に求められる横断的なセキュリティ対応を明らかにし、全体像と対応の進め方を見える化します。

3. バックオフィス業務の生産性向上

会計・人事・労務・請求書業務などを対象に、クラウドサービスやAIを活用した業務効率化の取り組みを紹介します。紙やExcel中心の運用から脱却し、業務の標準化・生産性向上を実現する施策を具体的に理解できます。

4. 業種別にみるDX（製造・建設・福祉）

製造業の生産管理・図面検索、建設業の現場管理、福祉分野の見守り支援など、業界ごとの課題に応じたソリューションを紹介します。業務プロセスの改善事例を通じ、DXの現場定着に具体的なイメージを持っていただけます。

5. 省エネ・GX対応に向けたソリューション

LED照明や空調など、リコージャパンが提供する省エネ・環境対応ソリューションを紹介します。設備更新や運用改善の視点から、環境対応とコスト最適化の両立に向けた考え方を把握できます。

■お申込み方法

＜報道関係者のお申込み＞

下記担当者のメールアドレスまでご連絡をお願いいたします。

経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ

伊藤 多季人（Takito.Ito@jp.ricoh.com）

石川支社 事業戦略グループ

室井 秀介（hideyuki_muroi@jp.ricoh.com）

網本 賢一（kenichi_amimoto@jp.ricoh.com）

＜報道関係者以外のお申込み＞

事前登録制となっております。詳細・お申し込みは公式サイトをご確認ください。

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/68423

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企業情報

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■リコージャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/207_1_8383b1a21436777318103dc319c44c2f.jpg?v=202606290251 ]

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan